Stand: 19.10.2021 05:58 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Senat stellt neue Verordnung vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 19. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie in unserem Blog vom Montag.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Senat stellt neue Corona-Verordnung vor

Live ab 13 Uhr: Krisenstab in Niedersachsen gibt Ausblick auf den Winter

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 394 in Niedersachsen , 228 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 6.771 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 75,1

RKI registriert 6771 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 75,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) nannte heute früh einen Neuinfektions-Wert pro 100.000 Einwohner und Woche von 75,1 (Vortag: 74,4 / Vorwoche: 65,8 / Vormonat: 70,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 6.771 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 4.056 gewesen, am Dienstag vor einer Woche 4.971. Deutschlandweit wurden zudem 88 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie hierzulande an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.716.

Hamburger Senat stellt neue Corona-Verordnung vor

Der Hamburger Senat will die 2G-Regeln nach Informationen von NDR 90,3 deutlich ausweiten. Demnach könnten Geimpfte und Genesene ab Sonnabend beispielsweise bei Friseuren und bei der Massage auf einen Muns-Nasen-Schutz verzichten. Erstmals soll es 2G auch im Hamburger Einzelhandel geben können, zum Beispiel in Bekleidungsgeschäften. Ausdrücklich ausgenommen wären aber Geschäfte für den täglichen Bedarf wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken. Heute Mittag will der Senat seine neue Verordnung vorstellen. Die bisherige Corona-Verordnung läuft am kommenden Wochenende aus.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 32,6

Die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag (47) und zum Dienstag der Vorwoche (113) deutlich gestiegen - auf 228 Fälle. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land kletterte auf nun 32,6. Gestern hatte die Zahl bei 28,3 gelegen. Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, sank um einen Menschen auf 52. Davon liegen 15 weiter auf Intensivstationen, von denen neun beatmet werden.

Live ab 13 Uhr: Krisenstab in Niedersachsen gibt Ausblick auf den Winter

Welchen Verlauf der Pandemie erwartet das Land Niedersachsen für diesen Herbst und Winter? Dazu äußert sich Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) heute im Krisenstab. NDR.de überträgt die Pressekonferenz ab 13 Uhr live.

Der Live-Ticker von NDR.de am Dienstag

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Dienstag, 19. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.