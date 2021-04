Stand: 01.04.2021 09:44 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburgs Gesundheitssenatorin verteidigt Ausgangssperre

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 1.April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern passiert ist, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

In Region Hannover beginnt nächtliche Ausgangssperre

Polizei will im Norden zu Ostern verstärkt kontrollieren

NDS: Kultusminister stellt Testpläne für Zeit nach Osterferien vor

Neue Testkapazitäten am Hamburger Flughafen

406 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet - bundesweit 24.300 Neuinfektionen

Hamburgs Gesundheitssenatorin verteidigt Beschränkungen

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat die ab morgen geltenden Ausgangsbeschränkungen in der Hansestadt verteidigt. Im Interview mit NDR Info sagte sie, diese Maßnahme sei eine der letzten Möglichkeiten, die die Hansestadt im Kampf gegen die Pandemie ergreifen könne. Alle Appelle zur Mobilitätsbeschränkung hätten bislang nicht den erwünschten Effekt gezeigt.

AUDIO: Leonhard zu Beschränkungen: "Mobilität ist nach wie vor zu groß" (5 Min) Leonhard zu Beschränkungen: "Mobilität ist nach wie vor zu groß" (5 Min)

Nächtliche Ausgangssperren in Niedersachsen überwiegend eingehalten

Die Menschen in den von Ausgangssperren betroffenen Regionen Niedersachsens haben sich in der Nacht zum Donnerstag überwiegend an die Regeln gehalten. In Osnabrück fand vor dem Rathaus eine Demonstration mit circa 20 Teilnehmenden statt, wie ein Polizeisprecher am Morgen mitteilte. "Darüber hinaus war in der Nacht gar nichts los." Die Polizeistellen in den Kreisen Cloppenburg, Emsland und Celle meldeten ebenfalls ruhige Nächte. Von vereinzelten Verstößen gegen die Ausgangssperren berichteten Polizeisprecher aus den Landkreisen Wesermarsch und Peine. In Bremerhaven, wo die nächtliche Ausgangssperre bereits seit Montag gilt, wurden circa 350 Fahrzeug- und Personenkontrollen durchgeführt. Dabei stellten die Einsatzkräfte insgesamt circa 65 Verstöße gegen die Beschränkungen fest.

Sylt will verstärkt Ferienhaus-Besitzer kontrollieren

Trotz des Beherbergungsverbots rechnet die Insel Sylt mit vielen Besuchern. Denn Eigentümer von Ferienhäusern können dort unentgeltlich Familie oder Freunde wohnen lassen. Wie will die Polizei das kontrollieren?

Niedersachsens Impfkampagne droht eine Osterruhe

Weil weniger Impfstoff zur Verfügung als erhofft zur Verfügung steht, wird es an vielen Impfzentren in Niedersachsen eine unfreiwillige Osterruhe geben. Das hat eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Kommunen ergeben. So finden von Karfreitag bis Ostermontag in Wolfsburg, Braunschweig, Oldenburg, Osnabrück, Göttingen, Herzberg und Brake überhaupt keine Impfungen in den Impfzentren statt. Der Landkreis Lüneburg impft nur an Karfreitag. Die Stadt Salzgitter, mit einer Inzidenz von 280 stark betroffen, macht dagegen nur an Ostersonntag eine Pause. Mobile Teams aus Herzberg impfen zudem am Sonnabend in temporären Impfzentren in Bad Sachsa und Bad Grund.

RKI: 24.300 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 134,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 24.300 Neuinfektionen gemeldet. Das sind 1.643 mehr als am vergangenen Donnerstag. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 134,2 von 132,3 gestern. Vor einer Woche lag sie bei 113,3. 201 weitere Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 76.543. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,83 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Polizei löst Partys in Neubrandenburg und Hamburg auf

Eine Party mit rund 150 Jugendlichen hat die Polizei Neubrandenburg am Mittwochabend am Strandbad Broda aufgelöst. Zuvor hatten sich mehrere Bürger über Lärm und laute Musik vom Gelände des Strandbades beschwert. Vor Ort wurden die Namen von 51 der etwa 150 Jugendlichen festgestellt, alle erhielten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnung.

