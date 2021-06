Stand: 21.06.2021 11:41 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg lockert weitere Beschränkungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 21. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Hamburg lockert Corona-Kontaktbeschränkungen weiter

Kein neuer Corona-Fall in Schleswig-Holstein gemeldet, in Niedersachsen lediglich sechs

Erstmals seit August weniger als 500 Neuinfektionen in ganz Deutschland

Vier Hamburger Krankenhäuser bieten Schutzimpfungen für alle an

Ab heute: Niedersachsen setzt weitere Corona-Lockerungen um

Hamburg lockert Corona-Kontaktbeschränkungen weiter

Angesichts einer stabilen Infektionslage lockert der Hamburger Senat die Corona-Kontaktbeschränkungen weiter. Ab morgen, 22. Juni, könnten sich wieder zehn Personen aus verschiedenen Haushalten auch in Innenräumen treffen, teilte der Senat mit. Auch private Feiern werden ermöglicht. Wenn mehr als zehn Personen daran teilnehmen, müssen aber Abstandsregeln und Maskenpflicht eingehalten werden. Außerdem besteht eine Testpflicht im Innenbereich. Für Veranstaltungen gelten neue Höchstzahlen: Im Freien mit festen Sitzplätzen sind bis zu 500 Teilnehmende zulässig, ohne feste Sitzplätze dürfen bis zu 250 Personen dabei sein. In gastronomischen Betrieben - unter anderem Bars und Kneipen - ist der Verzehr von Speisen und Getränken nun auch an Stehplätzen unter Auflagen zulässig.

Merkel mahnt weiter zur Vorsicht

Kanzlerin Angela Merkel hat trotz der einstelligen Werte bei den Corona-Inzidenzen vor Übermut gewarnt. Man sei bei einer erfreulichen Inzidenz unter zehn, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen bei einer Klausur der Spitzen von CDU und CSU zum Wahlprogramm der Union in Berlin. Dies sei aber immer noch drei Mal so hoch wie vor zwölf Monaten. Man müsse "das richtige Maß an Freiheit und Vorsicht finden", wurde sie zitiert. Es dürfe nicht vergessen werden: "Maske tragen ist immer noch das Einfachste." Die Pandemie werde erst zu Ende sein, wenn die ganze Welt geimpft sei. "Wir müssen an den Rest der Welt auch denken", sagte Merkel demnach.

Olympia in Tokio mit bis zu 10.000 Zuschauern

Maximal 10.000 einheimische Zuschauer werden bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) in den Wettkampfstätten zugelassen. Dies teilten die Organisatoren mit. Allerdings könnten die Wettbewerbe der in 32 Tagen beginnenden Spiele in Japans Hauptstadt auch hinter verschlossenen Türen stattfinden, sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen. Eine Entscheidung darüber, wie viele Fans bei den Paralympischen Spielen (24. August bis 5. September) erlaubt sein werden, werde bis zum 16. Juli aufgeschoben, fügten die Organisatoren in ihrer Erklärung hinzu.

Bouffier: Neue Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen wegen Delta-Variante denkbar

Trotz sinkender Coronazahlen in Deutschland gibt es verstärkt Sorgen wegen der möglicherweise gefährlicheren Delta-Variante des Coronavirus. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) schloss deshalb eine Rückkehr zu Kontaktbeschränkungen nicht aus. "Ich rechne damit, dass die Delta-Variante in einem Monat auch in Deutschland die vorherrschende Variante ist", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dann stelle sich die Frage: "Wie wirkt welches Vakzin auf sie?" Man könne auch nicht ausschließen, das Menschen infiziert aus dem Sommerurlaub zurückkehren. Von den Antworten auf diese Fragen hänge ab, "ob wir eine vierte Welle bekommen und wieder zu Kontaktbeschränkungen zurückkehren. Ausschließen können wir das nicht".

Delta-Variante: Krankenhäuser sehen sich gut gerüstet

Die deutschen Kliniken sehen sich für eine mögliche vierte Corona-Welle durch die sogenannte Delta-Variante gut gerüstet. Der Vorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, sagte auf NDR Info, viele Bedingungen seien jetzt besser als in den vergangenen Monaten. Man schaue gespannt auf den Herbst, aber sei zuversichtlich, dass eine neue Welle weniger stark ausfallen werde. Das liege vor allem am Fortschritt der Impfkampagne und an der verbesserten Versorgung der Krankenhäuser mit Schutzausrüstung. Angesichts der momentan deutlich sinkenden Corona-Zahlen begrüßte Gaß eingeleitete Lockerungen. Er mahnte jedoch zur Vorsicht. Man müsse behutsam vorgehen, um die erreichten Freiheiten nicht zu gefährden.

