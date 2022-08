Stand: 19.08.2022 08:59 Uhr Corona-News-Ticker: Hotels und Restaurants steigern Umsatz deutlich

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 19. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Vortag können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Hotels und Restaurants steigern Halbjahres-Umsatz deutlich

Aktuell bestätigte Neuinfektionen im Norden: 1.505 in Schleswig-Holstein , 5.323 in Niedersachsen , 941 in Hamburg

RKI: Bundesweit 46.724 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 312,5

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Hotels und Restaurants haben ihren Umsatz im ersten Halbjahr angesichts gelockerter Corona-Maßnahmen fast verdoppelt. Das deutsche Gastgewerbe setzte von Januar bis Juni preisbereinigt 98,5 Prozent mehr um als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen mitteilte. Während die Corona-Schutzmaßnahmen im 1. Halbjahr 2021 erst Ende Mai gelockert wurden, traten die ersten Lockerungen diesmal bereits im Februar in Kraft, erklärten die Statistiker den starken Aufwärtstrend. Allerdings lagen die realen Umsätze noch immer um mehr als ein Fünftel unter dem Niveau der ersten sechs Monate des Vorkrisenjahres 2019. Die Tendenz im Sommer ist weiter positiv: Die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen nahmen im Juni real 2,1 Prozent mehr ein als im Mai. In der Gastronomie nahm der Umsatz um 0,7 Prozent zu.

Zuvor war bereits für den Deutschland-Tourismus eine positive Halbjahresbilanz gezogen worden. Hotels, Pensionen und andere Beherbergungsbetriebe in Deutschland zählten wegen gelockerter Corona-Auflagen in den ersten sechs Monaten mehr als doppelt so viele Übernachtungen wie ein Jahr zuvor. Die Zahl stieg von Januar bis Juni um 146,3 Prozent auf insgesamt 187,6 Millionen.

RKI: Inzidenz in Hamburg sinkt etwas und liegt bei 239,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 941 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Gestern waren es 1.212, vor einer Woche 987. Die Inzidenz liegt nun bei 239,5 (gestern: 242,2; Vorwoche: 228,9). Es wurden acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet (gestern: sechs).

Inzidenz in Niedersachsen steigt leicht auf 358,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 5.323 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet (gestern: 6.649; Vorwoche: 5.800). Zudem gibt es den Angaben zufolge 15 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, beträgt 358,9 und ist leicht gestiegen - gestern betrug der Inzidenz-Wert 357,1, vor einer Woche 371,4.

RKI: Bundesweit 46.724 neue Corona-Fälle registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 312,5 an. Gestern hatte der Wert bei 314,2 gelegen (Vormonat: 702,4). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 46.724 Corona-Neuinfektionen und 169 Todesfälle innerhalb eines Tages.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen jetzt bei 362,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein im Wochenvergleich wieder leicht zurückgegangen. Die Zahl der registrierten neuen Fälle je 100.000 Menschen liegt laut Landesmeldestelle aktuell bei 362,9 (Vorwoche: 384,9). Binnen 24 Stunden wurden landesweit 1.505 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vorwoche: 1.823). In den Kliniken werden 385 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 383). Auf den Intensivstationen liegen den jüngsten Veröffentlichungen zufolge 39 Corona-Patienten.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 19. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich am Vortag ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

