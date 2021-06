Stand: 29.06.2021 06:02 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Senat berät über Lockerung des Tanzverbots

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 29. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Hamburger Senat berät über Lockerung des Tanzverbots

Coronavirus-Update : Letzte reguläre Podcast-Folge vor der Sommerpause

RKI registriert bundesweit 404 Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,4

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 18 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 404 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 5,4

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 404 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 455 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,4 an (Vortag: 5,6; Vorwoche: 8,0). Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 57 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 77 Tote. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90.819. Der Sieben-Tage-R-Wert lag dem RKI zufolge am Montagnachmittag bei 0,79 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 79 weitere Menschen anstecken.

Der Hamburger Senat will heute darüber beraten, ob Tanzen unter freiem Himmel unter klar definierten Bedingungen ermöglicht werden kann. Die aktuelle Corona-Verordnung könnte dafür entsprechend gelockert werden. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet nach eigenen Worten nicht, dass nach der Lockerung des Tanzverbots das Feiern in Parks aufhört. Aber es könne für einige junge Leute eine interessante Alternative sein, sagte er. Am vergangenen Wochenende hatte die Hamburger Polizei zweimal den Stadtpark geräumt, in dem jeweils mehrere Tausend Menschen feierten. Trotz einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 10 sind laut Hamburger Corona-Verordnung weiterhin "Tanzlustbarkeiten" untersagt. Für viele andere Bereiche vom Sport über Kultur bis zum Tourismus wurden die Regeln dagegen bereits gelockert. NDR.de überträgt die Landespressekonferenz ab 12.30 Uhr live.

Coronavirus-Update: Letzte reguläre Folge vor der Sommerpause

In der letzten regulären Folge des NDR Info Podcast Coronavirus-Update vor der Sommerpause berichtet heute die Frankfurter Virologin Professor Sandra Ciesek über aktuelle Entwicklungen und neue Studienergebnisse in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. Für die Zeit der Pause sind mehrere Sonderfolgen des Podcasts geplant. Die nächste reguläre Ausgabe gibt es dann wieder am 7. September.

MV will weiterhin russischen Impfstoff Sputnik V kaufen

Mecklenburg-Vorpommern hält an seinen Plänen fest, den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V anzukaufen. Obwohl die europäische Arzneimittelagentur EMA das Mittel immer noch nicht zugelassen hat, bereitet eine Berliner Kanzlei einen Vertragsabschluss vor.

VIDEO: Corona: MV hält an Impfstoff Sputnik V fest (2 Min)

18 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei 3,3

In Schleswig-Holstein haben die Gesundheitsbehörden 18 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tage, stagniert und liegt den vierten Tag in Folge bei 3,3. Alle Regionen in SH liegen unter dem Wert von 10.

