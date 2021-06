Stand: 17.06.2021 08:55 Uhr Corona-News-Ticker: Homeoffice soll weiter möglich sein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 17. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Corona im Landkreis Vechta: Delta-Variante nachgewiesen

Im Landkreis Vechta ist zum ersten Mal die Delta-Variante des Coronavirus nachgewiesen worden, die bislang als indische Variante bekannt war. Wie der Landkreis mitteilte, sind sechs Personen mit der Mutation infiziert. Die zunächst betroffene Person sei zuvor in Afghanistan gewesen. Bei anschließenden Tests sei die Delta-Variante dann bei fünf weiteren Haushaltsmitgliedern festgestellt worden. Da unter ihnen auch ein Schüler eines Gymnasiums in Vechta ist, wird heute dessen gesamte Klasse getestet. Der Landkreis hat für die betroffenen sechs Personen Quarantäne angeordnet.

Umfrage: Homeoffice soll weiter möglich sein

Ende Juni läuft die "Bundesnotbremse" und damit die Pflicht zum Homeoffice aus. Wie es dann in den Unternehmen weitergeht, ist noch nicht überall abschließend geklärt. Eine weitere Pflicht, wie etwa von Gewerkschaften ins Spiel gebracht, lehnen die meisten Firmen ab. Aber es zeichnet sich eine Tendenz zu einem sogenannten Hybridmodell ab. Eine Umfrage von NDR Info bei norddeutschen Unternehmen hat ergeben, dass künftig ein bis drei Tage die Woche im Homeoffice oder für mobiles Arbeiten ermöglicht werden könnten, sofern die Bedingungen dies zulassen. Sowohl bei den Firmen als auch Beschäftigten überwiegen die positiven Erkenntnisse aus der bisherigen Homeoffice-Zeit.

Wieder deutlich mehr Betrieb am Hamburger Flughafen

In einer Woche beginnen die Sommerferien in Hamburg. Das merken auch die Beschäftigten am Flughafen: Der Betrieb zieht deutlich an. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie wird auf den Start- und Landebahnen des Airports aber noch deutlich weniger los sein. Bis zu 30.000 Menschen werden in diesem Sommer pro Tag ankommen oder abfliegen, schätzt Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. Die Anzahl der Flugbewegungen werde 60 bis 70 Prozent des Vor-Corona-Jahrs 2019 erreichen. Für das Jahr 2021 prognostiziert Eggenschwiler eine Passagierzahl von 6,5 Millionen. Das wären nur 38 Prozent der Zahl von 2019, als 17,3 Millionen Reisende am Helmut-Schmidt-Flughafen gezählt wurden.

91 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 91 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 155. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Landesdurchschnitt auf 6,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert bei 12,0. Laut RKI gab es innerhalb eines Tages zwölf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

RKI registriert bundesweit 1.330 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.330 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Donnerstag vor einer Woche hatte die Zahl der neuen Fälle bei 3.187 gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das RKI aktuell mit bundesweit 11,6 an. Vor einer Woche lag der Wert bei 19,3. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 105 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet. Vor einer Woche waren es 94.

Urlaub in MV: Nur noch ein Test bei Anreise nötig

Ab heute müssen Urlauber in Mecklenburg-Vorpommern nur noch bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorweisen. Weitere Tests, die bislang alle drei Tage vorgeschrieben waren, entfallen. Das hatte die Landesregierung am Dienstag beschlossen. Die Regelung gelte für die Gäste von Hotels, Dauercamper und Zweitwohnungsnutzer gleichermaßen, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Wer ein Hotel-Restaurant im Innenbereich nutzt, ohne dort ein Zimmer gebucht zu haben, muss jedoch weiterhin einen Test vorweisen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 6,0

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 27 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 23; Vorwoche: 65). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 6,0 (Vortag: 7,0; Vorwoche: 9,9). Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (13) und Stormarn (9,4). Am besten ist die Lage in Dithmarschen: Dort liegt die Inzidenz bei null. Es wurde kein neuer Todesfall registriert.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Donnerstag, 17. Juni