Stand: 14.03.2021 15:01 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg schränkt Impfterminvergabe ein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 14. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg: Vorerst keine neuen Impftermine für unter 80-Jährige

Die Corona-Schutzimpfungen in Hamburg geraten ins Stocken. Wegen reduzierter Liefermengen des Impfstoffs von AstraZeneca wird die Impfterminvergabe für unter 80-Jährige vorerst gestoppt. Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde, sagte heute, dass aber alle bereits vereinbarten Termine eingehalten würden. Der Lagerbestand an AstraZeneca-Impfstoff lag am Sonntag bei etwa 13.700 Einzeldosen. Er werde gebraucht, um die bereits vereinbarten Impftermine einhalten zu können.

Weitere Informationen Hamburg stoppt Impfterminvergabe für unter 80-Jährige Stockender Nachschub beim AstraZeneca-Impfstoff: Die Impfterminvergabe für unter 80-Jährige in Hamburg ist vorerst gestoppt. mehr

Erste Maschine nach Mallorca ausgebucht

In Hamburg ist heute Vormittag das erste Flugzeug nach Mallorca gestartet, nachdem die balearische Insel kein Corona-Risikogebiet mehr ist. 153 Passagiere stiegen in die Maschine, wie eine Sprecherin der Fluggesellschaft Eurowings sagte. Damit sei der Flieger ausgebucht gewesen. Allgemein sei die Nachfrage nach Flügen auf die Mittelmeerinsel sehr hoch. Teilweise würden größere Maschinen eingesetzt als ursprünglich geplant, so die Sprecherin. Reisen nach Mallorca sind wegen dort gesunkener Infektionszahlen seit heute wieder ohne anschließende Quarantäne und Testpflicht möglich.

Hamburg: Mehr Klagen gegen Maskenpflicht erwartet

Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß rechnet nach eigenen Worten mit einer Klagewelle gegen die von der Stadt ausgeweitete Pflicht zum Tragen von Corona-Masken. "Wir befinden uns in einer kritischen Lage, in der das Verständnis für Schutzmaßnahmen in der Bevölkerung sinkt, aber die Corona-Fallzahlen steigen", sagte Ploß. Es drohe "eine Dauer-Klagewelle, welche die Gerichte enorm belasten wird". Am Freitag hatte das Verwaltungsgericht Hamburg einem Eilantrag gegen die Pflicht zum Maske-Tragen in Grünanlagen an Alster und Elbe an Wochenenden stattgegeben, allerdings gilt der Beschluss nur für den Antragsteller. Einen ähnlichen erstinstanzlichen Beschluss gab es hinsichtlich der Maskenpflicht auf Spielplätzen. "Nach den Gerichtsurteilen sollte der rot-grüne Senat unsinnige Maßnahmen wie die generelle Maskenpflicht für Jogger umgehend abschaffen und die Regeln verhältnismäßig gestalten", forderte Ploß.

Inzidenz steigt in Hamburg leicht an

Die Zahl der bestätigten Coronoa-Neuinfektionen ist in Hamburg um 194 gestiegen. Das sind etwas weniger neue Fälle als gestern (210), aber mehr als vor einer Woche (170). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz leicht auf nunmehr 86,8. Vor einer Woche hatte dieser Wert noch bei 82,6 gelegen.

Weitere Informationen 194 neue Corona-Fälle in Hamburg Die Sozialbehörde hat am Sonntag 24 Fälle mehr als vor einer Woche registriert. Der Inzidenzwert steigt weiter. mehr

Erneut 1.111 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen beträgt - wie bereits gestern - 1.111. Am Sonntag vor einer Woche waren 876 neue Fälle gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg auf 76,8 - gestern lag dieser Wert noch bei 74,7. Neun Kommunen in Niedersachsen haben inzwischen eine Inzidenz über 100. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg (133,0), Emsland (100,9), Leer (109,5), Peine (161,7), Vechta (100,1) und Wesermarsch (105,0), die Region Hannover (120,4), die Stadt Osnabrück (123,4) sowie die Stadt Salzgitter, die mit 182,2 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen aufweist.

