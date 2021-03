Stand: 31.03.2021 09:43 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg verkündet strengere Corona-Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 31. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von gestern.

Corona-bedingte Lieferengpässe bei Fischstäbchen-Produzent Frosta

Der Tiefkühlproduzent Frosta hat wegen der Corona-Krise mit Engpässen beim Fisch zu kämpfen. In Alaska, wo ein guter Teil der Rohware - etwa für Fischstäbchen - gefangen werde, sei es zu einigen Schwierigkeiten gekommen, sagte Finanzvorstand Maik Busse der "Nordsee-Zeitung". "In der Tat gibt es aktuell auf den internationalen Beschaffungsmärkten Corona-bedingte Lieferengpässe." Immer wieder könnten große Fischtrawler wegen Corona-Erkrankungen der Besatzungsmitglieder oder Quarantäne-Bestimmungen nicht ausfahren, berichtet die Zeitung. Das bedeute geringere Fangmengen. Schon ein einzelner Trawler könne Einfluss auf die Preise nehmen, weil die Schiffe lange auf Fangfahrt unterwegs seien und normalerweise mehrere Tausend Tonnen Fisch anlanden.

Garg: Entscheidung zu AstraZeneca war richtig

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg hält die Entscheidung von Bund und Ländern, den Impfstoff AstraZeneca nur noch für Menschen über 60 Jahre einzusetzen, für richtig. Auf NDR Info sagte der FDP-Politiker, zwar sei kommunikativ schon seit der Einführung des Mittels alles schief gelaufen, was schief laufen könne. Er finde es aber beruhigender, dass neue Daten ständig neu bewertet werden. Garg riet den Bürgerinnen und Bürgern, sich mit allen Sorgen und Fragen im Zweifelsfall an den Hausarzt zu wenden. Menschen unter 60 Jahren in Schleswig-Holstein, die in den kommenden Tagen einen Termin zum Impfen mit AstraZeneca haben, könnten diesen wahrnehmen. Man werde ein anderes Mittel zur Verfügung stellen.

Nordfriesland sucht Corona-Aufpasser: Wirbel um Job-Anzeige

Mit einem provokanten Facebook-Posting sucht der Kreis Nordfriesland einen Mitarbeiter für das Ordnungsamt, der die Einhaltung der Regeln kontrolliert. Ein Foto zeigt einen Mann, der den Corona-Mundschutz über den Augen trägt. Dazu der Spruch: "Ihnen geht so ein Verhalten auf den Sack?" Doch die provokante Stellenanzeige gefällt nicht allen, wie NDR 1 Welle Nord berichtet.

Patientenschützer Brysch für Wahlfreiheit beim Impfstoff

Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat eine freie Wahl des Impfmittels in Deutschland gefordert. Auf NDR Info sagte er, das Hin und Her beim Vakzin von AstraZeneca schade sehr und er wundere sich, warum man nicht einen ganz offenen Schritt gehe und die Wahlfreiheit einführe. Dabei dürfe aber die Impfpriorisierung nicht aufgegeben werden. Alte und schwerkranke Menschen müssten weiterhin zuerst geimpft werden, betonte Brysch.

Pistorius: Verstärkte Kontrollen an den Ostertagen

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat mit Blick auf die Feiertage zusätzliche Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln angekündigt. "Die Polizei wird auch während der Ostertage präsent sein und konsequent gegen Verstöße vorgehen", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". "Auch wenn es bereits das zweite Osterfest ist, das wir im Lockdown verbringen, notwendig sind diese Maßnahmen nach wie vor, um uns und andere zu schützen." Seinen Worten zufolge bereitet sich die Polizei auf Schwerpunkteinsätze zur Überwachung und Durchsetzung der Corona-Verordnung vor. So werde die Polizei vor allem an Hotspots präsent sein und etwa per Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung geltender Regeln hinweisen. In allen Regionen Niedersachsens gilt über die Ostertage vom 2. bis zum 5. April ein sogenanntes Ansammlungsverbot, das Treffen im Freien untersagt. Auch Spaziergänge in Gruppen gehören dazu. In Kommunen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, darf ein Haushalt mit maximal mit einer weiteren Person Kontakt haben.

