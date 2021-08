Stand: 21.08.2021 06:50 Uhr Corona-News-Ticker: Hausärzte beklagen "Gruppendruck" bei Kinderimpfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 21. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Kinderimpfungen: Hausärzteverband beklagt "sozialen Gruppendruck"

Bestätigte Corona-Neuinfektionen im Norden: 222 in Schleswig-Holstein ; bundesweit 8.092

Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Mai wieder über 50

Der Hausärzteverband kritisiert einen Gruppendruck bei der Corona-Impfung von Kindern und Jugendlichen. "In den kinderärztlichen Praxen und solchen, die Impfungen für Jugendliche anbieten, nimmt das Impftempo zu", sagte Verbands-Bundeschef Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Das erfolgt nicht nur aus medizinischen Gründen, sondern auch aus sozialem Gruppendruck", erklärte er. Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut hatte am Montag die Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige empfohlen. Seitdem sind in ganz Deutschland Impfaktionen für diese Altersgruppe angelaufen. Grundsätzlich schätzten die Hausärzte die Lage im Gesundheitssystem trotz der steigenden Inzidenzwerte als entspannt ein: "Wir sehen keinen Grund für zusätzliche Beschränkungen, zumal die Belastung des Gesundheitswesens und der Krankenhäuser nicht wesentlich über das normale Maß hinausgeht", sagte Weigeldt. Der Verbandschef kündigte zudem an, die Hausärzte würden der Empfehlung folgen, "dass alte und gefährdete Menschen sechs Monate nach ihrer zweiten Impfung eine Auffrischung bekommen".

Erstmals seit Mai ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen wieder auf einen Wert über 50 gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete eine Inzidenz von 51,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Am Vortag war die Inzidenz noch mit 48,8 angegeben worden. Bundesweit wurden 8.092 Neuinfektionen binnen eines Tages mit dem Coronavirus nach 9280 am Vortag gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz war Ende Mai erstmals seit Oktober wieder unter den Wert von 50 gefallen. Während das RKI nun 17 neue Todesfälle meldete, waren es am 26. Mai an einem Tag aber noch 270 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Erkrankung gewesen. Die Gesamtzahl der Todesfälle seit Ausbruch der Pandemie stieg in Deutschland auf insgesamt 91.973.

222 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat sich binnen einer Woche nicht deutlich verändert: Aktuell beträgt die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche 48,8, gestern waren es 50,0, vor einer Woche 47,7. Das geht aus den Daten der Landesmeldestelle hervor. Innerhalb eines Tages wurden landesweit 222 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 191, vor einer Woche 237. Es gab einen neu gemeldeten Corona-Todesfall. Zuvor hatte es rund eine Woche keinen gegeben. Flensburg ist beim Inzidenz-Wert im Land weiter führend, mit 95,4. In Neumünster liegt der Wert bei 88,5, in der Landeshauptstadt Kiel bei 79,4. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz wies der Kreis Ostholstein auf - mit 19,4.

Vierte Corona-Welle erfasst Deutschland - Spahn für Auffrischimpfung

In Deutschland ist nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) die vierte Corona-Welle angerollt. Der Anteil der positiven Proben unter den Corona-PCR-Tests in Laboren stieg binnen einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent, wie es im jüngsten RKI-Wochenbericht heißt. Die Sieben-Tage-Inzidenzen haben sich seit Anfang August fast verdreifacht. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwägt, allen Bürgerinnen und Bürgern eine Auffrischimpfung anzubieten. Spätestens ab Montag soll die "3G-Regel" für den Zugang zu bestimmten Innenräumen bundesweit greifen: Hinein kann nur, wer geimpft, genesen oder frisch negativ getestet ist.

VIDEO: RKI: Vierte Corona-Welle hat begonnen (4 Min)

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen und einen schönen Tag! Wir halten Sie auch am heutigen Sonnabend, 21. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden.