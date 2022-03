Stand: 23.03.2022 14:53 Uhr Corona-News-Ticker: Hochinzidenzphase laut Drosten wohl bis Ostern

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 23. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Medizinerverband: Corona häufigste Berufskrankheit

Seit Beginn der Pandemie ist nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM) eine Covid-19-Infektion knapp 203.000 Mal als möglicherweise beruflich bedingte Erkrankung gemeldet worden. In 121.000 dieser Fälle sei die Infektion bereits als Berufskrankheit oder Arbeitsunfall anerkannt worden. "Covid-19-Infektionen und die Folgen sind derzeit mit Abstand die häufigste Berufskrankheit", sagte Arbeitsmediziner und DGAUM-Präsident Thomas Kraus zum Auftakt der Jahrestagung der Gesellschaft. Dies betreffe im Wesentlichen Beschäftigte im Gesundheitsdienst, in der Wohlfahrtspflege oder in Laboratorien sowie Berufe mit einem vergleichbaren Infektionsrisiko.

Impf-Tempo nimmt weiter ab

Das Tempo der Corona-Impfungen nimmt in Deutschland weiter ab. Gestern im ganzen Land knapp 64.000 Impfdosen verabreicht worden, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht. In der Regel kommen noch einige Nachmeldungen dazu. Am Dienstag vor einer Woche waren es noch rund 87.000 Impfungen, vor zwei Wochen knapp 101.000.

Mindestens 63,1 Millionen Menschen (75,8 Prozent der Gesamtbevölkerung) haben nun einen Grundschutz erhalten, für den meist zwei Spritzen notwendig sind. Mindestens 48,5 Millionen Menschen (58,3 Prozent) haben zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. 19,5 Millionen Menschen (23,5 Prozent) sind bislang nicht geimpft. Für 4,0 Millionen (4,8 Prozent) davon ist bislang aber kein Impfstoff zugelassen, weil sie vier Jahre oder jünger sind.

Weitere Informationen Corona-Impfquote: Aktuelle Zahlen zu den Impfungen im Norden Wie viele Menschen in Norddeutschland haben bislang eine Corona-Impfung erhalten? Aktuelle Zahlen zur Impfquote. mehr

Weitere Corona-Fälle beim SV Meppen - Pokalspiel verlegt

Das Coronavirus hat den SV Meppen weiter fest im Griff. Beim Fußball-Drittligisten befinden sich bereits mehrere infizierte Spieler in häuslicher Isolation. Heute kamen drei weitere positive Tests dazu. Das Landespokal-Halbfinale gegen VfV Borussia 06 Hildesheim wurde verlegt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit. Der SV Meppen hatte bei Hildesheim und beim Niedersächsischen Fußballverband (NFV) einen Antrag auf Verlegung der Partie gestellt. Beide stimmten zu.

Drosten: Hochinzidenzphase wohl bis Ostern

Die derzeit sehr starke Corona-Verbreitung könnte nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten noch bis etwa Mitte April andauern. Die Hochinzidenzphase werde bis Ostern so bleiben, wenn man nicht eingreift, sagte der Wissenschaftler von der Charité in Berlin in einem heute veröffentlichten Interview der Wochenzeitung "Die Zeit". Für den Herbst müsse sichergestellt werden, dass für Risikopatienten wirksame Medikamente bereitliegen.

Mit Blick auf den Sommer sagte Drosten, das Infektionsgeschehen lasse sich mit relativ milden Maßnahmen kontrollieren. Dabei seien Masken in Räumen weiterhin eines der effizientesten Mittel. Junge, dreifach geimpfte Menschen könnten sich aber wieder frei bewegen und bauten im Fall einer Infektion auch für die Gemeinschaft Immunität auf. Long Covid sei bei Geimpften deutlich seltener. Für den Winter rechnet der Corona-Experte damit, dass "sehr wahrscheinlich" noch einmal härter eingegriffen werden muss. Die jetzige Immunität helfe im Herbst nicht mehr gegen Übertragung. Generell werde es Jahre dauern, eine Gemeinschaftsimmunität wie bei der Influenza aufzubauen, bekräftigte Drosten. Man werde darum "auch noch jahrelang mit relativ milden Maßnahmen im Herbst und Winter die Inzidenzen kontrollieren müssen". Auffrischungsimpfungen im Herbst mit Fokus auf Risikogruppen könnten zusätzlich beim Eindämmen helfen.