Ostern: Präsenzgottesdienste im Nordosten

Trotz Corona soll es in Mecklenburg-Vorpommern über Ostern Gottesdienste geben. Nach Angaben von Sebastian Kühl vom Pommerschen Evangelischen Kirchenkreis bieten die meisten Kirchengemeinden Präsenzgottesdienste an - "natürlich unter Einhaltung der Vorgaben und der bewährten Hygienekonzepte." Im Dom St. Nikolai in Greifswald etwa sei neben Präsenzgottesdiensten ein Osterweg am Karfreitag und am Ostersonntag geplant. Gemeinden in Greifswald planten auch Gottesdienste unter freiem Himmel oder per Video. Auch in Rostock soll es Gottesdienste etwa in der Marienkirche geben, aber auch unter freiem Himmel. Im Schweriner Dom sind von Donnerstag bis Sonntag täglich Gottesdienste geplant, inklusive Abendmahl am Donnerstag und Sonntag. Auf Usedom findet am Sonntag statt des traditionellen Osterspektakels im Rahmen der Vineta-Festspiele ein Ostergottesdienst auf der Vineta-Bühne in Zinnowitz statt. Auch die katholische Kirche plant Gottesdienste im Nordosten, etwa in Rostock, Kühlungsborn oder Graal-Müritz. Alternativ könnten etwa auch Livestreams genutzt werden.

Niedersachsen: Ausgangssperren in immer mehr Kommunen

In Niedersachsen verhängen weitere Kommunen von heute an eine Ausgangssperre. Grund sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. Ausgangssperre bedeutet, dass die Bürgerinnen und Bürger zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr morgens ihre Wohnungen nur noch aus einem zwingenden Grund verlassen dürfen - etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Die Beschränkungen gelten schon seit gestern in den Landkreisen Peine, Celle und Wesermarsch. Heute folgen Stadt und Landkreis Osnabrück sowie die Landkreise Cloppenburg und Emsland. Ab morgen gibt es dann auch im Landkreis Oldenburg und der Region Hannover eine Ausgangssperre. In Hannover beginnt sie allerdings erst um 22 Uhr.

MV: Friseurbesuch nur mit negativem Test

Von heute an sind der Friseurbesuch sowie weitere körpernahe Dienstleistungen in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Eine Ausnahme bildet die Hansestadt Rostock: Laut Gesundheitsministerium gilt die Regel dort erst vom 10. April an, weil die Corona-Infektionszahlen im landesweiten Vergleich niedriger sind. Kunden müssen laut Ministerium maximal 24 Stunden vor dem Termin einen solchen Test gemacht haben; entweder in der Apotheke oder in einem Schnelltestzentrum. Möglich ist auch ein gekaufter Selbsttest. "Entscheidend ist, dass der Selbsttest vor den Augen desjenigen erfolgt, der die Dienstleistung ausführt. Ist der Schnelltest negativ, kann die Behandlung erfolgen", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Sylts Bürgermeister appelliert: Zu Hause bleiben

Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, rechnet trotz des touristischen Beherbergungsverbots mit vermehrten Anreisen an den Ostertagen. Er appellierte an die Menschen, zu Hause zu bleiben. Wer in seine Zweitwohnung reise, solle sich regelmäßig testen lassen. "Auch Tagesgäste mögen sich bitte testen - eine Teststation haben wir unmittelbar am Bahnhof Westerland eingerichtet", sagte er. Häckel kündigte an, das bestehende Beherbergungsverbot weiter zu kontrollieren. Eigentümer von Ferienhäusern oder -wohnungen können diese aber selbst nutzen oder dort unentgeltlich Familie oder Freunde wohnen lassen.

Niedersachsen: Gesundheitsministerin Behrens überzeugt von Modell-Projekt

Trotz vieler Stimmen, auf Modellprojekte für Lockerungen der Corona-Regeln angesichts steigender Infektionszahlen zu verzichten, ist Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) vom landesweiten Modellkommunen-Projekt zur Öffnung der Innenstädte überzeugt. In 25 Kommunen soll getestet werden, ob Öffnungen in Geschäften, Kulturstätten und Straßencafés mithilfe von Corona-Schnelltests und dem Einsatz einer App zur Kontaktnachverfolgung möglich sind. "Ich nehme in meiner Familie und meinem Bekanntenkreis wahr, wie erschöpft die Menschen nach einem Jahr Pandemie sind", sagte die SPD-Politikerin dem Radiosender Antenne Niedersachsen. Die Menschen bräuchten eine Perspektive. Die Modellprojekte seien der Versuch, Infektionsschutz und Öffnungen in Einklang zu bringen. Bis heute Abend können sich noch Städte bewerben. Sowohl große und mittlere als auch kleine Städte sollen ausgewählt werden.