Weitere Informationen Corona in Niedersachsen: Inzidenz steigt auf 76,8 Das Land hat innerhalb eines Tages 1.111 neue Infektionen und 7 weitere Todesfälle registriert. mehr

Verstöße gegen Corona-Auflagen

Im Landkreis Celle haben mehrere Menschen gegen die Corona-Auflagen verstoßen. In einer Wohnung in Lachendorf lösten Polizisten eine Feier auf, bei der sich Menschen aus sieben verschiedenen Haushalten trafen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Wenig später hätten Beamte zwei Autos entdeckt, in denen Menschen aus mehr als zwei Haushalten ohne Mund-Nasen-Bedeckungen saßen. Gegen alle seien Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.

Bundesweit 10.790 neue Corona-Fälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat heute 10.790 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Gestern waren es bundesweit 12.674 neue Fälle, am Sonntag vor einer Woche 8.103. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für Deutschland gibt das RKI derzeit mit 79 an, gestern lag der Wert bei 76,1.

Im Spannungsfeld von Infektionsschutz und Grundrechten

Der Beginn des ersten sogenannten Lockdowns in Deutschland wegen der Corona-Pandemie liegt ein Jahr zurück. Der NDR hat sechs niedersächsische Abgeordnete der im Bundestag vertretenen Parteien interviewt. Im Rückblick sprechen die Parlamentarier über den Lockdown und das Spannungsfeld von Infektionsschutz und Einschränkung der Grundrechte. In den Interviews geben die Politikerinnen und Politiker einen Einblick, wie sie die bisherigen Entscheidungsprozesse bei der Pandemiebekämpfung bewerten und welche Folgen das aus ihrer Sicht für die deutsche Demokratie hat.

Weitere Informationen Ein Jahr Pandemie: Was Corona mit der Demokratie macht Bundestagsabgeordnete aus Niedersachsen im NDR Interview: Wie haben sie die Zeit seit dem ersten Lockdown erlebt? mehr

MV: Zweitimpfung später, 15.000 Impfdosen für Hausärzte

Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung, Kommunalpolitiker und Vertreter der Ärtzteschaft haben darüber beraten, wie die Durchführung der Corona-Schutzimpfungen in Mecklenburg-Vorpommern verbessert werden kann. Um mehr Menschen impfen zu können, sollen im Nordosten die zurückgehaltenen Dosen für die Zweitimpfung nun deutlich reduziert und die Intervalle bis zur zweiten Impfung auf den maximal möglichen Zeitraum ausgedehnt werden. Dadurch soll etwa ein Viertel mehr Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung stehen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in der Nacht zum Sonntag erklärte. Zudem sollen Haus- und Ambulanzärzte vom 22. März an insgesamt 15.000 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca erhalten, um sich und ihre Mitarbeiter zu impfen. Damit werde sichergestellt, dass bis zu dem für Mitte April geplanten allgemeinen Impfstart in den Arztpraxen Infektionsschutz besteht. Wenn dabei Impfstoff übrig bleibe, könnten die Ärzte "schon ihre schwersten Fälle impfen", sagte Schwesig.

Weitere Informationen Impfgipfel in MV: Weniger Reserven für Zweitimpfung Fokus auf Erstimpfungen, Infektionsschutz für impfwillige Hausarztpraxen, aber das Hauptproblem bleibt: zu wenig Impfstoff. mehr

263 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind innerhalb eines Tages 263 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel von gestern Abend hervor. Außerdem stieg die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit zwei Wochen wieder über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag sie noch bei 48,6. Die Zahl der Todesfälle unter den Infizierten beträgt jetzt 1.376 - das sind 3 mehr als am Vortag. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden 186 Corona-Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten wie am Vortag 53 Menschen, davon 33 mit Beatmung.

Weitere Informationen Corona in SH: 263 neue Fälle gemeldet Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,3. Im Zusammenhang mit Covid-19 gab es bisher 1.376 Todesfälle im Land, drei mehr als am Vortag. mehr

Corona-Ticker am Sonntag startet

Auch am heutigen Sonntag, 14. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: Niedersachsen 1.111, Hamburg 210, Schleswig-Holstein 234, Mecklenburg-Vorpommern 169, das Bundesland Bremen 85 - bundesweit wurden 12.674 neue Corona-Fälle gemeldet.