Corona-News-Ticker: Heute Corona-Gipfel von Bund und Ländern

Ministerpräsidentenkonferenz: Bund und Länder beraten über weiteres Vorgehen

Medien: Niedersachsen will über frühere Weihnachtsferien entscheiden

Strengere Regeln in MV: Neue Corona-Verordnung tritt in Kraft

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 928 in Schleswig-Holstein

Die niedersächsische Landesregierung will laut einem Bericht der "Neuen Osnabrücker Zeitung" voraussichtlich heute entscheiden, ob wegen der vierten Corona-Welle die Weihnachtsferien vorgezogen und eventuell verlängert werden. "Die Landesregierung wird ihre weiteren Planungen direkt und zügig kommunizieren, sobald diese feststehen. Zu rechnen ist damit nach der Ministerpräsidentenkonferenz", zitiert das Blatt einen Sprecher des Kultusministeriums. Es sei "sehr nachvollziehbar", dass die Öffentlichkeit, die Familien und die Schulen wissen wollten, was die Landesregierung insgesamt rund um die Feiertage und den Jahreswechsel plane. Das Kultusministerium strebe jedoch eine Abstimmung mit dem Bund und den anderen Ländern und eine möglichst einheitliche Linie an. 2020 waren die Weihnachtsferien in Niedersachsen um zwei Tage vorgezogen worden, um Ansteckungen mit dem Coronavirus vor den Feiertagen zu vermeiden.

Verzögerung bei den aktuellen RKI-Corona-Daten

Das Robert Koch-Institut hat am frühen Morgen gemeldet, dass es bei der Bekanntgabe der aktuellen Corona-Fallzahlen für ganz Deutschland und die Bundesländer Verzögerungen gibt. Sobald die Daten vorliegen, werden wir Sie in diesem Live-Ticker darüber informieren.

Ministerpräsidenten und Kultusminister tagen: Heute geht es um Kinder

Gestern wurde Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt und anschließend vereidigt. Heute nimmt der SPD-Politiker an einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz teil. Die Regierenden von Bund und Ländern wollen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Neben dem Thema Impfungen soll ein weiteres Hauptthema die Situation der Kinder und Jugendlichen sein.

Außerdem tagt heute die Kultusministerkonferenz. Hier werden sich die Ressortleiter und Ressortleiterinnen über den Umgang mit der Corona-Pandemie in Hinblick auf die Bildungspolitik abstimmen.

Neue Corona-Landesverordnung tritt in MV in Kraft

In Mecklenburg-Vorpommern gelten ab heute strengere Kontaktbeschränkungen. Treffen, an denen ein Ungeimpfter oder nicht Genesener beteiligt ist, werden laut neuer Corona-Landesverordnung auf den eigenen Haushalt und maximal zwei Personen eines anderen Haushalts beschränkt. Kinder, Geimpfte und Genesene werden dabei aber nicht mitgezählt. Bislang galten solch strikte Kontaktbeschränkungen im Nordosten nur für die Warnstufe Rot. Die landeseigene Corona-Ampel steht derzeit auf Orange. In der Hansestadt Rostock gilt ab heute die Stufe "Rot Plus".

928 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 928 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Am Tag zuvor waren es 916, vor genau einer Woche 857 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen 24 Stunden von 148,6 auf 152,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner (Vorwoche: 152,2). Die Hospitalisierungsrate steigt den aktuellen Daten zufolge auf 3,50 (Vortag: 3,09). Der Wert gibt die Zahl der hospitalisierten Covid-19-Fälle unter den in den letzten sieben Tagen gemeldeten Infektionen bezogen auf 100.000 Menschen an. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein werden momentan 193 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 51 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 32 von ihnen müssen beatmet werden.

