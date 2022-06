Stand: 17.06.2022 05:50 Uhr Corona-News-Ticker: Heute neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 17. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Coronavirus-Update : Virologin Sandra Ciesek spricht über Ausbreitung der Omikron-Subvarianten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.541 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 28.118 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 427,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Coronavirus-Update: Ciesek spricht über Omikron-Subtypen

Im Podcast Coronavirus-Update von NDR Info läuft heute Folge Nummer 114. Gesprächsgast bei Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann ist die Virologin Sandra Ciesek zu Gast. Sie wird über eine mögliche Sommerwelle unter den neuen Omikron-Untervarianten sprechen. Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts sind die Varianten BA.4 und BA.5 bereits vorherrschend. Ciesek beantwortet deshalb Fragen wie: Worin unterscheiden sich BA.4 und BA.5 von ihren Vorgängern? Sind die neuen Subtypen leichter übertragbar? Bringen Sie schwerere Krankheitsverläufe? Die neue Podcast-Folge wird wie gewohnt am späten Nachmittag veröffentlicht. Auch in diesem Blog werden wir sie dann posten.

RKI: Bundesweit 28.118 Corona-Neuinfektionen registriert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 427,8 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 480,0 gelegen (Vorwoche: 318,7; Vormonat: 437,6). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 28.118 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 89.142; Vorwoche: 77.878) und 19 Todesfälle (Vorwoche: 106) innerhalb eines Tages. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz wieder leicht gestiegen

Die Landesmeldestelle in Kiel hat für Schleswig-Holstein eine leicht höhere Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gemeldet als am Vortag: Von 709,0 stieg sie den Angaben zufolge auf aktuell 713,8. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 504,6 gelegen. Die Zahl der binnen 24 Stunden registrierten laborbestätigten neuen Corona-Fälle wir mit 3.541 angegeben - nach 4.449 am Vortag und 3.823 vor einer Woche. Weitere Verstorbene im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen wurden in Schleswig-Holstein nicht gemeldet. 2.582 Menschen sind nach offiziellen Angaben landesweit bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenz liefert wohl kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Hurricane-Comeback und Corona-Sommerwelle

Heute beginnt in Scheeßel das große Musik-Open-Air-Festival Hurricane, das wegen der Corona-Pandemie in den vergangenen zwei Jahren pausieren musste. Zehntausende Fans werden erwartet, die sich auf die Konzerte und das gemeinsame Feiern freuen. NDR.de wird viele Auftritte im Video-Livestream zeigen. Allerdings gehen angesichts der derzeit wieder steigenden Corona-Zahlen nicht alle Besucherinnen und Besucher unbesorgt ins lange Musik-Wochenende.

Der Corona-Live-Ticker am Freitag beginnt

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 17. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