Auch die Hamburger Polizei hatte mit feiernden Jugendlichen zu tun. An den Alsterwiesen trafen sie auf etwa 500 junge Menschen, die dort feierten und gegen Corona-Regeln verstießen. Die Jugendlichen standen in Gruppen eng beiander oder tanzten. Auch ein Lagerfeuer hatten sie entzündet. Als die Polizei die Gruppen auflösen wollten, entwickelte sich ein Katz-und-Maus-Spiel. Gegen 22.30 Uhr verließen die Feiernden dann freiwillig das Alstervorland.

Fährverkehr zwischen Sassnitz und Ystad startet Corona-konform

Mit etwas Verspätung nimmt die traditionelle "Königslinie" ihren Betrieb auf - statt im März nun erst im April. Von Sassnitz auf Rügen geht es nach Ystad in Schweden. Bedingung für die Überfahrt: ein negativer Corona-Test.

Sommer, Sonne, Super-Spreading an Ostern?

Das sonnige Wetter treibt die Menschen nach draußen - und die Corona-Inzidenzzahlen, so die Befürchtung, nach oben. Die Polizeipräsenz wird in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg daher zum Osterwochenende verstärkt, damit die Corona-Auflagen auch eingehalten werden. In den Großstädten Hannover und Hamburg sowie diversen Kreisen gelten zudem nächtliche Ausgangssperren.

VIDEO: Sommer, Sonne, Super-Spreading an Ostern? (3 Min)

In Region Hannover beginnt Ausgangssperre

Für 1,1 Millionen Menschen in und um Hannover beginnt heute Abend eine nächtliche Ausgangssperre. Bis zum 12. April dürfen die Menschen zwischen 22 und 5 Uhr ihre Wohnungen und Häuser nur aus einem triftigen Grund verlassen. Zudem gibt es eine Erweiterung der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Die Region Hannover erließ die Maßnahme wegen hoher Corona-Zahlen.



In den niedersächsischen Landkreisen Peine, Wesermarsch, Bremerhaven, Emsland, Cloppenburg und in Teilen des Kreises Celle sowie in Bremen haben nächtliche Ausgangssperren bereits begonnen. In manchen Kommunen gilt die Ausgangssperre bereits ab 21 Uhr. Informationen dazu finden Bürgerinnen und Bürger auf den Internetseiten ihrer Städte und Gemeinden. Andere Kreise und Städte wie Osnabrück, Oldenburg und Salzgitter beschlossen ebenfalls Ausgangssperren. Im Kreis Gifhorn soll das Ausgehverbot ab Freitag gelten.

Neue Testkapazitäten am Hamburger Flughafen

Am Hamburger Flughafen werden heute neue Testkapazitäten in Betrieb genommen. Die Firma Centogene startet ein Drive-Through-Angebot für Corona-Tests im Parkhaus. Zusätzlich eröffnet EcoCare ein weiteres Testcenter am Flughafen.

NDS: Kultusminister stellt Testpläne für Zeit nach Osterferien vor

Nach den Osterferien soll an Niedersachsens Schulen eine Schnelltest-Strategie gegen die Ausbreitung von Neuinfektionen in den Klassen greifen. Die konkreten Testpläne stellt Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Vormittag in Hannover vor. In der vergangenen Woche vor den Osterferien wurden in den Schulen erstmals sogenannte Corona-Laientests für alle Schülerinnen und Schüler sowie für die Beschäftigten ausgegeben. Ziel war es, das Testen erst einmal zu üben und so Erfahrungen für eine durchgehende Teststrategie nach den Ferien zu gewinnen. Auch über die Ergebnisse der Testwoche will der Minister informieren.

406 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 406 neue Corona-Fälle gemeldet. Das sind 46 mehr als am Vortag und 45 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 74,5. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen noch bei 59,7 gelegen. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, stieg um vier.

Der Corona-Ticker am Donnerstag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Start in den Tag! Auch am heutigen Donnerstag, 1. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Bestätigte Neuinfektionen im Norden am Mittwoch: 1.362 in Niedersachsen, 360 in Schleswig-Holstein, 590 in Hamburg, 289 in Mecklenburg-Vorpommern und 147 im Bundesland Bremen - bundesweit 17.051.