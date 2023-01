Stand: 19.01.2023 07:40 Uhr Corona-News-Ticker: Heil beendet Sonderregeln am Arbeitsplatz

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 19. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Heil beendet Sonderregeln am Arbeitsplatz

Diskutieren Sie mit : Verschwinden in diesem Jahr alle Corona-Sorgen?

Protest von Betroffenen mit Covid-Langzeitfolgen in Berlin

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 116,0 in Niedersachsen , 52,0 in Schleswig-Holstein und 49,4 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 74,8 - 12.001 neue Corona-Fälle

Forderung nach Ende der Maskenpflicht auch in Praxen und Kliniken

Die noch bis April festgeschriebene gesetzliche Maskenpflicht in Kliniken, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sollte aus Sicht der Deutschen Krankenhausgesellschaft nun ebenfalls vorzeitig fallen - analog zum Nah- und Fernverkehr. "Konsequent wäre es, am 1. März kostenlose Tests, Testpflicht und Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen gemeinsam zu beenden", sagte Vorstandschef Gerald Gaß der "Rheinischen Post". "Wir haben die Pandemie fast überstanden." Er nannte es "absolut richtig", dass in einem ersten Schritt die Maskenpflicht in Zügen oder dem ÖPNV aufgehoben und dort auf Eigenverantwortung gesetzt werde. Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hatte sich in der "Welt" gegen eine Maskenpflicht in Gesundheitseinrichtungen ausgesprochen. "Wir brauchen in medizinischen Einrichtungen keine generelle, gesetzliche Maskenpflicht mehr. Nicht jede Einrichtung hat mit Hochrisikopatienten zu tun", sagte er.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält aber noch an der Maskenpflicht im Gesundheitswesen jedoch ab. Es gelte, besonders vulnerable Menschen gut zu schützen, sagte er. .

Heil beendet Sonderregeln am Arbeitsplatz

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Sonderregeln am Arbeitsplatz zum Schutz vor einer Corona-Ansteckung zwei Monate früher als geplant beenden. "Ich werde per Ministerverordnung die Corona-Arbeitsschutzverordnung zum 2. Februar 2023 aufheben", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Die besonderen Hygiene-Vorkehrungen hätten vor allem in den Hochphasen der Pandemie wichtige Dienste geleistet. "Dank der umfangreichen Schutzmaßnahmen konnten Ansteckungen im Betrieb verhindert und Arbeits- und Produktionsausfälle vermieden werden", sagte Heil. Durch die zunehmende Immunität in der Bevölkerung gehe die Zahl der Neuerkrankungen nun stark zurück. "Daher sind bundesweit einheitliche Vorgaben zum betrieblichen Infektionsschutz nicht mehr nötig", sagte der Arbeitsminister.

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung war Anfang Oktober 2022 aktualisiert und bis zum 7. April 2023 befristet worden. Derzeit sind Betriebe noch verpflichtet, durch eine Gefährdungsbeurteilung Maßnahmen zum Infektionsschutz in einem Hygienekonzept festzulegen. Die zeitweise in der Verordnung vorgeschriebene Angebotspflicht für Arbeiten von Zuhause aus war bereits im März vorigen Jahres ausgelaufen. Auch eine betriebliche Test-Angebots-Pflicht gibt es bereits nicht mehr.

Diskutieren Sie mit: Verschwinden in diesem Jahr alle Corona-Sorgen?

Bis Anfang Februar wird bundesweit sowie in allen Bundesländern die Maskenpflicht in Zügen und Bussen wegfallen - und auch die Isolationspflicht für Infizierte wird dann überall aufgehoben sein. Das Coronavirus bleibt zwar nach wie vor präsent, es hat aber in den vergangenen Wochen und Monaten seinen Schrecken nach und nach verloren. Die Maskenpflicht wird aber in Kliniken, Pflegeheimen, Arztpraxen und anderen Gesundheitseinrichtungen bis auf Weiteres noch gelten. Wie gehen Sie mit den veränderten Rahmenbedingungen um und wie ist Ihre Meinung zum weiteren Vorgehen und Verhalten? Wir wollen mit Ihnen sowie einigen Experten in der NDR Info Redezeit heute Abend ab 20.30 Uhr ins Gespräch kommen. Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - alle Informationen dazu finden Sie in dem anhängenden Artikel.

Auch in Niedersachsen sinkende Inzidenz

Auch die Corona-Daten für Niedersachsen sind heute früh vom RKI aktualisiert worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt demnach jetzt 116,0 (Vortag: 128,6 / Vorwoche: 197,6). Landesweit wurden den Angaben zufolge 1.816 neue Corona-Fälle gemeldet.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz geht auf 49,4 zurück

In der Hansestadt Hamburg sind binnen 24 Stunden 179 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus den am Morgen vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt demnach derzeit bei 49,4 (Vortag: 57,0 / Vorwoche: 77,0).

Schleswig-Holstein: Landesweit 257 neue Corona-Fälle bestätigt

Für Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle in Kiel folgende Corona-Zahlen bekannt gegeben: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt landesweit aktuell 52,0 - der jetzige Wert liegt damit unter denen des Vortags (58,7) und der Vorwoche (103,3). Insgesamt wurden 257 Corona-Neuinfektionen bestätigt.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 74,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht nach den jüngsten Daten-Meldungen des Robert Koch-Instituts weiter zurück: Das RKI gab den Wert heute früh mit 74,8 an - gestern lag er bei 80,1, am vergangenen Donnerstag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche mit 115,7 angegeben worden. Insgesamt wurden in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 12.001 neue Corona-Fälle aus den 16 Bundesländern gemeldet (Vorwoche: 19.379).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Protest von Betroffenen mit Covid-Langzeitfolgen in Berlin

Mit einer Aktion im Herzen Berlins wollen Menschen mit Langzeitfolgen nach Corona-Infektion und -Impfung auf die Beschwerden aufmerksam machen und mehr Forschung fordern. Vor dem Reichstagsgebäude sollen laut Veranstalter heute ab 10 Uhr 400 Feldbetten mit Porträts von Betroffenen aus ganz Deutschland gezeigt werden. "Wir fordern Forschung, Anerkennung und Versorgung", heißt es in der Ankündigung der Initiative "Nicht Genesen". Die Politik müsse dringend handeln. Überreicht werden soll auch eine an die Bundesregierung gerichtete Petition mit gut 60.000 Unterschriften - darin wird etwa der Ausbau von Forschung und Versorgungsstrukturen gefordert. Gebraucht würden Therapie- und Medikamentenstudien, sagte Initiatorin und Anmelderin Ricarda Piepenhagen. Als Lehrerin in Mecklenburg-Vorpommern ist sie nach eigenen Angaben seit November 2021 arbeitsunfähig wegen Long Covid. "Wir wollen medizinisch versorgt werden und nicht nur verwaltet." Zur Kundgebung angemeldet sind laut Berliner Polizei 100 Teilnehmende.

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 19. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

