Corona-News-Ticker: Hamburg weitet 2G-Regeln für neue Bereiche aus

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 19. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Garg befürwortet Spahns Vorschlag zum Ende der "epidemischen Notlage"

Kann die epidemische Notlage in Deutschland aufgehoben werden? Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) ist dafür. Das sei fachlich zu verantworten, sagte Garg NDR Schleswig-Holstein. Er halte den Schritt für angemessen und richtig. Er betonte, Schleswig-Holstein setze sich dafür ein, dass es für die Zeit nach der "epidemischen Notlage" Regelungen gebe, zum Beispiel für finanzielle Schutzschirme. Wichtig sei außerdem eine Rechtsgrundlage, um weiterhin Maßnahmen wie zum Beispiel die Maskenpflicht in Bus und Bahn durchsetzen zu können. Die sogenannte epidemische Notlage ist die Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte gestern deren Auslaufen Ende November vorgeschlagen.

Hamburg weitet 2G-Regel aus und erlaubt Weihnachtsmärkte

Hamburg weitet die 2G-Regelung auf Friseure, andere körpernahe Dienstleistungen und Teile des Einzelhandels aus. Geimpfte und Genesene können teilnehmende Geschäfte von Sonnabend an ohne Maske nutzen, Ungeimpfte haben keinen Zutritt, wie Vize-Senatssprecherin Julia Offen sagte. Ob ein Geschäft die 2G-Regelung anwendet, entscheidet der Betreiber.

Auch Betreiber von Weihnachtsmärkte können nun entscheiden, ob sie die 2G- oder die 3G-Regeln anwenden wollen. Bei größeren Weihnachtsmärkten, die nicht insgesamt umzäunt werden, können auch Bereiche abgetrennt werden, in denen dann nach Wahl 2G oder 3G angeboten werden darf. In beiden Fällen darf Alkohol konsumiert werden, unter 3G-Bedingungen allerdings nur bis 22 Uhr. Auch auf dem Winterdom soll man sich ohne Maske bewegen und Alkohol trinken können: Er soll vom 5. November bis 5. Dezember auf dem Heiligengeistfeld stattfinden - und zwar unter 2G-Bedingungen.

Hamburger Weltwirtschaftsinstitut: Wirtschaft erholt sich von Corona-Krise

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet im kommenden Jahr mit einer Erholung der deutschen Wirtschaft von der Corona-Krise. Laut Handelskammer bessert sich die Stimmung in den Unternehmen. Vor allem die Wirtschaftsbereiche Handel, Gastronomie, körperbezogene Dienstleistungen und Tourismus hätten sich zuletzt erholen können. Ins Stocken geraten seien dagegen wegen gestörter Logistikketten und Materialmangels die Industrieproduktion und die Bautätigkeit.

Gesundheitsministerin Behrens: "Brauchen über den Herbst, Winter noch ein paar Regeln"

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) blickt positiv auf die kommenden Monate und sieht ein Ende der Beschränkungen. "Wir brauchen über den Herbst, Winter noch ein paar Regeln, bis wir uns ganz davon verabschieden können", sagte Behrens heute in der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs. Sie sei sicher, dass es mit dem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ins Spiel gebrachten Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November noch eine rechtliche Grundlage dafür geben wird. Wie diese aussehen werde, müsse der Bund klären.

Schleswig-Holstein: Ursache für Corona-Ausbruch noch unklar

Nachdem sich in einem Pflegeheim in Norderstedt 60 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 15 Mitarbeitende mit den Coronavirus infiziert haben, hat sich nun die Heimleitung zu der Frage geäußert, warum einige der infizierten Mitarbeiter nicht geimpft sind.

