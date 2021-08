Stand: 30.08.2021 07:01 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburger Schulen probieren Lolli-Tests aus

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 30. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonntag.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Schulen starten Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests

Viel los am ersten " 2G-Wochenende" in Hamburg

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 80 in Schleswig-Holstein, 308 in Niedersachsen; bundesweit 4.559

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsens Ministerpräsident hält 2G-Regelung für denkbar

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hält eine Verordnung von 2G - Geimpft und Genesen - für denkbar. Der SPD-Politiker sagte der "Rheinischen Post", niemand könne ausschließen, dass nur noch diese Gruppe Zutritt zu bestimmten Einrichtungen bekomme. Ab einem bestimmten Punkt in der Infektionslage könnte das möglich sein. In Hamburg gibt es seit dem vergangenen Sonnabend das 2G-Optionsmodell.

VBE pocht auf Schutzmaßnahmen in Schulen

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) warnt vor einer Durchseuchung in den Schulen und pocht darauf, Schutzmaßnahmen für Schüler je nach Höhe der Inzidenz auszubauen. "Statt Infektionen hinzunehmen oder zu verharmlosen, müssen bei stärkerem Infektionsgeschehen unter Kindern und Jugendlichen auch mehr Schutzmaßnahmen ergriffen werden", sagt VBE-Chef Udo Beckmann dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND). "Wer da jetzt wegschaut, nimmt die Durchseuchung der Ungeimpften in Kauf." Das häufig angeführte Argument, dass Kinder eine Infektion mit dem Virus meist gut überstehen und nur leichte Symptome entwickeln, greife zu kurz. "Auch für Kinder besteht laut wissenschaftlichen Studien die Gefahr von Long-Covid."

Bericht: 3G-Regeln in Zügen "nicht umsetzbar"

Die umstrittenen Pläne zur Einführung von 3G in Zügen der Deutschen Bahn stehen laut "Bild" vor dem Aus. Demnach laute das Ergebnis des von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geführten Prüfverfahrens, die Maßnahmen sei "nicht umsetzbar". Ende vergangener Woche war bekannt geworden, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die sogenannte 3G-Regel in Fernzügen durchsetzen wollte. In diesem Fall hätten nicht mehr alle, sondern nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete Bahn fahren dürfen.

Schätzung: Rund 825.000 Euro Schaden in MV durch Betrug bei Corona-Hilfen

Mutmaßlicher Betrug bei Corona-Soforthilfen hat in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr bislang zu einem Schaden von rund 825.000 Euro geführt. Das teilte das Justizministerium in Schwerin unter Berufung auf vorläufige Schätzungen mit. Seit Beginn der Pandemie seien bei den Staatsanwaltschaften 384 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug bei Corona-Soforthilfen eingeleitet worden. Ein Großteil dieser Ermittlungen dauert den Angaben zufolge noch an. Rund 30 Verfahren seien mit Strafbefehl oder Anklage abgeschlossen worden, in elf Fällen seien bereits Verurteilungen erfolgt. Details zu den Verurteilungen konnten das Ministerium und die Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht nennen. "Auch für die Staatsanwaltschaften ist die Zeit der Pandemie eine Herausforderung. Es zeigt sich aber deutlich, dass der Rechtsstaat genau hinschaut und keine kriminellen Handlungen duldet. Es zeigt sich aber auch, dass der überwiegende Großteil mit Subventionen in der Pandemie rechtskonform umgegangen ist", sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU).

Hamburger Schulen starten Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests

An einigen Hamburger Schulen startet am Montag ein Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests. Im Erfolgsfall und bei ausreichenden Laborkapazitäten solle das Projekt auf weitere Schulen ausgeweitet werden, teilte die Schulbehörde heute mit. Da diese Testform besonders für jüngere Schülerinnen und Schüler oder solche mit speziellen Förderbedarfen geeignet ist, sind ausschließlich Grund- und Sonderschulen ausgewählt. "Es handelt sich um einen PCR-Test, der deutlich sensitiver ist als ein Antigen-Schnelltest", sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD). Auf diese Weise ließen sich schon bei geringer Viruslast frühzeitig SARS-CoV-2 infizierte Schülerinnen und Schüler identifizieren.

Beim Lolli-Test lutschen die Schülerinnen und Schüler 30 Sekunden lang auf einem Abstrichtupfer. Alle Tests einer Lerngruppe werden in einem gemeinsamen Röhrchen gesammelt (Pool). Auch die Auswertung erfolgt als Pool. Erst wenn in einem Pool Erreger gefunden werden, werde individuell nachgetestet, um festzustellen, wer Virenträgerin oder Virenträger ist. Die Tests werden von einem Transportdienst in ein Labor gebracht und dort ausgewertet.

Weitere Informationen Hamburg startet Pilotprojekt mit PCR-Lolli-Tests an Schulen So sollen mit Corona infizierte Kinder schneller identifiziert werden. Im Erfolgsfall soll das Projekt ausgeweitet werden. mehr

Inzidenz in Niedersachsen liegt bei 59,9

Die Behörden haben in Niedersachsen 308 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 701; Vorwoche: 176). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 59,9. Die höchsten Inzidenzen verzeichnen Salzgitter (111,7), Wolfsburg (109,0) und Delmenhorst (103,2). Ein weiterer Todesfall wurde im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 75,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen liegt nun bei 75,8. Bundesweit wurden binnen 24 Stunden 4.559 Neuinfektionen registriert, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete. Die Zahl der Todesfälle in diesem Zeitraum wurde mit zehn angegeben. Vor einer Woche lag die Inzidenz noch bei 56,4. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt damit auf insgesamt 92.140. Deutschland befindet sich nach Einschätzung des RKI inzwischen am Beginn der vierten Corona-Welle. Auch jüngere Altersgruppen sind diesmal stark betroffen.

SH meldet 80 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz stagniert

Die Landesmeldestelle hat in Schleswig-Holstein landesweit 80 Neuinfektionen (Vortag: 179, Vorwoche: 84) mit dem Coronavirus registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stagniert – sie liegt wie bereits am Tag zuvor bei 47,9 (Vorwoche: 48,6). In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge derzeit 74 Covid-19-Patienten behandelt. 24 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 13 Patienten mussten beatmet werden. Diese Zahlen haben sich seit Freitag nicht geändert. Es gab jedoch einen weiteren gemeldeten Corona-Todesfall. Der Inzidenz-Wert - also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche - ist nun nicht mehr in Neumünster am höchsten, sondern mit 85,1 in der Landeshauptstadt Kiel. In Neumünster liegt er bei 78,6. In Lübeck verharrte die Inzidenz bei 75,3. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnet der Kreis Schleswig-Flensburg mit 18,9.

Niedersachsen: GEW blickt auf das am Donnerstag beginnende Schuljahr

Auf das am Donnerstag startende Schuljahr in Niedersachsen blickt heute die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bei einer Pressekonferenz in Hannover. Dabei geht es laut GEW etwa um die Ausstattung von Schulen mit mobilen Luftreinigern. Ebenfalls will die Gewerkschaft mit der Landesvorsitzenden Laura Pooth eine Bilanz ziehen, ob die notwendigen Zahlen an neuen Lehrkräften erreicht worden sind - bis vor rund zehn Tagen waren es den Angaben zufolge etwa 80 Prozent. Von Donnerstag an müssen die Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen – mit Maskenpflicht und zahlreichen Corona-Tests.

Weitere Informationen Ein ganz besonderes Schuljahr beginnt in Niedersachsen Am Donnerstag starten die Schulen im Regelbetrieb - mit Maskenpflicht und täglichen Tests in den ersten sieben Tagen. mehr

Zutritt nur für Geimpfte und Genesene: Viel los am ersten "2G-Wochenende" in Hamburg

Seit Sonnabend ist in der Hansestadt die bislang bundesweit einmalige 2G-Regel in Kraft. In Restaurants, Kneipen und Clubs dürfen demnach wieder mehr Gäste eingelassen werden, allerdings nur, wenn diese gegen Corona geimpft oder vom Virus genesen sind. Bis Sonnabendnachmittag hatten sich insgesamt schon 272 Veranstaltende und Wirte und Wirtinnen in Hamburg angemeldet. Besonders viele im Bezirk Mitte. Auf der Reeperbahn war es am ersten "2G-Wochenende" teilweise fast wieder so voll wie vor Corona-Zeiten.

VIDEO: Corona: Erste 2G-Veranstaltungen auf der Hamburger Reeperbahn (2 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein:

Postleitzahl:

NDR.de Live-Ticker am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Montag, 30. August, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.