Stand: 11.08.2022 05:54 Uhr Corona-News-Ticker: Hanse Sail und Stoppelmarkt beginnen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 11. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

153 Todesfälle bundesweit gemeldet

In Deutschland steigt nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bekannten Infektionen um 59.888 auf bisher insgesamt über 31,4 Millionen. Damit wurden 14.766 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche gemeldet, als 74.645 Ansteckungen verzeichnet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 354,5 von 366,8 am Vortag. Das RKI meldet 153 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Die bekannte Gesamtzahl liegt damit bei 145.394.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Hanse Sail Rostock vor dem Startschuss

Bevor die 31. Auflage der Hanse Sail heute in Rostock und Warnemünde beginnt, haben die Veranstalter über Highlights und Besonderheiten des Segel-Events informiert. Nach der Corona-bedingten Absage 2020 und der kleineren Jubiläumsauflage im vorigen Jahr ist die Hanse Sail in diesem Jahr wieder mit voller Takelage dabei. In Rostock und Warnemünde werden in den kommenden vier Tagen Hunderttausende Besucher zu dem maritimen Volksfest erwartet. "Die Hanse Sail schafft es, die Stadt weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu machen", sagte Rostocks amtierender Oberbürgermeister Steffen Bockhahn (Linke). 111 Traditionsschiffe kommen an die Kaikanten, darunter erstmals seit sieben Jahren auch das Segelschulschiff der Deutschen Marine, die "Gorch Fock". Eröffnet wird die Hanse Sail am Nachmittag in Warnemünde von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Stoppelmarkt startet wieder in Vechta

Nach zweijähriger Corona-Pause findet in Vechta von heute an wieder eines der traditionsreichsten Volksfeste Deutschlands statt: Der Stoppelmarkt beginnt am Nachmittag mit dem Umzug und der anschließenden offiziellen Eröffnung. Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil wird am Montag die Festrede beim Empfang der Stadt im Festzelt halten. An diesem Tag beginnt das geschäftige Treiben bereits um 7 Uhr in der Frühe mit dem traditionellen Pferde- und Viehmarkt. Um 22 Uhr soll Party-Star Mickie Krause auf der Bühne stehen. Vor der Corona-Zwangspause kamen jedes Jahr rund 800.000 Menschen zum Stoppelmarkt. Die erste urkundliche Erwähnung des Marktes datiert auf das Jahr 1298. Wegen einer Pestepidemie in Vechta im Jahr 1577 wurde der Markt auf ein freies Feld außerhalb der Stadt verlegt, auf dem noch die Stoppelreste der Ernte standen. Seitdem heißt der Markt Stoppelmarkt.

6.346 neue Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen sind seit gestern 6.346 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden (Vorwoche: 7.463). Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner und Woche beträgt laut Robert Koch-Institut 371,4 (Vorwoche: 475,4). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion steigt um 21.

Hamburg: Inzidenz aktuell bei 227,4

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 1.048 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 1.479. Die Inzidenz liegt nun bei 227,4 (Vorwoche: 306,8). Es wurden drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 377,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Wochenvergleich ganz leicht gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen einer Woche beträgt jetzt 377,9, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Abend hervorging. In der Vorwoche hatte der Wert bei 380,0 gelegen. Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen erreichte 2.449, eine Woche zuvor waren es 2.228. In den Kliniken wurden den Angaben zufolge 383 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 428). Auf den Intensivstationen lagen demnach noch 27 Corona-Patienten (Vorwoche: 34); 15 wurden beatmet.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 11. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

