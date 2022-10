Stand: 21.10.2022 08:05 Uhr Corona-News-Ticker: Hohe Nachfrage nach angepasstem Impfstoff in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 21. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Hohe Nachfrage nach angepasstem Impfstoff in SH

RKI-Wochenbericht : Geringerer Inzidenz-Anstieg

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 704,4 in Niedersachsen; 522,0 in Schleswig-Holstein ; 303,0 in Hamburg

Bundesweit 92,293 Neuinfektionen registriert, Inzidenz bei 644,5

In Schleswig-Holstein gibt es eine hohe Nachfrage nach den neuem Corona-Impfstoff. Seit einem Monat wird der auf die aktuell vorherrschenden Omikron-Varianten BA.4 und BA.4 angepassten Wirkstoff von Biontech/Pfizer in Praxen und Impfzentren gespritzt. Laut Hausärzteverband haben offenbar viele Menschen auf den Impfstoff gewartet und wollen sich jetzt für den Winter wappnen. Aber nicht nur aus diesem Grund sei viel los in den Behandlungszimmern, wie Jens Lassen, der Landesvorsitzende des Hausärzteverbands, berichtet: Laut Robert Koch-Institut hat Schleswig-Holstein deutschlandweit die höchsten Quoten an Dreifach- und Vierfachgeimpften. "Die Praxen sind momentan gut gefordert. Erstens: Wir haben wieder reichlich Run auf die Infektionssprechstunden. Es gibt viele Menschen momentan mit Atemwegsinfektionen und ja leider auch wieder ein deutliches Anziehen der Covid-Zahlen – das merken wir in den Sprechstunden", sagt Lassen. Die Arztpraxen seien aktuell gut Grippe-und den Corona-Impfungen ausgelastet.

RKI: Inzidenz steigt im Wochen-Vergleich nur leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) in der vergangenen Woche deutlich weniger stark gestiegen als zuletzt. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern nahm in der vergangenen Woche im Vergleich zur Vorwoche um acht Prozent zu, wie das RKI in seinem Corona-Wochenbericht am Abend schrieb. Eine Woche zuvor hatte der Anstieg noch bei 28 Prozent gelegen, zwei Wochen vorher sogar bei 54 Prozent. Allerdings liefern die Inzidenzen nur ein unvollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus.

Etwa 425.000 Mal seien Menschen in der vergangenen Woche mit einer Corona-Infektion und Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung zum Arzt gegangen, heißt es weiter. Eine Woche zuvor gab es demnach etwa 400.000 solcher Arztbesuche. Der zuletzt verzeichnete deutliche Anstieg dieser Werte habe sich - mit Ausnahme bei den 60- bis 79-Jährigen - ebenfalls abgeflacht, schrieb das RKI. Bei Kindern im Alter von 5 bis 14 Jahren sei die Zahl dieser Arztbesuche sogar gesunken. "Möglicherweise steht dies auch im Zusammenhang mit den Herbstferien in vielen Bundesländern."

Niedersachsen hat Sieben-Tage-Inzidenz von 704,4

Für Niedersachsen meldet das RKI heute eine Sieben-Tage-Inzidenz von 704,4 (Vortag: 699,6 / Vorwoche: 813,4). Demnach wurden 11.155 neue Corona-Infektionen registriert (Vortag: 11.013 / Vorwoche: 11.706). 16 Menschen starben mit einer erkannten Infektion.

Hamburg: 543 Neuinfektionen - Inzidenz bei 303,0

In Hamburg sind 543 neue Corona-Fälle registriert worden (Vortag: 2.708 / Vorwoche: 844). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 303,0 (Vortag: 340,8 / Vorwoche: 281,1).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 523,6

Die Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein im Wochenvergleich erneut gesunken. Lag sie am vergangenen Freitag noch bei 587,1, so beträgt der Wert nun 522,0 (Vortag: 523,3). Insgesamt wurden landesweit 2.785 neue Infektionen erfasst. Im Zusammenhang mit Covid-19 wurden laut Landesmeldestelle drei neue Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsrate steigt auf 14,17 (Vortag: 13,62). Die höchste regionale Inzidenz hat der Kreis Ostholstein mit 677,7 (Vortag: 683,6). Es folgen der Kreis Steinburg mit 673,3 (Vortag: 668,7) und die Hansestadt Lübeck mit 654,3 (Vortag: 662,1).

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 644,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 644,5 an. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 661,3 gelegen (Vorwoche: 760,1; Vormonat: 264,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 92.293 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 114.198) und 178 Todesfälle (Vorwoche: 165).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

EU-Kommission lässt neuen Omikron-Impfstoff zu

Die EU-Kommission hat am Abend den Corona-Impfstoff von Moderna gegen die Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5 zugelassen. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides schrieb auf Twitter, sie folge damit der Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. "Da die Zahl der Fälle in Europa wieder ansteigt, ist es wichtig, dass jeder in diesem Winter seinen Schutz durch Impfung und Auffrischung erhöht", betonte Kyriakides. Bei der angepassten Version des Moderna-Impfstoffs Spikevax handelt es sich um einen sogenannten bivalenten Corona-Impfstoff. Er ist sowohl auf die Abwehr der ursprünglichen Form des Coronavirus ausgerichtet als auch auf die zuletzt dominanten Subtypen der Omikron-Variante.

Die EU-Kommission hat zudem die ersten Corona-Impfstoffe für Babys zugelassen. Die Präparate der Hersteller Pfizer/Biontech beziehungsweise Moderna dürfen künftig an Babys ab sechs Monaten verabreicht werden, wie die Kommission heute entschied. Damit folgte sie ebenfalls einer Empfehlung der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Beide Impfstoffe sind bereits für Erwachsene und Kinder ab fünf beziehungsweise sechs Jahren zugelassen. Die Dosen für Babys und Kleinkinder sind deutlich niedriger. Ob Babys und Kleinkindern künftig tatsächlich eine Corona-Impfung angeboten wird, ist nun eine Entscheidung der jeweiligen EU-Staaten. Nach Angaben der EMA-Experten hatten Studien gezeigt, dass auch Babys und Kleinkinder bei einer sehr geringen Dosis vor einer Infektion geschützt würden.

Lieferdienst Gorillas offenbar finanziell in der Sackgasse

Vor nicht allzu langer Zeit war der Lieferdienst Gorillas ein Liebling von Medien und Investoren: Ein im Corona-Lockdown 2020 gegründetes Berliner Start-up, das Einkaufen per App ermöglichte. Im März 2021 wurde Gorillas von Investoren mit einer Milliarde Dollar bewertet, noch nie zuvor war ein deutsches Start-up so schnell so wertvoll. Doch inzwischen steckt der Lieferdienst offenbar in der Krise, die Investorengelder schmelzen, ein Rettungs-Verkauf an Rivalen steht zur Debatte. Dem NDR TV-Magazin Panorama und der "Süddeutschen Zeitung" liegen Unterlagen vor, die Hinweise darauf geben, warum der kürzlich noch gehypte Lieferdienst offenbar finanziell in der Sackgasse steckt: Von einst großen Visionen bleiben jetzt offenbar nur Millionenverluste.

VIDEO: Lieferdienst Gorillas: Glanz und Elend eines Start-ups (9 Min)

Corona-Liveticker am Freitag startet

Einen schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 21. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

