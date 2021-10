Stand: 10.10.2021 07:22 Uhr Corona-News-Ticker: Heute shoppen und impfen lassen in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 10. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Verkaufsoffener Sonntag mit Impfaktionen in Hamburg

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 376 in Niedersachsen , 61 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 7.612 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 66,1

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Inzidenz in Niedersachsen unverändert bei 41,4

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wie gestern bei 41,4. Am vergangenen Sonntag war er mit 45,4 angegeben worden. Die Gesundheitsämter meldeten 376 bestätigte Corona-Fälle - das sind weniger als gestern (528), aber etwas mehr als vor einer Woche (352). Die Zahl der landesweit registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion wird unverändert mit 6.000 angegeben.

Hamburg: Verkaufsoffener Sonntag mit Impfaktionen

In Hamburg ist heute von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag. Flankiert wird das Shopping-Angebot von Impf-Angeboten in vielen Einkaufszentren - etwa in den Harburg Arkaden und im Phoenix Center, in der Hamburger Meile, im Alstertal Einkaufszentrum und im Elbe Einkaufszentrum in Osdorf.

Weitere Informationen Verkaufsoffener Sonntag mit zahlreichen Impfangeboten Heute dürfen die Geschäfte wieder öffnen. Dabei gibt es auch wieder Impfaktionen in der Innenstadt und in Einkaufszentren. mehr

RKI: Bundesweit 7.612 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 66,1

Laut den heute früh vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Corona-Zahlen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland im Vergleich zum Vortag erneut leicht gestiegen. Den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche gibt das RKI aktuell mit 66,1 an (Vortag: 64,4 / Vorwoche: 64,2). Heute vor einem Monat lag die Inzidenz bei 83,8. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen eines Tages 7.612 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 8.854 / Vorwoche: 6.164). Mit 24 bestätigten weiteren Todesfällen stieg deren Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie bundesweit auf 94.202.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

61 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 61 laborbestätigte neue Corona-Fälle gemeldet worden (Vortag: 140 / Vorwoche: 65). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt somit um 0,1 auf 27,1. Wie gestern werden 26 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten auf schleswig-holsteinischen Intensivstationen behandelt, 15 von ihnen werden beatmet. Die Hospitalisierungsrate liegt unverändert bei 1,2.

Corona: Ein früherer Intensivpatient berichtet

Roland Beauvais war als Corona-Patient im vergangenen Frühjahr zehn Wochen lang auf der Intensivstation in Ueckermünde. Noch immer ist er auf ein Beatmungsgerät angewiesen. Im Nordmagazin berichtet er davon, wie schwierig der Genesungsprozess bei ihm verläuft. "Im Prinzip baut man den Körper neu auf", so Beauvais.

VIDEO: Klinik Ueckermünde: Wie geht es einem Corona-Genesenen heute? (8 Min)

Auch am Sonntag gibt es einen NDR.de Live-Ticker

Schönen guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Sonntag, 10. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.