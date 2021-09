Stand: 21.09.2021 14:16 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg lockert 2G-Modell

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg lockert 2G-Modell - Maskenplicht entfällt

Wegen Herbstferien: Hamburg rechnet mit mehr Corona-Fällen

Niedersachsen stellt neue Verordnung vor - NDR.de überträgt live ab 13 Uhr

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 316 in Niedersachsen , 94 in Schleswig-Holstein , 157 in Hamburg

4.664 Neuinfektionen bundesweit

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen: Maskenpflicht im Unterricht entfällt für erste und zweite Klassen

Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen in Niedersachsen müssen künftig keine Schutzmaske mehr im Unterricht tragen. Das gilt bereits von Mittwoch an, wie die Landesregierung heute in Hannover mitteilte. Dann tritt die überarbeitete Corona-Landesverordnung in Kraft. Seit Beginn des neuen Schuljahres Anfang September mussten alle Schülerinnen und Schüler im Bundesland eine Maske anlegen - auch während des Unterrichts.

Hamburg lockert 2G-Modell - Maskenpflicht entfällt

In Hamburg können Fußballstadien ab dem kommenden Wochenende unter 2G-Bedingungen wieder bis zum letzten Platz besetzt werden. Auch in den Hamburger Clubs dürfen Geimpfte und Genesene ab Samstag wieder ohne Maske und abstandslos tanzen, wie die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen heute sagte. Ferner habe der Senat beschlossen, dass 12- bis 17-Jährige Ungeimpfte "bis auf weiteres" an 2G-Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Bisher galt dafür eine Übergangsfrist von sechs Wochen. Eine entsprechende Anpassung der Corona-Eindämmungsverordnung, in der die Maskenpflicht und die Kapazitätsgrenzen unter 2G-Bedingungen wegfallen, sei derzeit in Arbeit und werde rechtzeitig zum Samstag, 0.00 Uhr, in Kraft treten.

Weitere Informationen Corona: Hamburger Senat lockert 2G-Modell Auch die Maskenpflicht entfällt unter 2G. Fußballstadien können wieder bis zum letzten Platz besetzt werden. mehr

Niedersachsen stellt neue Verordnung vor

Die neue Corona-Landesverordnung für Niedersachsen wird heute während einer Pressekonferenz in Hannover vorgestellt. Die neuen Regelungen sollen voraussichtlich bereits morgen in Kraft treten. Eine wesentliche Änderung soll die Ausweitung der sogenannten 2G-Regel sein, wodurch nur Menschen in einigen Bereichen Zutritt erhalten können, die vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Diese Regel soll laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) etwa in der Gastronomie angewandt werden können - dafür sollen dann Maskenpflicht und das Abstandhalten entfallen. Menschen bis 18 Jahren sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Von den neuen Regelungen könnten ebenfalls viele Schülerinnen und Schüler profitieren: Die Maskenpflicht im Unterricht soll für die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klasse wieder abgeschafft werden. NDR.de überträgt ab 13 Uhr live im Stream.

Weitere Informationen Land weitet 2G-Regel in neuer Corona-Verordnung aus Maskenpflicht und Abstände fallen in Niedersachsen weg. Zudem wird Hospitalisierung neuer Leitindikator im Warnsystem. mehr

157 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz sinkt auf 63,0

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gesunken. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche fiel laut Gesundheitsbehörde am Dienstag auf 63,0. Am Tag zuvor lag sie bei 64,7 und vor einer Woche bei 79,6. Den Angaben zufolge kamen heute 157 neu nachgewiesene Ansteckungen hinzu. Das sind zwar 65 mehr als gestern, aber 33 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, erhöhte sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) um sechs auf 1.698.