Weitere Informationen Corona in Norderstedter Pflegeheim: Laut Heimleiterin hohe Impfquote Niemand dürfe zur Impfung gezwungen werden, sagte die Leiterin des Heims "Hog'n Dor" NDR Schleswig-Holstein. mehr

Dänemark lockert Einreise-Regeln

Dänemark lockert zum 25. Oktober die Einreise-Regeln. Reisende aus EU- und Schengenländern, die vollständig geimpft oder genesen sind oder einen negativen Corona-Test bei der Einreise vorlegen, sollen ohne weitere Einschränkungen einreisen können, meldet das Auswärtige Amt. Bisher muss - je nach Infektionslage im Heimatort - spätestens 24 Stunden nach der Einreise ein Corona-Test gemacht werden. Diese Regelung entfällt künftig.

Corona-Krise trifft Schiffbau in Norddeutschland hart

Die Corona-Pandemie und die Krise im Weltschiffbau treffen die deutschen Werften hart. Knapp 16.700 Menschen arbeiten derzeit in den Unternehmen an den norddeutschen Küsten. Zu Beginn der Corona-Krise waren es noch rund 1.500 mehr. Etwa die Hälfte der Werftarbeiter und -arbeiterinnen war oder ist in Kurzarbeit. Besonders hart betroffen sind die Werften in Mecklenburg-Vorpommern - dort ist fast jeder vierte Job gestrichen worden. In Hamburg haben in den vergangenen Wochen die insolvente Pella Sietas Werft sowie Blohm+Voss angekündigt, dass Stellen abgebaut werden.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 69,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Hamburg weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab sie heute mit 69,8 an. Gestern hatte der Wert 66,7 betragen, vor einer Woche 58,6. Die Behörde meldete 240 Neuinfektionen - gestern waren es 175 gewesen, am Dienstag vor einer Woche 181. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, wird vom Robert Koch-Institut (RKI) unverändert mit 1.763 angegeben. In den Hamburger Krankenhäusern werden 101 Covid-19-Patienten behandelt, 32 von ihnen auf einer Intensivstation.

Ungeimpftes Personal in Bad Doberan? Drei Tote bei Corona-Ausbruch in Pflegeheim

In einem Pflegeheim in Bad Doberan sind nach NDR Recherchen drei Menschen infolge eines Corona-Ausbruchs gestorben - das Virus wurde dem Bericht zufolge durch eine ungeimpfte Pflegekraft ins Heim getragen. Insgesamt wurden in dem von der Volkssolidarität betriebenen Seniorenzentrum am Tempelberg demnach in den vergangenen Tagen 75 Corona-Fälle registriert - 51 unter Bewohnern und 24 unter Pflegekräften. Da die meisten der Erkrankten geimpft waren, gibt es vorwiegend milde Verläufe. Acht Menschen mussten jedoch ins Krankenhaus, drei von ihnen starben. Offenbar ist die Impfquote unter den Pflegekräften gering: 15 der infizierten Beschäftigten haben laut NDR Recherchen keinen Impfschutz.

Niedersachsen: Studentenwohnheime haben lange Wartelisten

Zum Start des Wintersemesters in Niedersachsen sind die Wartelisten der Studierendenwohnheime lang. Allein in Hannover warten laut Studentenwerk mehr als 2.000 Studierende auf eine Unterkunft. Grund für die vielen Anfragen ist neben dem Studienbeginn für Erstsemester die Rückkehr zur Präsenzlehre. Viele Studierende waren wegen des Fernunterrichts in der Corona-Pandemie zunächst bei ihren Familien wohnen geblieben und ziehen erst jetzt in die Städte. Lediglich an kleineren Hochschulstandorten wie Clausthal, Wolfenbüttel und Wolfsburg sind laut Studentenwerk Ostniedersachsen noch wenige Zimmer frei.

Epidemische Notlage beenden? Infektiologe dafür, Patientenschützer dagegen

In der Debatte um ein mögliches Ende der sogenannten epidemische Notlage Ende November hat sich der Rendsburger Infektiologe Stephan Ott klar für den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ausgesprochen. Ott sagte dem NDR: "Wir möchten gerne, dass die pandemische in eine endemische Situation umgewandelt wird, Corona als saisonale Infektionskrankheit behandelt wird und dass wir auf staatliche Zwangsmaßnahmen verzichten."

