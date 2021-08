Stand: 03.08.2021 06:04 Uhr Corona-News-Ticker: "Hohe Impfquote wichtig für Präsenzunterricht"

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 3. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Drittimpfungen und Impfangebote für 12- bis 17-Jährige beschlossen

Familienministerin: Hohe Impfquote wichtig für Präsenzunterricht

Niedersachsen : Corona-Krisenstab informiert - NDR.de überträgt live

Bestätigte Neuinfektionen: 115 in Schleswig-Holstein

Nur noch wenig los im Hamburger Impfzentrum

Im Impfzentrum in den Hamburger Messehallen gibt es für die Ärztinnen und Ärzte immer weniger zu tun: Letzte Woche wurde nach Angaben der Sozialbehörde dort nur noch knapp 10.000 Menschen geimpft - die meisten davon ohne Termin. Ende August macht das Impfzentrum dicht. Schon heute ist der letzte Tag für Moderna-Erstimpfungen. Genau in einer Woche dann der letzte Tag für Biontech-Erstimpfungen.

Clubbetreiber rechnet sich gute Chancen mit Klage gegen Schließung aus

Der Geschäftsführer der Schüttorfer Diskothek "Index" in der Grafschaft Bentheim rechnet sich gute Chancen aus, vor Gericht die verschärfte Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen zu kippen. Das hatte verfügt, dass Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars bereits ab einer örtlichen Sieben-Tage-Inzidenz über 10 schließen müssen. "Ich würde meinen Rechtsglauben verlieren, wenn ich mit der Normenkontrollklage keinen Erfolg hätte", sagte Holger Bösch der Deutschen Presse-Agentur. Er rechne im Lauf der Woche mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg. Es gebe keine Belege für die Behauptung der Landesregierung, Clubs und Diskotheken seien Pandemietreiber.

Niedersachsen: Corona-Krisenstab informiert - NDR.de zeigt PK live

Heute lädt der Corona-Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zur wöchentlichen Corona-Pressekonferenz. Thema wird dann auch das Impfen in der Altersgruppe 12 bis 17 Jahre sein. Darüber hinaus informieren Krisenstabsleiter Heiger Scholz oder seine Stellvertreterin Claudia Schröder über die Entwicklung der Pandemie und die aktuellen Inzidenzen-Hotspots. NDR.de überträgt die Pressekonferenz wie gewohnt ab 13 Uhr live im Stream.

Lambrecht: Hohe Impfquote wichtig für Präsenzunterricht

Zum Corona-Schutz für den Schulstart nach den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche bundesweit zusätzliche Impfmöglichkeiten bekommen. Bundesfamilienministerin Christine Lambrecht (SPD) nannte den Beschluss der Gesundheitsminister-Konferenz einen wichtigen Schritt, "damit auch Kinder und Jugendliche bestmöglich vor einer Corona-Erkrankung geschützt werden können". Sie unterstrich, dass es sich um ein Angebot auf freiwilliger Basis handele. "Eine hohe Impfquote ist wichtig - auch damit der Präsenzunterricht in den Schulen wieder gut anlaufen und beibehalten werden kann." Die geplanten Auffrischungs-Impfungen für bestimmte Gruppen nannte die Ministerin eine "gute und weitsichtige Entscheidung". So könne dazu beigetragen werden, dass Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie nachhaltig seien. "Es geht darum, alle Generationen gleichermaßen im Blick zu haben und gemeinsam entschieden zu handeln."

Corona-Drittimpfungen und Impfangebote für 12- bis 17-Jährige beschlossen

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben gestern beschlossen, dass nunmehr alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige auch in Impfzentren oder auf andere niedrigschwellige Weise anbieten wollen. Dabei sei entsprechende ärztliche Aufklärung erforderlich. Zudem sollten Kinder und Jugendliche auch durch Kinder- und Hausärzte sowie im Rahmen von Impfungen für Angehörige von Beschäftigten in Firmen geimpft werden können. Für Jugendliche und junge Erwachsene in Universitäten und Berufsschulen sind ebenfalls Impf-Angebote geplant.

Mit der Möglichkeit einer Auffrisch-Impfung im September sollten zudem besonders gefährdete Gruppen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt werden. Denn für sie sei das Risiko eines nachlassenden Impfschutzes am größten. Bisherige Studiendaten zeigten, dass insbesondere diese Gruppen von einer Auffrisch-Impfung profitierten. Diese sollen mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe erfolgen, also von Biontech/Pfizer oder Moderna. Dabei sei es unerheblich, mit welchem Impfstoff die Personen vorher geimpft worden sind. Darüber hinaus wird ab September allen bereits vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer oder Moderna angeboten.

VIDEO: Gesundheitsminister: Impf-Angebot für Kinder ab zwölf (4 Min)

115 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet - Inzidenz steigt

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Virus pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt bei 24,5. Am Vortag lag der Wert bei 23,7. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 115 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es 100. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatten Neumünster (46,1), Kiel (38,9) und Pinneberg (37,6). Den niedrigsten Wert hat der Kreis Ostholstein (10,0).

NDR.de Live-Ticker am Dienstag startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Dienstag, 3. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.