Viele Verluste: Wie Geschäfte und Selbstständige die Krise meistern

Die Wirtschaft fährt schrittweise wieder hoch. Die vergangenen 16 Monaten haben bei Betrieben und Selbstständigen aber Spuren hinterlassen. Nicht jeder wird den Neustart problemlos meistern. NDR Info hat bei Betroffenen nachgefragt, wie es zum Beispiel mit den Auszahlungen der Staatshilfen aussieht.

Infektiologe betrachtet Feiern zur Fußball-EM mit Sorge

Der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, Bernd Salzberger, sieht die Fußball-Europameisterschaft mit Sorge. "Ich verstehe den Drang nach draußen und in die Biergärten. Draußen zu feiern ist sicher besser als in geschlossenen Räumen zu feiern, aber gerade die Begeisterung lässt auch Tröpfchen und Viren fliegen", sagte der Infektiologe vom Universitätsklinikum Regensburg der Nachrichtenagentur dpa. "In dieser Situation ist die EM beziehungsweise jede große Veranstaltung vermutlich keine gute Idee."

Sechs neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen heute lediglich sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 54). Am Montag vor einer Woche waren es 29. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank im Landesdurchschnitt auf 4,7 Fälle je 100.000 Einwohner, vor einer Woche hatte der Wert bei 9,8 gelegen. In Niedersachsen gab es laut RKI innerhalb eines Tages keinen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona.

Erstmals seit August weniger als 500 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben erstmals seit zehn Monaten weniger als 500 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut gemeldet. Das RKI registrierte 346 neue Fälle, wie aus Zahlen von heute hervorgeht. Zuletzt hatte die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Neuinfektionen am 10. August mit 436 unter dem Wert von 500 gelegen. Heute vor einer Woche waren 549 Ansteckungen gemeldet worden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das RKI aktuell mit 8,6 an. Heute vor einer Woche betrug der Wert 16,6, vor einem Monat 67,3. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldet - ebenso viele wie vor einer Woche.

Vier Hamburger Krankenhäuser bieten Corona-Impfungen für alle an

Von heute an bieten vier Hamburger Krankenhäuser Covid-19-Impfungen für alle Bevölkerungsgruppen an. Dort soll überwiegend AstraZeneca geimpft werden. Für diese Woche stehen etwa 1.000 zusätzliche Termine zur Verfügung. Buchungen sind nur telefonisch unter 116 117 möglich.

Ab heute: Niedersachsen setzt weitere Corona-Lockerungen um

Das Land Niedersachsen lockert weitere Corona-Beschränkungen. Nachdem es bereits am Sonnabend Lockerungen bei privaten Treffen gegeben hatte, folgen heute eine Reihe zusätzlicher Erleichterungen - auch hier vor allem zu Kontaktregeln. Grundsätzlich wären damit Geburtstags-, Hochzeits-, Grill-, Sport- oder Einschulungsfeiern möglich. So dürfen nach Angaben der Staatskanzlei bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz bis einschließlich 10 wieder mehr Menschen zusammenkommen: Bis zu 25 in Innenräumen und bis zu 50 draußen. Nicht mit eingerechnet werden Kinder dieser Personen bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene. Haben alle Erwachsenen außerdem einen negativen Testnachweis, sind geimpft oder genesen, können sich noch mehr Menschen treffen. Eine Masken- und Abstandspflicht bei privaten Treffen gibt es nicht. Einen Überblick über die Neuerungen bietet folgende Seite:

Kein neuer Corona-Fall in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein ist kein einziger Corona-Neuinfektionsfall gemeldet worden (Vortag: 19; Vorwoche: 4). Auch die Zahl der Menschen, die mit Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt werden, veränderte sich nicht - und es gab keinen weiteren gemeldeten Todesfall. Das geht aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen fiel leicht: von 4,5 am Vortag auf nun 4,4 (Vorwoche: 8,9). Die Regionen mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz bleiben die Kreise Pinneberg (12,3) und Herzogtum Lauenburg (7,1). In Dithmarschen liegt die Sieben-Tages-Inzidenz den fünften Tag in Folge bei null, in Schleswig-Flensburg bei 1,0.