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warnt hingegen vor einem verfrühten Ende der "epidemischen Lage" in Deutschland. Es wäre gefährlich, sie "allein aus fragwürdigem politischen Kalkül" auslaufen zu lassen, sagte Vorstand Eugen Brysch. Die Corona-Pandemie sei nicht vorbei. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sowie der Verband der Amtsärzte lehnen Spahns Vorschlag ebenfalls ab. Unterstützung erhält der Gesundheitsminister unter anderem von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Bundesweit 110 Millionen Impfdosen verabreicht

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet, dass in Deutschland nun 110 Millionen Vakzine gegen das Coronavirus verimpft worden sind. In Nordrhein-Westfalen wurden mit 25,14 Millionen die meisten Dosen verabreicht, in Bremen mit 1,05 Millionen Impfdosen die wenigsten. Bei der Impfquote ist Bremen mit 77,2 Prozent wiederum auf dem ersten Platz im Bundesländervergleich.

Rechtsgrundlage der Corona-Maßnahmen: Debatte um Ende der "epidemischen Lage"

Die Amtsärzte in Deutschland lehnen es ab, die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite zu beenden, wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern vorgeschlagen worden war. "Ich bin davon wenig begeistert", sagte Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, zu NDR Info. "Das Signal, das damit ausgesendet wird, ist: Die Pandemie ist vorbei. Und das ist falsch. Wir sehen gerade, wie die Zahlen wieder ansteigen", so die Medizinerin.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich gegen den Vorschlag Spahns aus. Der ARD sagte Lauterbach, angesichts einer stagnierenden Impfquote und hoher Infektionszahlen bei Kindern sei der Zeitpunkt falsch. Der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, hält es dagegen nicht länger für erforderlich, dass der Bund über die Länderkompetenzen hinweg Maßnahmen zur Pandemie-Kontrolle beschließt, wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte. Die "epidemische Lage" ist die Grundlage für die zentralen Corona-Maßnahmen in Deutschland und gilt derzeit bis einschließlich 24. November.

AUDIO: Amtsärzte-Sprecherin Teichert gegen Ende der "epidemischen Lage" (6 Min) Amtsärzte-Sprecherin Teichert gegen Ende der "epidemischen Lage" (6 Min)

Wie lässt sich die Impfmotivation steigern?

Bundesweit sind laut Robert Koch-Institut knapp 66 Prozent der Bürger und Bürgerinnen vollständig geimpft. Um die Quote zu erhöhen, wird mit einer Mischung aus Angeboten und Druck versucht, Menschen zur Corona-Impfung zu bewegen. Experten raten zu mehr Freiheiten, persönlicher Einladung und der Nutzung weiterer Kommunikationswege. Druck von Seiten der Politik und der Gesellschaft sei für viele einer der Hauptgründe, sich nicht impfen zu lassen, so Jonas Schreyögg vom Hamburg Center for Health Economics.

AUDIO: Wie lässt sich die Impfmotivation steigern? (4 Min) Wie lässt sich die Impfmotivation steigern? (4 Min)

Ärztevertreter für Abschaffung von Corona-Massentests an Schulen

Der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, hat sich für eine Abschaffung der regelmäßigen Corona-Tests an Schulen ausgesprochen. "Wir brauchen die anlasslosen Corona-Massentests in Schulen nicht mehr", sagte Fischbach zu "Bild". Denn Kinder erkrankten selten schwer an Covid-19. Der riesige logistische Aufwand der Schnell-Tests lohne sich nicht und führe nicht selten zu falschen Ergebnissen.