Drosten hatte kürzlich angekündigt, beim NDR Podcast "Das Coronavirus-Update" nach rund zwei Jahren vorerst auszusteigen - eine Folge mit ihm und Virologin Sandra Ciesek ist noch angekündigt. Diesen Schritt als Zeichen der Pandemie-Entspannung zu verstehen, sei ein Missverständnis, machte Drosten deutlich. Er brauche Zeit zum Forschen und für die Leitung seines Instituts.

Weitere Informationen Coronavirus-Update: Alle Folgen Der Virologe Christian Drosten liefert im Podcast Coronavirus-Update Expertenwissen - zusammen mit Virologin Sandra Ciesek. Hier alle Folgen in der Übersicht. mehr

5.489 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz steigt auf 1.330,4

In Hamburg ist die Zahl der gemeldeten Infektionen binnen 24 Stunden um 5.489 gestiegen. Gestern waren 3.676 neue Fälle registriert worden, vor einer Woche 3.551. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.330,4 - am Dienstag lag sie noch bei 1.228,7, vor einer Woche betrug sie 1.065,1. 459 Erkrankte müssen in Krankenhäusern behandelt werden, 39 davon intensivmedizinisch. Ein weiterer Mensch starb im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten in Hamburg auf 2.358.

Nach Corona-Infektion: Mindestens zehn Tage Pause für Hobbysportler

Wie sollten sich Hobbysportler nach einer Corona-Infektion verhalten? Ein Sportmediziner gibt Antworten und Tipps für den Wiedereinstieg.

Weitere Informationen Sport nach Corona: Worauf achten, wann wieder anfangen? Wie sollten sich Hobbysportler nach einer Corona-Infektion verhalten? Ein Sportmediziner gibt Antworten und Tipps für den Wiedereinstieg. mehr

Niederlande heben alle Corona-Maßnahmen auf

In den Niederlanden gibt es seit heute keine Corona-Einschränkungen mehr. Masken müssen nur noch im Flugzeug getragen werden, Zugangskontrollen entfallen. Trotz einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz halten Virologen die Aufhebung aller Maßnahmen für vertretbar.

AUDIO: Niederlande: Das "Mondkapje" darf weg (3 Min) Niederlande: Das "Mondkapje" darf weg (3 Min)

Scholz ruft Abgeordnete zu Ja zur Corona-Impfpflicht auf

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Abgeordneten des Bundestags dazu aufgerufen, gegen eine drohende Corona-Welle im Herbst den Weg für eine Impfpflicht zu ebnen. "Nichts wäre schlimmer, als die mühsam erreichten Erfolge aufs Spiel zu setzen", sagte Scholz heute in der Generaldebatte des Bundestags in Berlin. Er werde alles dafür tun, dass eine neue Infektionswelle das Land im Herbst nicht wieder zum Stillstand bringt. Dies könne mit einer Virus-Variante geschehen, die viel gefährlicher sei als Omikron. "Um ein solches Déjà-vu zu vermeiden, brauchen wir die Impfnachweispflicht."

Im Bundestag soll Anfang April eine Entscheidung zur Impfpflicht ohne die sonst übliche Fraktionsdisziplin getroffen werden. Derzeit hat noch keiner der vorliegenden Anträge und Entwürfe für oder gegen eine Impfpflicht eine Mehrheit. Scholz hatte bereits vor Wochen klargemacht, dass er für eine Impfpflicht ab 18 Jahren ist. Ihm war vorgehalten worden, in der Ampelkoalition nicht für eine Mehrheit dafür zu sorgen.

Nationalspieler Kimmich soll geimpft sein

Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich soll einem Medienbericht zufolge gegen das Coronavirus geimpft sein. Laut "Bild"-Zeitung habe der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern München bei einem Mannschaftsabend am 2. März einen 2G-Nachweis vorzeigen müssen. Sein Management antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage. Der Club teilte auf dpa-Anfrage mit: "Das ist Privatsache." Die Münchner verwiesen darauf, dass sie sich im Verlauf der Pandemie nie zum Impfstatus einzelner Spieler geäußert hätten und dies auch beibehalten würden.

