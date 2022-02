Stand: 19.02.2022 06:07 Uhr Corona-News-Ticker: Hamburg hebt heute Sperrstunde auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 19. Februar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Das Geschehen von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburg hebt Kontaktbeschränkungen und Sperrstunde auf

SH: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen weg

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt weiter

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 3.621 in Schleswig-Holstein

Hamburg: Alkohol-Verkaufsverbot, Kontaktbeschränkung und Sperrstunde fallen weg

Von heute an dürfen Geimpfte und Genesene in Hamburg wieder in unbegrenzter Zahl privat zusammenkommen. Außerdem fallen laut der am Freitag geänderten Corona-Eindämmungsverordnung des Senats das Alkoholverkaufsverbot und die Sperrstunde in der Gastronomie weg, wie die Sozialbehörde mitteilte. Bislang mussten Lokale um 23 Uhr schließen, Alkohol durfte in Hamburg schon nach 22 nicht mehr verkauft werden. "Es bleibt aber dabei, dass keine offenen Getränke zum Mitnehmen verkauft werden dürfen", stellte die Behörde klar.

Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Beschränkung auf Kontakte mit Mitgliedern des eigenen Haushalts sowie maximal zwei weiteren Personen eines anderen Haushalts. Wie schon im Einzelhandel wird auch in Museen, Gedenkstätten, Archiven, Ausstellungshäusern, Bibliotheken, zoologischen und botanischen Gärten sowie Tierparks das 2G-Zugangsmodell ab heute durch eine FFP2-Maskenpflicht für alle Besucher über 14 Jahre ersetzt.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen sinkt weiter

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner ist erneut gesunken. Sie lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) heute morgen bei 1.350,4. Am Freitag hatte sie 1.371,7 betragen, vor einer Woche 1.474,3. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden zuletzt binnen 24 Stunden 189.105 neue Fälle registriert, nach 220.048 am Vortag und 209.789 vor einer Woche.

SH: Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene fallen weg

In Schleswig-Holstein gelten von heute an für Geimpfte und Genesene keine Corona-Kontaktbeschränkungen mehr. Für Ungeimpfte beträgt die Obergrenze bei privaten Treffen 25 Personen, wie aus der neuen Corona-Landesverordnung hervorgeht. Wenn die Eltern dabei sind, werden Kinder und Jugendliche in diesem Fall nicht mitgezählt. Bisher durften sich nur bis zu zehn Menschen treffen. War eine ungeimpfte oder nicht genesene Person dabei, waren Treffen auf zwei Haushalte beschränkt.

Es macht keinen Unterschied, ob die Treffen im privaten Rahmen oder im öffentlichen Raum stattfinden und ob sie drinnen oder draußen sind. Es gelten die gleichen Regeln. Das betrifft auch Hochzeiten und andere Feste in Lokalen. In der Gastronomie gilt weiterhin die 2G-Regel (geimpft oder genesen). Sie soll in Schleswig-Holstein Anfang März in einem nächsten Schritt fallen.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Der Wert liegt aktuell bei 768,2 - nach 754,1 am Vortag. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle eine Inzidenz von 791,6 registriert. Zuletzt wurden landesweit 3.621 bestätigte Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 3.225. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche - bleibt wie am Vortag bei 5,70. Es gab in SH fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 19. Februar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.