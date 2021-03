Stand: 19.03.2021 06:03 Uhr Corona-News-Ticker: Heute Impfgipfel von Bund und Ländern

Bund-Länder-Beratungen zu Corona-Impfungen

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und MV starten heute wieder mit AstraZeneca-Impfungen

289 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 17.482 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 95,6

RKI: Bundesweiter Inzidenz-Wert nähert sich der 100er-Marke

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner steigt in Deutschland weiter stark an: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bundesweit bei 95,6 - gestern wurde er mit 90 angegeben, am Mittwoch mit 86,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI in den vergangenen 24 Stunden 17.482 Corona-Neuinfektionen - das sind etwa 5.000 mehr als vor genau einer Woche (12.834). Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 226 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74.358.

Gipfel-Treffen: Bund und Länder beraten zum Thema Impfungen

Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff AstraZeneca gestern als "sicher und wirksam" eingestuft hatte, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Abend, dass ab heute wieder Impfungen mit dem Wirkstoff möglich sind. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kündigten daraufhin an, die AstraZeneca-Impfungen direkt wieder aufzunehmen. Hamburg will hingegen noch die Einschätzung der Ständigen Impfkommission abwarten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Bundesländer sprechen ab heute Nachmittag in einer digitalen Konferenz über das weitere Vorgehen bei der Impfkampagne. Dabei wird es unter anderem um die Einbindung der Hausärzte gehen.

Schwesig: Vorerst keine weiteren Lockerungen in MV

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat die Hoffnungen auf weitere Öffnungsschritte im Land gedämpft. Zwar seien die Zahlen dort derzeit stabil, aber Wissenschaftler warnten, dass sich das schnell ändern könne, sagte Schwesig nach einer Kabinettssitzung am Abend. "Und sie haben gesagt, vor weiteren Öffnungsschritten soll unser Ziel sein, das, was wir geöffnet haben, möglichst zu halten." Die Landesregierung habe deshalb entschieden, über das weitere Vorgehen erst nach den Bund-Länder-Beratungen am kommenden Montag zu entscheiden. Dazu habe sie sich eng mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen abgestimmt, sagte Schwesig. Bei einer landesweit stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 sollten vom kommenden Montag an eigentlich Theater, Außengastronomie und Kinos wieder öffnen können. Der landesweite Inzidenzwert beträgt aktuell 63,8 und ist damit einer der niedrigsten bundesweit.

Schleswig-Holstein registriert 289 Neuinfektionen

Schleswig-Holstein hat 289 neue Corona-Fälle binnen eines Tages gemeldet. Gestern waren es 338, am Freitag vor einer Woche 273 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 56,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Gestern war der Wert mit 56,2 etwas niedriger.

Corona-Ticker am Freitag startet