Weil er zunächst öffentlich Zweifel an der Corona-Impfung geäußert hatte, stand Kimmich lange Zeit im Zentrum einer heftigen gesellschaftlichen Debatte. Er war im vergangenen November positiv auf das Coronavirus getestet worden, sein Genesenen-Status war damit Anfang März abgelaufen. Mitte Dezember hatte er angekündigt, sich impfen lassen zu wollen.

Wegen Corona: Personalmangel in einigen Branchen in MV

Die Corona-Pandemie hinterlässt weiterhin deutliche Spuren in Mecklenburg-Vorpommern. Der hohe Krankenstand macht den Betrieben zunehmend zu schaffen. Deutlich spürbar sind die vielen Ausfälle vor allem im Bus- und Bahnverkehr im Land. Auch in vielen anderen Branchen ist die Situation ähnlich brisant.

Weitere Informationen In MV fällt immer mehr Personal wegen Corona-Infektionen aus Insbesondere in den Krankenhäusern sowie im Bus- und Bahnverkehr des Landes führt die Infektionswelle zu Problemen. mehr

33.800 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz erreicht neuen Höchstwert

In Niedersachsen ist die Zahl der Infektionen binnen 24 Stunden um 33.800 auf insgesamt 1.480.990 seit Beginn der Pandemie gestiegen. Âm Vortag waren 27.132 neue Corona-Fälle registriert worden, vor einer Woche 25.185. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 1878,7 (Vortag: 1.811,2 / Vorwoche: 1.522,1). 38 weitere Menschen sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Zahl der Corona-Toten ist damit nun auf 7.864 gestiegen.

Impfpanne in Stralsund: Geldstrafe gegen Arzt rechtskräftig

Mehr als zwei Jahre nach einer Impfpanne in Stralsund muss ein Arzt eine Geldstrafe zahlen. Der Beschuldigte habe den Einspruch gegen einen entsprechenden Strafbefehl im Januar zurückgezogen, sagte ein Sprecher des Stralsunder Amtsgerichts. Die Höhe der Strafe beläuft sich auf 3.000 Euro. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Kurz nach Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland Ende 2020 hatte der Arzt acht Menschen die fünffache Menge Impfstoff gespritzt, nachdem eine Krankenschwester einen Fehler bei der Vorbereitung der Spritzen gemacht hatte. Eine Bewohnerin des Heims musste daraufhin in einer Klinik behandelt werden. Sie hatte unter grippeähnlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder Schwindel gelitten. Das Verfahren gegen die Krankenschwester war gegen eine Zahlung an eine gemeinnützige Einrichtung eingestellt worden.

SH: Neue Höchstwerte bei Corona-Inzidenz und Neuinfektionen

Sowohl die Corona-Inzidenz als auch die Zahl der Neuinfektionen in Schleswig-Holstein haben neue Höchstwerte erreicht: Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt jetzt bei 1.557,2, wie aus den Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz 1.549,5 betragen, vor einer Woche lag sie bei 1.417,9. Insgesamt wurden 9.592 Neuinfektionen gemeldet - so viele wie noch nie zuvor. Am Vortag waren es 7.414, vor einer Woche 9.104 neue Fälle. Zudem wurden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen liegt damit bei 2.239. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus lagen 592 Patienten in Kliniken. 54 von ihnen wurden auf einer Intensivstation behandelt und 22 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - liegt bei 6,53.

Bundesweite Inzidenz steigt auf 1.734,2

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 1.734,2 an (Vortag: 1.733,4; Vorwoche: 1.607,1; Vormonat: 1.278,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 283.732 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 262.593). Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 329 Todesfälle verzeichnet. Die Hospitalisierungsrate gab das RKI zuletzt am Dienstag mit 7,08 an (Montag: 7,36). Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Hamburg: Wie geht es weiter mit der Corona-Politik?

Während die Gastronomie in der Hansestadt mit einer kreativen Werbekampagne nach Personal sucht, macht sich der Hamburger Senat Gedanken, wie etwa die Maskenpflicht in Innenräumen auch nach dem 2. April beibehalten werden kann.

VIDEO: Wie geht es weiter mit der Corona-Politik? (3 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Neuer Tag, neuer Corona-Live-Ticker

Hallo und guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Mittwoch, 23. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus