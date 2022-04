Stand: 01.04.2022 13:45 Uhr Corona-News-Ticker: Hohe Zahlen an Schulen - Kritik am Aus für Masken

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 1. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Deutschlandweit weiter hohe Corona-Zahlen an Schulen - Kritik an Masken-Abschaffung

Bundesweit verharren die Corona-Zahlen an den Schulen auf einem hohen Niveau. In der vergangenen Woche wurden aus den Bundesländern rund 347.000 Infektions- und Quarantänefälle bei Schülerinnen und Schülern gemeldet, wie die Kultusministerkonferenz (KMK) heute mitteilte (Vorwoche 348.000). Bei den Lehrkräften wurden 36.400 Corona- und Quarantänefälle gemeldet (Vorwoche 35.700). Die wöchentlich veröffentlichten Zahlen geben allerdings nur einen groben Überblick. Nicht aus allen Bundesländern liegen vollständige Daten vor. In den ersten beiden Februarwochen waren bei Schülerinnen und Schülern mit fast 550.000 Corona- und Quarantänefällen Höchststände erreicht worden. Bei den Lehrkräften waren damals 28.200 Fälle bekannt. Insgesamt gibt es in Deutschland etwa 11 Millionen Schüler und knapp 900.000 Lehrkräfte an rund 40.000 Schulen und Berufsschulen.

Lehrervertreter kritisierten mit Blick auf die Zahlen das Ende der Maskenpflicht an den meisten Schulen in Deutschland. "Bei nach wie vor extrem hohen Inzidenzwerten an den Schulen bedeutet das Ende der Maskenpflicht, den einfachsten Gesundheitsschutz für Beschäftigte, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern zu beenden", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, der Deutschen Presse-Agentur. Die Abschaffung sei "völlig verfrüht", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger.

Nächster Corona-Fall bei Werder: Torwart Zetterer positiv getestet

Ersatztorwart Michael Zetterer steht Werder Bremen im Heimspiel gegen den SV Sandhausen nicht zur Verfügung. Der 26 Jahre alte Torhüter wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Zweitligist heute mitteilte. Damit fehlt Zetterer in der Partie am Sonntag (13.30 Uhr). Der Vertreter von Jiri Pavlenka befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Wer für Zetterer am Sonntag in den Kader nachrückt, ist noch offen. Gestern war Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei Werder, positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Niedersachsen: Zahl der mit Corona infizierten Schüler sinkt

Die Zahl der mit Corona infizierten Schülerinnen und Schüler ist in Niedersachsen wieder gesunken. Laut Kultusministerium meldeten die Schulen heute, am letzten Schultag vor den Osterferien, rund 14.670 Fälle von Schülern, die wegen positiver Tests nicht zur Schule gehen dürfen. Das waren rund 3.000 Fälle weniger als vor einer Woche. Die abflachende Entwicklung habe es die ganze Woche gegeben. Auch beim Schulpersonal sanken die Zahlen. Am Freitag fehlten 2.390 Beschäftigte wegen eines positiven Corona-Tests, darunter 1.720 Lehrkräfte. Vor einer Woche waren es noch insgesamt rund 2.800 Beschäftigte. Insgesamt besuchen laut Ministerium etwa 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler die rund 3.000 Schulen in Niedersachsen, etwa 100.000 Menschen arbeiten dort.

Hamburg: 4.343 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg ist erneut leicht gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche heute mit 1.439,6 an - nach 1.483,4 am Donnerstag und 1.438,4 vor einer Woche. Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 4.343 neue Infektionen gemeldet, am Donnerstag waren es 5.290, am Freitag vor einer Woche 5.177. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen stieg um zwei.

Schweiz: Alle landesweiten Corona-Schutzmaßnahmen gestrichen

In der Schweiz gelten ab sofort keinerlei landesweite Corona-Schutzmaßnahmen mehr. Wer positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, muss beispielsweise nicht mehr mindestens fünf Tage in Isolation. Die Behörden appellierten aber an die Bevölkerung, bei Symptomen zu Hause zu bleiben. Auch Schutzmasken sind nun nicht mehr landesweit vorgeschrieben, seit heute sind sie auch im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr Pflicht. Allerdings bleibt es den einzelnen Kantonen freigestellt, eigene Maßnahmen zu verhängen. Davon machen derzeit einige von ihnen Gebrauch. Die Kantone Bern, Genf und Wallis schreiben beispielsweise weiterhin in Krankenhäusern sowie Alters- und Pflegeheimen das Tragen von Masken vor.

Unternehmen können Corona-Hilfen bis Ende Juni beantragen

Unternehmen mit einem Corona-bedingten Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent können ab sofort Anträge für die bis Ende Juni verlängerte Überbrückungshilfe stellen. Nach der weitreichenden Aufhebung der Corona-Beschränkungen könnten die meisten Unternehmen wieder ihrem Geschäft nachgehen und benötigten keine staatliche Unterstützung mehr, teilt das Bundeswirtschaftsministerium weiter mit. In einzelnen Bereichen lasse sich aber das Geschäft nicht so schnell wieder hochfahren. Die Durchführung etwa von Veranstaltungen könne einen erheblichen Vorlauf haben, sodass es dauere, bis wieder eigene Umsätze erzielt würden.

Umfrage: Mehrheit besorgt über Ende vieler Corona-Maßnahmen

Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland blickt einer Umfrage zufolge mit Sorge auf das Ende vieler Corona-Schutzmaßnahmen am Wochenende. 58 Prozent der Befragten zeigten sich besorgt über das Auslaufen der Maskenpflicht an den meisten Orten oder der 2G- und 3G-Maßnahmen, wie aus der heute veröffentlichten Erhebung des Instituts Yougov hervorgeht. 38 Prozent sorgen sich darüber nicht, 5 Prozent machten keine Angaben. Nach dem geänderten Infektionsschutzgesetz sind den Ländern ab diesem Sonntag nur noch wenige Alltagsvorgaben zu Masken etwa in Kliniken und Pflegeheimen möglich. Weitergehende Auflagen auch mit Maskenpflichten im Handel können sie in regionalen Hotspots verhängen, wenn das Landesparlament für diese eine drohende kritische Corona-Lage feststellt.

17 Coronafälle beim Halleschen FC: Partie gegen Osnabrück verlegt

Die für Sonnabend angesetzte Drittligapartie zwischen dem Halleschen FC und dem VfL Osnabrück ist verlegt worden. Den Niedersachsen stehen nach einem Corona-Ausbruch nicht mehr ausreichend Spieler zur Verfügung.

Weitere Informationen Zu viele Corona-Fälle: Halle - VfL Osnabrück abgesagt Insgesamt 17 Spieler und Mitglieder des Funktionsteams sind bei den Niedersachsen positiv getestet worden. mehr

Hamburg: Sportvereine hoffen auf Rückkehr der Mitglieder

In keinem anderen Bundesland haben die Breitensportvereine während der Corona-Pandemie mehr Mitglieder verloren als in Hamburg. Zum ersten Mal seit 15 Jahren war die Zahl in der Stadt auf unter 500.000 gesunken. Jetzt kehren die Sportlerinnen und Sportler langsam wieder zurück.

Weitere Informationen Hamburgs Sportvereine hoffen auf Rückkehr der Mitglieder Für Vereine und Fitness-Studios wird jetzt vieles wieder einfacher. Und für Kinder-Schwimmkurse gibt es finanzielle Hilfe. mehr

Expertin: "Nur mit Negativ-Test und ohne Corona-Symptome aus der Isolation!"

Nach einem vom Gesundheitsministerium an die Länder geschickten Vorschlag soll die Dauer der Absonderungen bei einer Corona-Infektion und bei Kontaktpersonen generell auf fünf Tage verkürzt werden. Zudem soll bei Isolierungen, wenn man selbst infiziert ist, empfohlen werden, freiwillig Kontakte zu reduzieren und - beginnend nach fünf Tagen - wiederholt Tests oder Selbsttests zu machen. Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, hält die Verkürzung der Isolation durchaus für sinnvoll, um angesichts der hohen Infektionszahlen die kritische Infrastruktur zu schützen. Sie appelliert aber eindringlich an die Eigenverantwortung der Menschen. Nicht jede Infektion sei nach fünf Tagen vorbei, sagt sie. Deshalb sei es wichtig, sich bei Symptomen und weiterhin positiven Corona-Tests länger zu isolieren.

AUDIO: "Nur mit Negativ-Test und ohne Corona-Symptome aus der Isolation!" (7 Min) "Nur mit Negativ-Test und ohne Corona-Symptome aus der Isolation!" (7 Min)

Intensivmediziner sprechen sich für Impfpflicht ab 50 Jahren aus

Führende Intensivmediziner halten mit Blick auf den Herbst und Winter eine Impfpflicht ab 50 Jahren für sinnvoll. "Wir müssen damit rechnen, dass uns eine weitere Corona-Welle und zusätzlich Infektionswellen mit Grippe- und RS-Viren treffen werden. Fallen alle drei zusammen, droht eine extrem starke Belastung der Kliniken", sagt der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" zufolge. Deswegen plädiere er dafür, zumindest eine Corona-Impfpflicht für alle Menschen ab 50 Jahren einzuführen. Denn neben geimpften Patienten mit Vorerkrankungen treffe es weiterhin vor allem die Ungeimpften.

MV: Neue Corona-Landesverordnung tritt heute in Kraft

Für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gilt ab heute eine neue Corona-Landesverordnung. Allerdings wird sich erst einmal nicht allzu viel ändern. Denn noch bis zum 27. April gilt die in der Landesverordnung geregelte Übergangsregelung wegen der nach wie vor hohen Corona-Zahlen. So bleibt es beispielsweise bei der Maskenpflicht in öffentlichen Innenbereichen und bei der 3G-Regel in Restaurants und Kneipen.

Weitere Informationen Neue Corona-Landesverordnung tritt heute in Kraft Für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gilt ab heute eine neue Corona-Landesverordnung. mehr

30.448 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz sinkt leicht

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute für Niedersachsen 30.448 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche liegt bei 1.922,3 und ist damit leicht gesunken - am Donnerstag hatte der Inzidenz-Wert noch 1.951,2 betragen. Außerdem registrierte das RKI 35 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Bundesweite Inzidenz sinkt - 252.530 neue Corona-Fälle registriert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute niedriger als gestern. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1.586,4 an. Gestern betrug er 1.625,1, vor einer Woche 1.756,4 (Vormonat: 1.213,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.530 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 296.498 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 304 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 288 Todesfälle. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Fällen aus, da Gesundheitsämter überlastet sind und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt auf hohem Niveau

Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 1.468,3. Am Vortag wurde der Wert mit 1.511,5 angegeben, vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.574,5. Die Landesmeldestelle in Kiel registrierte für Schleswig-Holstein 7.141 Neuinfektionen binnen 24 Stunden (Vortag: 9.453 / Vorwoche: 8.581). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 594 Patienten in Kliniken (Vortag: 628). Von ihnen wurden weiterhin 41 auf einer Intensivstation behandelt und 26 (Vortag: 23) dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - betrug 7,52.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Start für den heutigen Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 1. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus