Stand: 15.11.2022 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Hilfen im Kultursektor ungerecht verteilt

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 15. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Recherche: Corona-Hilfen im Kultursektor ungerecht verteilt

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 293,7 in Niedersachsen; 249,1 in Schleswig-Holstein; 182,7 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 212

Recherche: Corona-Hilfen im Kultursektor ungerecht verteilt

Aktuelle Recherchen des Deutschlandfunks (DLF) Kultur weisen auf eine ungleiche Verteilung der staatlichen Corona-Finanzhilfen für Kultureinrichtungen hin. So hätten verschiedene Galerien und Kunstmessen mehrfach Gelder aus dem Hilfsprogramm "Neustart Kultur" bezogen, obwohl sie im ersten Pandemie-Jahr kaum wirtschaftliche Einbußen gehabt hätten, heißt es in einem Bericht des Senders. Für das Hilfspaket hatte die Bundesregierung im Februar vergangenen Jahres rund zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das Geld wurde größtenteils über Branchenverbände, Stiftungen, Vereine und Unternehmen ausgezahlt. Dem Bericht zufolge gingen mehr als 100 Millionen Euro davon in den Bereich der Bildenden Kunst, wo rund 30 Prozent von Unternehmen des kommerziellen Kunstmarkts beantragt worden seien, also etwa von Messen und Galerien. Zusätzlich hätten einige Kunstmessen ihren Ausstellern einen pauschalen Rabatt auf die Standmieten gewährt. Dieser wurde nach Angaben von DLF Kultur vom Staat erstattet und beläuft sich auf über zwölf Millionen Euro.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 249,1

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt nun bei 249,1, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 249,0 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 353,1. Es wurden 2.039 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 15 weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen sinkt auf 293,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen liegt nun bei 293,7, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 302 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 447,5. Es wurden 5.988 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 16 ein weitere Todesfälle gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 182,7

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 182,7, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 171,9 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 269,8. Es wurden 1.023 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurde ein weiterer Todesfall gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 212

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute mit 212 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 216,7 und vor einer Woche bei 282,9 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 47.179 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 61.063) und 219 Todesfälle (Vorwoche: 250) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona: Hamburgs ärmere Stadtteile härter betroffen

Eine Studie zeigt, wie das Risiko für eine Coronavirus-Infektion und der sozioökonomische Hintergrund von Menschen in den verschiedenen Stadtteilen von Hamburg zusammenhängen.

VIDEO: Corona-Krise: Hamburgs ärmere Stadtteile härter betroffen (4 Min)

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Dienstag, 15. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus