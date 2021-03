Stand: 29.03.2021 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Heute neue Regeln für den Norden

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 29. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Neue Corona-Regeln für Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg

Von heute an Ausgangssperre und Testpflicht in Ludwigslust-Parchim

Schleswig-Holstein meldet 151 neue Fälle - Inzidenz steigt

Neue Regeln für drei Nordländer treten in Kraft

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg treten heute Neufassungen der Corona-Verordnungen in Kraft. Sie sollen im Wesentlichen die beim letzten Bund-Länder-Gipfel gefassten Beschlüsse ins Landesrecht übertragen. Großteils bleibt es beim bestehenden Lockdown-Regelwerk, es gibt jedoch einige Verschärfungen, aber auch Lockerungen:



Kommunen mit Inzidenzwerten über 100 können nun nächtliche Ausgangssperren verhängen. Diese Schwelle ist schon jetzt in vielen Landkreisen überschritten. Ab einer Inzidenz von 150 muss die Sperre verhängt werden, sofern diese Lage nach Einschätzung der lokalen Behörden von Dauer ist. In Hamburg müssen nun Mitfahrer in Autos einen Mund-Nasen-Schutz tragen, sofern die Insassen aus verschiedenen Haushalten kommen. Nachdem das flächendeckende Alkoholverbot in der Öffentlichkeit gerichtlich gekippt wurde, wird es nun zeitlich und auf bestimmte Orte beschränkt.

hat Lockerungen für Bewohner und Besucher von Pflegeheimen beschlossen. Nachdem die Impfkampagne dort abgeschlossen ist, dürfen Gemeinschaftsräume wieder genutzt werden, zudem sind Besuche nicht mehr auf zwei feste Personen beschränkt, für Geimpfte entfällt die Testpflicht. Außerdem gibt es geänderte Regeln für Kinder-Schwimmkurse und Änderungen bei der Einreise-Quarantäne. In Mecklenburg-Vorpommern gilt flächendeckend erst von Mittwoch an ein neues Regelwerk.

Nacht-Ausgangssperre und Testpflicht in Ludwigslust-Parchim

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim muss von heute an beim Einkaufen, beim Friseurbesuch, im Nagelstudio und bei der Fußpflege ein tagesaktueller Corona-Negativtest vorgelegt werden. Die Kitas wechseln in den Notbetrieb. Um 21 Uhr tritt erstmals eine nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die bis morgens 6 Uhr gilt. Der Landkreis ist ein Corona-Hotspot, gestern erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz einen Wert von 176,1. Es ist der höchste in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Bei der nächtlichen Ausgangssperre gibt es Ausnahmen. Möglich bleiben nach Angaben des Landkreises zum Beispiel Fahrten zur Arbeit oder zum Arzt. Von der Testpflicht beim Einkaufen ausgenommen sind zum Beispiel Lebensmittelgeschäfte. In den anderen Landkreisen und in Schwerin soll die Testpflicht im Einzelhandel am 6. April beginnen, in Rostock erst am 10. April.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter leicht gestiegen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen lag am Sonntag bei 68,5 (Samstag 66,5), wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Am Freitag lag der Wert bei 65,5, am Sonntag vor einer Woche bei 59,9. Der bundesweite Durchschnitt betrug laut Robert Koch-Institut am Sonntagmorgen bundesweit 129,7 - und lag damit ebenfalls höher als am Vortag (119,1). Zwei Kreise überschritten die wichtige Marke von 100 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner: Segeberg (113,6) und Pinneberg (110,1). Flensburg lag am Samstag mit 104,3 auch darüber, am Sonntag aber wieder darunter (97,6). Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag im Norden am Sonntag bei 151, am Samstag bei 329. Am Samstag vergangener Woche waren es 305, am Sonntag 92. Die Zahl der Toten stieg um einen auf 1427.

Der Corona-Ticker am Montag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Start in die neue Woche! Auch am heutigen Montag, 29. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonntag: 1.442 neue Corona-Fälle in Niedersachsen, 320 in Schleswig-Holstein, 252 in Hamburg, 108 in Mecklenburg-Vorpommern, 99 im Bundesland Bremen.