Studie: Viele Selbstständige büßen in Krise Einkommen ein

Die Corona-Pandemie hat einer Studie zufolge Selbstständige deutlich stärker getroffen als Angestellte. Mehr als ein Drittel von ihnen hat im Laufe der Krise Einkommen eingebüßt, wie aus einer Analyse des WSI-Instituts der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht. Der Anteil der Selbstständigen, die sich Sorgen um ihre Beschäftigung und wirtschaftliche Existenz machen, liegt demnach um rund 50 Prozent höher als unter abhängig Beschäftigten.

Insbesondere Solo-Selbstständige habe die Krise schwer belastet. Ein Drittel hat den zeitlichen Umfang der Selbstständigkeit in der Corona-Krise reduziert. Verantwortlich dafür machen über 40 Prozent der Betroffenen betriebliche Gründe wie Auftragseinbrüche oder Lieferengpässe. Zwei Drittel derjenigen, die die selbstständige Tätigkeit zurückgefahren haben, begründen dies mit gesetzlichen Vorgaben wegen der Virus-Pandemie.

Baerbock und Ziemiak beklagen Radikalisierung von Maskengegnern

Die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat erschüttert auf den tödlichen Angriff reagiert, der durch einen Streit um die Maskenpflicht ausgelöst wurde. "Die Radikalisierung des Querdenkermilieus bereitet mir große Sorgen", schrieb Baerbock im Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir sind alle gefordert, uns gegen den zunehmenden Hass zu stellen." Im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein war am Wochenende ein Tankstellen-Kassierer nach einem Streit mit einem Kunden um die Maskenpflicht erschossen worden.

Ähnlich wie Baerbock reagierte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. "Ein junger Mensch wird nahezu hingerichtet, weil er auf die Maskenpflicht hinweist", schrieb Ziemiak auf Twitter und sprach von einem "unfassbaren Maß an Radikalisierung".

Mediziner Klaus Püschel: Corona ist ein Problem der Ungeimpften

Der frühere Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am UKE, Klaus Püschel, erklärt in einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt (Dienstagausgabe) die Corona-Pandemie für beendet. Es gäbe nur noch ein endemisches Geschehen. "Wir haben dank der Impfung sehr einfache Möglichkeiten, mit dieser Krankheit umzugehen", sagte Püschel. Gelänge es, die Leute davon zu überzeugen, dass die Impfung der Weg ist, sehr schnell aus dieser Pandemie herauszukommen, dann könne man zur Tagesordnung übergehen. Corona sei ein Problem der Ungeimpften. "Es sind die Ungeimpften, die ins Krankenhaus kommen oder die Intensivstationen belegen", so Püschel. Der Mediziner forderte: Wenn man über die Zahlen der Toten, der Infizierten und der Patienten im Krankenhaus berichtet, sollte ab sofort gesagt werden, wie viele von ihnen geimpft sind.

Kommentar: Künstliche Verknappung statt Prämien und Spaßangebote

Die Bundesregierung hat ihr Versprechen gehalten, jedem Bürger bis Ende des Sommers ein Impfangebot zu machen. Inzwischen ist sogar mehr Impfstoff vorhanden als nachgefragt wird. Aber nur 63 Prozent der Bevölkerung sind bislang vollständig geimpft. Mit der Aktionswoche sollte Schwung in die Impfkampagne kommen. Doch am Ende ließen sich nur 500.000 Menschen impfen. Statt auf Prämien und Spaßangebote sollte die Regierung lieber auf künstliche Verknappung setzen, meint Klaus Sturm von NDR Info in seinem Kommentar.

AUDIO: Kommentar: "Künstliche Verknappung kurbelt die Nachfrage an!" (7 Min) Kommentar: "Künstliche Verknappung kurbelt die Nachfrage an!" (7 Min)

Vereinssport: Viele Austritte, kaum Ehrenämtler

Endlich gehen die Punktrunden beim Handball und Fußball wieder los. Doch in vielen kleinen Vereinen bleiben Kinder und Jugendliche weg. Auch Trainer sind Mangelware. Einer der Gründe: die Corona-Pandemie.

Weitere Informationen Schwierige Zeiten für Mannschaftssport: Kinder bleiben weg Corona hinterlässt Spuren: In vielen Vereinen - wie etwa in Preetz - fehlen Kinder, um Mannschaften zu melden. Auch Ehrenamtliche werden weniger. mehr

R+V-Versicherung schlägt unterschiedliche Tarife für Geimpfte und Ungeimpfte vor

Der Vorstandsvorsitzende der genossenschaftlichen R+V-Versicherung, Norbert Rollinger, schlägt vor, unterschiedliche Versicherungstarife für Geimpfte und Ungeimpfte einzuführen. Das berichtete tagesschau.de. "Das sind schließlich Kosten der Gemeinschaft: Wenn jemand wegen Corona auf der Intensivstation landet, ist das deutlich teurer als eine Impfung", sagt Rollinger in einem Interview mit t-online. Schon jetzt dürften Krankenkassen beim Tarif zwischen Rauchern und Nicht-Rauchern unterscheiden. Dies könne man auch bei der Corona-Impfung machen.

Hamburg: Fällt die Maskenpflicht in Innenräumen bei 2G?

Der Hamburger Senat berät heute noch einmal über die Corona-Regeln. Die aktuelle Verordnung der Stadt läuft Ende der Woche aus - bis Sonnabend muss es eine neue geben. Große Änderungen sind allerdings nicht zu erwarten, der Senat will auch weiterhin am 2G-Optionsmodell festhalten, also deutlich mehr dort erlauben, wo nur Geimpfte und Genesene zusammenkommen.

316 Neuinfektionen in Niedersachsen

Aus Niedersachsen sind dem Robert Koch-Institut 316 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Neun Menschen sind den Daten nach mit einer Infektion gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt leicht auf 56,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 58,6 Fälle / Vorwoche: 73,0).

Hamburg erwartet wegen Herbstferien steigende Fallzahlen

Auch zu diesen Herbstferien rechnet die Hamburger Gesundheitsbehörde wieder mit einem Anstieg der Corona-Fälle. Mit steigender Reisetätigkeit werde es auch wieder mehr Infektionen geben, sagte Behördensprecher Martin Helfrich. Zwar werde sich ein Anstieg der Infektionen zeitlich verzögert auch in der Zahl der stationär behandelten Covid-19-Patienten zeigen, allerdings auf niedrigerem Niveau als im vergangenen Jahr. Denn in der Hansestadt seien gut 80 Prozent der Menschen über 12 Jahre geimpft. Impfdurchbrüche verliefen meist asymptomatisch und der Anteil schwerer Erkrankungen sei daher sehr viel geringer als vor einem Jahr, so Helfrich.

4.664 Neuinfektionen bundesweit

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Deutschland erneut leicht rückläufig. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 68,5 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 71,0 gelegen, vor einer Woche bei 81,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4.664 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 81 Todesfälle verzeichnet (Vorwoche 68). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4.150.516 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Neue Lockerungsstufen in Schleswig-Holstein

Wo die 3G-Regel in Schleswig-Holstein eingehalten werden kann, kann auf das Tragen einer medizinischen Maske verzichtet werden, so zum Beispiel in Museen, Hotels oder bei Veranstaltungen. Im Einzelhandel, im öffentlichen Nahverkehr und in Schulen bleibt die Maske Pflicht. Die Pflicht zum Abstand hingegen fällt.

VIDEO: Genesen, geimpft, getestet - die 3G-Regel gilt fast überall (6 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut etwas zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt jetzt bei 34,4 (Vortag: 36,2; Vorwoche: 42,3). Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in Neumünster mit 78,8, am niedrigsten in Schleswig-Flensburg mit 12,8. Innerhalb eines Tages wurden 94 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 28; Vorwoche: 146).

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Neuer NDR.de Live-Ticker startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht Ihnen einen guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Dienstag, 21. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.