Göttinger Forscherin Priesemann plädiert für Pandemierat

Die Göttinger Physikerin Viola Priesemann würde sich bei künftigen Pandemien eine "deutlichere Trennung von politischer Abwägung und wissenschaftlicher Expertise" wünschen. In einem Interview in der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" sagte die Forscherin: "Dazu könnte ein Pandemierat beitragen, der Wissen, Unsicherheiten und Szenarien zusammenträgt und all das kommuniziert: Was passiert, wenn wir einen Freedom Day wagen?" Die Wissenschaftlerin vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation entwickelt seit Beginn der Pandemie Modellrechnungen für die Ausbreitung des Coronavirus.

Elternvertreter fordern Impfpflicht für Lehrpersonal

Elternvertreter fordern angesichts steigender Infektionszahlen strengere Corona-Maßnahmen in den Herbst- und Wintermonaten. Ines Weber, Vorstandsmitglied des Bundeselternrats, verlangte gegenüber der Funke Mediengruppe eine Impfpflicht für Lehrkräfte, die "bundeseinheitlich gesetzlich festgeschrieben werden" müsse. Der Verband Bildung und Erziehung hatte Forderungen nach einer Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer zurückgewiesen. Gewerkschafts-Chef Udo Beckmann verwies bereits im Juli darauf, dass die Berufsgruppe mit überwältigender Mehrheit geimpft sei, die Quote liege teils bei 90 Prozent.

GEW fordert kostenlose Corona-Tests und Masken zum Semesterstart

Zum Start des Wintersemesters an den Universitäten und Hochschulen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kostenlose Corona-Tests und medizinische Schutzmasken für Studierende und die Uni-Beschäftigte gefordert. Hygieneregeln, die das 3G-Prinzip einschlössen, seien weiter erforderlich, sagte der stellvertretende GEW-Vorsitzende Andreas Keller der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Armbänder für Studierende, die den Impfstatus zeigten, oder entsprechende Einträge in den Studierendenausweis lehne die GEW jedoch ab. "Praktikabel erscheinen stichprobenartige Kontrollen beim Zutritt zu den Gebäuden oder Räumen der Lehrveranstaltungen", sagte Keller. Er sprach sich außerdem dafür aus, dass sich Hochschulen an Impfkampagnen beteiligen und Angebote auf dem Campus machen. Aus Rücksicht auf Menschen, die nicht geimpft werden könnten oder besonders gefährdet seien, sollten Lehrveranstaltungen weiter auch in hybrider Form angeboten werden.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut nur minimal

Beim Infektionsgeschehen in Niedersachsen ist derzeit kaum Bewegung zu verzeichnen: Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sank die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen nur leicht - von 49,5 gestern auf aktuell 49,0 (Vorwoche: 42,6). Die Gesundheitsämter meldeten 394 neue laborbestätigte Corona-Fälle - das sind deutlich mehr als gestern (156) und etwas mehr als vor einer Woche (350). Drei weitere Todesfälle wurden gemeldet - damit steigt die Gesamtzahl der in Niedersachsen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion Verstorbenen auf 6.031 seit Beginn der Pandemie.

RKI registriert 6.771 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 75,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist erneut leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) nannte heute früh einen Neuinfektions-Wert pro 100.000 Einwohner und Woche von 75,1 (Vortag: 74,4 / Vorwoche: 65,8 / Vormonat: 70,5). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 6.771 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 4.056 gewesen, am Dienstag vor einer Woche 4.971. Deutschlandweit wurden zudem 88 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die seit Beginn der Pandemie hierzulande an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 94.716.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 32,6

Die Zahl der registrierten Corona-Neuansteckungen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag (47) und zum Dienstag der Vorwoche (113) deutlich gestiegen - auf 228 Fälle. Das geht aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land kletterte auf nun 32,6. Gestern hatte die Zahl bei 28,3 gelegen. Die Zahl der Patienten und Patientinnen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, sank um einen Menschen auf 52. Davon liegen 15 weiter auf Intensivstationen, von denen neun beatmet werden.