Campingplätze in Niedersachsen öffnen für Dauercamper

Trotz steigender Infektionszahlen in der Corona-Pandemie haben Campingplätze an der Nordseeküste ihre Tore für die ersten Dauercamper geöffnet. Auf den Plätzen in der Gemeinde Wangerland in Friesland, in Hooksiel und in Schillig, seien in den vergangenen Tagen jeweils 400 bis 500 Parzellen bereits bezogen worden, sagte Ingo Kruse von der Wangerland Touristik-Gesellschaft. Das entspreche gut der Hälfte der Stellplätze. Die übrigen sollten bis Ostern komplett belegt sein. Um einen sicheren Aufenthalt zu gewährleisten, müssen Camper in der Gemeinde Wangerland bereits bei der Anreise einen negativen Corona-Test vorweisen und zur Kontaktnachverfolgung die Luca-App nutzen.

RKI registriert 17.051 Corona-Neuinfektionen

In Deutschland sind dem Robert Koch-Institut (RKI) innerhalb eines Tages 17.051 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind rund 1.200 Fälle mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank gegenüber dem Vortag leicht auf 132,3. Dem RKI zufolge wurden bundesweit 249 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet - fast exakt so viele wie am Mittwoch vor einer Woche (248).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 71,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 71,7 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 58,4 gelegen. 360 Corona-Neuinfektionen wurden gemeldet, vor sieben Tagen waren es 253. Drei Menschen starben mit einer Corona-Infektion.

Auf welche zusätzliche Corona-Maßnahmen setzt Hamburg?

In Hamburg sollen noch vor Ostern strengere Corona-Maßnahmen beschlossen werden. Heute will der Senat Einzelheiten bekannt geben. Es gehe um Maßnahmen, die eine große zusätzliche Wirkung haben sollen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Ab Karfreitag ist mit den neuen Beschränkungen zu rechnen. Die Einzelheiten will der Senat am Mittag bekannt geben. NDR.de überträgt die Pressekonferenz zu den Beschlüssen ab 14 Uhr per Livestream.

MV: Online-Vergabe von Impfterminen startet heute

Von diesem Mittwoch an ist die Terminvereinbarung für die Corona-Schutzimpfung in Mecklenburg-Vorpommern auch über das Internet möglich. Der Start der entsprechenden Seite ist für 10 Uhr vorgesehen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Bisher ging die Terminvergabe in MV nur telefonisch. Am Mittwoch und Donnerstag sollen sich zunächst Impfberechtige der Priorität 1 anmelden. Von Freitag an sollen dann ebenfalls Registrierungen von Menschen möglich sein, die der Impfpriorität 2 zugeordnet werden.

Auf der Internetseite können laut Ministerium Terminvorschläge angegeben werden, die Bestätigung erfolge dann automatisch per E-Mail.

AstraZeneca: Nordländer passen Impfplanungen an

Die Nordländer reagieren auf die Änderung der Altersempfehlung für den Corona-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca. Überall wird der Impfstoff nur noch für Personen ab 60 Jahren verwendet. Die Länder folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission.

In Schleswig-Holstein gilt laut Gesundheitsministerium fortan: Menschen unter 60 Jahren, die bereits einen Termin für den Impfstoff von AstraZeneca bis zum 11. April haben, können diesen weiterhin wahrnehmen. Sie werden mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna geimpft. Ein Wahlrecht bei den Vakzinen werde es weiterhin nicht geben. Wie es ab dem 12. April weitergehe, werde geprüft. Impfberechtigte mit Termin, die 60 Jahre und älter sind, können ihre Astrazeneca-Termine wie geplant wahrnehmen.

In Mecklenburg-Vorpommern werden die Terminplanungen für die Impfungen teilweise angepasst. Laut Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sollen die in den Impfzentren bereits vereinbarten Termine möglichst beibehalten werden. "Dort wo Astrazeneca für unter 60-Jährige vorgesehen war, werden diese nun auf Biontech/Pfizer oder Moderna umgebucht."

In Hamburg sollen nun alle Menschen, die unter 60 sind und eigentlich mit AstraZeneca geimpft werden sollten, den Impfstoff von Biontech/Pfizer oder von Moderna erhalten. Impftermine sollen nicht ausfallen.

In Niedersachsen wird AstraZeneca wird ab heute nur noch für Menschen ab 61 Jahren verwendet, die den Priorisierungsgruppen 1 und 2 angehören. Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) teilte gestern mit, es werde bei den Impfungen kurzfristig umdisponiert. "Zum Glück kam heute die Nachricht, dass Biontech seine Lieferungsmengen erhöhen kann. Insofern hoffen wir, dass die heutige Entscheidung nicht zu allzu großen Verzögerungen im Impffortgang führen wird."

