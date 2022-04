Stand: 04.04.2022 05:57 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg lockert Maskenpflicht an Schulen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 4. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg lockert heute Maskenpflicht an Schulen

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen heute im Unterricht an ihren Schreibtischen keine Corona-Maske mehr tragen. Gleiches gilt nach Angaben der Schulbehörde für Lehrkräfte und schulisches Personal, wenn sie in den Klassen einen festen Arbeitsplatz eingenommen haben. In allen anderen Bereichen, etwa in den Fluren oder beim Herumlaufen im Klassenraum gelte weiterhin die Maskenpflicht. Ebenfalls in Kraft bleibt die Pflicht, sich drei Mal pro Woche testen zu lassen und die Klassenräume alle 20 Minuten zu lüften. Zudem blieben die mobilen Luftfilter-Geräte in Betrieb.

Basis der Neuregelung ist der jüngste Beschluss der Bürgerschaft zum Umgang mit der Corona-Pandemie, wonach die gesamte Hansestadt seit Sonnabend ein Corona-Hotspot ist. Damit besteht bis Ende April unter anderem eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen, also auch in den Schulen. Ohne den Beschluss gäbe es wie in den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein und den meisten anderen Bundesländern fast gar keine Maskenpflicht mehr.

Weitere Informationen Maskenpflicht in Hamburger Schulen gelockert Ab Montag gelten in Hamburgs Schulen neue Corona-Regeln. Die Maskenpflicht wird gelockert, aber noch nicht ganz aufgehoben. mehr

Bundesweit 41.129 Neuinfektionen und 23 Todesfälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland geht weiter zurück. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Instituts innerhalb von 24 Stunden 41.129 weitere Ansteckungen (Vorwoche: 67.501). Das sind etwa 26.000 weniger als heute vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1.424,6 (Vorwoche: 1.700,6). Binnen 24 Stunden wurden laut RKI 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Die Zahl liegt aktuell bei 1339,2. Am Vortag betrug sie 1369,0. Vor einer Woche hatte der Wert 1453,0 erreicht. Es gab zuletzt 942 registrierte Neuinfektionen; eine Woche zuvor waren es 1.362. Die Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona gestorbenen Menschen in Schleswig-Holstein stieg um einen auf 2.309.

Niedersachsen übermittelt laut Gesundheitsministerium ab sofort sonnabends und sonntags keine Corona-Zahlen mehr an das Robert Koch-Institut (RKI). Deswegen kann das RKI auch heute keine aktuellen Zahlen für das größte norddeutsche Bundesland vermelden. Die Zahlen werden voraussichtlich in den Daten für morgen nachgeliefert.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Neuer Tag, neuer Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 4. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus