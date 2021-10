Stand: 01.10.2021 06:28 Uhr Corona-News-Ticker: Heute zweite Impfaktion im HSV-Stadion

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 1. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

NDR Recherchen: Hospitalisierungsrate unterschätzt aktuelle Lage immer mehr

Heute zweite Impfaktion im HSV-Stadion

MV: Neue Corona-Regeln auch in Vorpommern-Rügen

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 142 in Schleswig-Holstein; 10.118 bundesweit

Hospitalisierungsrate unterschätzt aktuelle Lage immer mehr

Recherchen des NDR zeigen: Die Hospitalisierungsrate, die die Politik anstelle der Neuinfektionen zum Leitindikator in der Coronapandemie erhoben hat, unterschätzt die Lage in den Krankenhäusern immer drastischer und ist damit immer weniger belastbar. Die tagesaktuell vom Robert Koch-Institut (RKI) für Deutschland veröffentlichte Hospitalisierungsrate ist inzwischen nur noch halb so groß wie ihr tatsächlicher Wert. In der kommenden Herbstwelle könnte der Indikator quasi unbrauchbar werden. Zudem erheben die Bundesländer die Daten zur Hospitalisierung unterschiedlich. Ein Vergleich der Lage zwischen den Ländern ist somit schwer möglich.

MV erwartet im Herbst viele Touristen

Im vergangenen Herbst wurden in Mecklenburg-Vorpommern in Sachen Tourismus Rekorde gebrochen. Im September 2020 verzeichneten die Beherbergungsbetriebe 25 Prozent mehr Übernachtungen als im Jahr zuvor. Auch derzeit ist die Lage nach Angaben von Hoteliers gut. Die Geschäftsführerin des Landesbäderverbands, Annette Rösler, berichtete von einer guten Stimmung in den Badeorten und Kureinrichtungen. "Es gibt momentan keinen Grund zur Klage, die Orte sind voll." Lediglich ein neuer Lockdown wäre eine "Katastrophe".Vor einer guten Belegung der Plätze berichtete auch der Landescampingverband. Die Saison sei bisher besser verlaufen als 2020, sagte Geschäftsführerin Christin Lemcke. Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, betont, wie wichtig es sei, noch einmal viele Gäste für einen Herbsturlaub zu gewinnen, um die Folgen der Pandemie für die Betriebe weiter zu mildern. So startet in Kürze die Kampagne "Das Schönste am Herbst", die sich an die Einwohner von Berlin und Hamburg richtet.

10.118 Neuinfektionen in Deutschland registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 10.118 neue Positiv-Tests in den letzten 24 Stunden. Das sind 381 mehr als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 64,3 von 63,0 am Vortag. 73 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93.711. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,2 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Heute zweite Impfaktion im HSV-Stadion

Im Hamburger Volksparkstadion findet heute eine zweite Aktion für Corona-Schutzimpfungen statt. Wie der Fußball-Zweitligist HSV dazu mitteilte, werden bei dem Sondertermin von 17 bis 23 Uhr im VIP-Bereich der Arena auch Einmalimpfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson angeboten, die einen 2G-Zutritt im nächsten HSV-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (16. Oktober) möglich machen. Gleiches gilt für Impflinge, die Anfang September die Erstimpfung des Wirkstoffes von Biontech gespritzt bekamen. Sie erhalten heute ihre zweite Dosis und sind zum Düsseldorf-Match "durchgeimpft". Es wird zudem möglich sein, eine Erstimpfung mit Biontech zu erhalten. Der HSV bietet zusätzliche Anreize wie kostenlose Stadionführungen und 20-Prozent-Rabatte im Fanshop. Zudem ergibt sich die Möglichkeit, im Fan-Restaurant "Raute" die Live-Übertragung des HSV-Auswärtsspiels bei Erzgebirge Aue zu verfolgen, das am Abend um 18.30 Uhr angepfiffen wird.

MV: Neue Corona-Regeln auch in Vorpommern-Rügen

Im Landkreis Vorpommern-Rügen greifen von heute an strengere Corona-Regeln. Ab heute gelte Maskenpflicht in Schulgebäuden und Horten, teilte der Landkreis gestern mit. Ab Sonnabend kommen demnach erweiterte Testpflichten hinzu. So müssen Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder bereits genesen sind, etwa für den Friseurbesuch, den Besuch der Innengastronomie oder von Theatern und Fitnessstudios einen negativen Corona-Test vorlegen. Ausnahmen gelten laut Landkreis für Kinder unter sechs Jahren sowie für regelmäßig getestete Schüler und Schülerinnen. Grund für die neuen Regeln ist, dass der Landkreis zuletzt an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf der risikogewichteten Corona-Karte des Landes Gelb markiert war. Entsprechende Regeln gelten bereits in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald.

Corona-Stufenmodell in Bremen greift ab heute

Das Land Bremen wappnet sich mit einem Stufenplan gegen eine mögliche vierte Corona-Welle im Winter. Das Modell gilt von heute an. Das kleinste Bundesland, das die höchste Impfquote im bundesweiten Ländervergleich aufweist, setzt als Leitindikator auf die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Sie spiegelt die Zahl der Neuaufnahmen von Corona-Infizierten in den Kliniken innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner wider. Berücksichtigt werden als weitere Indikatoren der Inzidenzwert der Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner und die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten. Es gibt die Warnstufen null bis vier. In den Stufen 0 und 1 wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Darüber hinaus werden Hygienemaßnahmen und das Belüften geschlossener Räume empfohlen. In den Stufen 2 und 3 muss außerhalb der eigenen Wohnung ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten werden. Es gelten aber Ausnahmen. In allen Stufen (0-3) besteht die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung unter anderem im Öffentlichen Personenverkehr und in Geschäften in geschlossenen Räumen.

142 Corona-Neuinfektionen in SH - Inzidenz steigt leicht

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen minimal gesunken. Die Zahl der neuen Fälle je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt jetzt 29,0 - nach 29,2 am Vortag. Innerhalb eines Tages wurden 142 neue Corona-Fälle registriert, wie aus den Daten der Landesbehörden hervorgeht. Am Vortag waren es 146 neue Fälle gewesen. In den Krankenhäusern lagen 50 Covid-19-Patienten und -Patientinnen - ein Fall weniger als am Vortag. Die Zahl der Covid-Kranken auf den Intensivstationen liegt bei 21 - zwei Fälle mehr als am Vortag. Es wurden dort zwölf Patienten beatmet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 1 auf nun 1.686. Negativer Spitzenreiter bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist weiterhin Neumünster mit einem Wert von 57,6. Den niedrigsten Wert verzeichnete Nordfriesland mit 4,2.

