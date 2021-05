Stand: 02.05.2021 06:56 Uhr Corona-News-Ticker: Heute Massentestung in Lübtheen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 2. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Nach Corona-Ausbruch in Lübtheen Massentestung von Kontaktpersonen

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein geht auf 58,6 zurück

Zahl der Neuinfektionen: 247 in Schleswig-Holstein, 16.290 bundesweit

RKI meldet 16.290 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt weite

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet 16.290 Corona-Neuinfektionen und 110 neue Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - ist damit am sechsten Tag in Folge rückläufig. Sie liegt jetzt bundesweit bei 146,5. Am Vortag hatte das RKI diesen Wert mit 148,6 angegeben, vor eine Woche mit 165,6. er Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI bei 0,93 (Vortag: 0,94). Dieser Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein geht auf 58,6 zurück

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter rückläufig. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt bei 58,6. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Wert bei 61,5 gelegen, vor einer Woche betrug er 75,9. Es wurden 247 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Eine Woche zuvor hatte es 329 neu registrierte Fälle gegeben. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg auf 1.512 - zwei weitere Todesfälle also im Vergleich zum Vortag. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschritt weiterhin kein Kreis. Die höchsten Werte verzeichneten die Kreise Stormarn (84,8) und Kiel (84,7). In Kliniken lagen wegen Covid-19 den Angaben nach 162 Menschen - 13 weniger als am Vortag. 51 von ihnen waren auf der Intensivstation, 31 Corona-Patienten und -Patientinnen wurden beatmet (drei weniger als am Vortag).

Nach Corona-Ausbruch in Lübtheen Massentestung von Kontaktpersonen

Nach dem Corona-Ausbruch in einem Fahrzeugwerk in Lübtheen (Kreis Ludwigslust-Parchim) werden heute weitere Kontaktpersonen getestet. Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) ging zuletzt davon aus, dass es sich um etwa 200 bis 300 Personen handelt. Bei ihnen werde die PCR-Testtechnologie angewandt. Dies bedeutet, dass die Ergebnisse am Montag vorliegen werden. Vor rund zwei Wochen waren erste positive Testergebnisse unter den rund 1.000 Mitarbeitern des Unternehmens aufgetreten - dann hatte es einen exponentiellen Anstieg in diversen Bereichen des Werks gegeben. Zuletzt waren gut 200 Mitarbeiter positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet worden. Rund 500 Beschäftigte wurden in Quarantäne geschickt; die Produktion wurde für zwei Wochen eingestellt.

Start der Modellregion: Erste Urlauber erreichen Nordfriesland

Nach rund sechs Monaten Pause wegen der Corona-Pandemie sind am Sonnabend auf Sylt wieder Urlauber angekommen. Die größte deutsche Nordseeinsel gehört zur touristische Modellregion Nordfriesland. Unter strengen Auflagen wird die Anreise von Urlaubern aus ganz Deutschland dort wieder hochgefahren - aber alles unter dem Vorbehalt, dass die Infektionen nicht stark zunehmen. Auch nach Amrun und St. Peter-Ording kamen zahlreiche Gäste.

Corona-Zahlen für Ihren Wohnort aufs Handy

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Guten Morgen am Sonntag, 2. Mai! Auch heute halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Sonnabend: 1.244 Fälle in Niedersachsen, 257 in Schleswig-Holstein, 312 in Hamburg, 230 in Mecklenburg-Vorpommern und 155 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 18.935.