Stand: 13.12.2020 06:15 Uhr Corona-News-Ticker: Härtere Einschränkungen in Sicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Heute Bund-Länder-Treffen: Politiker rechnen mit harten Einschränkungen

Gestern 2.602 gemeldete Neuinfektionen im Norden:1.339 in Niedersachsen, 384 in Schleswig-Holstein, 515 in Hamburg, 199 in Mecklenburg-Vorpommern und 165 im Land Bremen

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Teil-Lockdown fehlt Durchschlagskraft: Härtere Auflagen in Sicht

Kurz vor dem heutigen erneuten Corona-Beratungen von Bund und Ländern mehren sich die Zeichen für neue harte Auflagen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten von CDU und CSU wollen die Gangart nach Darstellung des baden-württembergischen Regierungschefs Winfried Kretschmann bei ihren Beratungen forcieren. "Da muss sich unsere Gesellschaft auf einen harten Lockdown einstellen, und so wie es sich abzeichnet, eher vor Weihnachten und nicht erst nach Weihnachten", sagte der Grünen-Politiker nach einer Corona-Schalte mit Merkel und den Ministerpräsidenten der Union.

Weitere Informationen Corona-Gipfel: Aktuelle Regeln und geplante Verschärfungen Die Rufe nach einem einheitlichen Lockdown mehren sich. Am Sonntag steht ein weiteres Bund-Länder-Treffen an. mehr

Möglicherweise vorerst letztes Weihnachtsshopping zieht Käufer in die Läden

Am möglicherweise letztem verkaufsoffenen Sonnabend vor Weihnachten haben viele Menschen noch einmal die Gelegenheit genutzt, in den Geschäften Geschenke zu kaufen. Entsprechend bildeten sich beispielsweise vor einigen Läden in der Hamburger Innenstadt Schlangen.

VIDEO: Andrang auf Geschäfte vor drohendem Lockdown (5 Min)

NDR.de wünscht einen schönen 3. Advent mit einem neuen Corona-Ticker

Auch am 3. Advent hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonnabend gab es 2.602 gemeldete Neuinfektionen im Norden: 1.339 in Niedersachsen, 384 in Schleswig-Holstein, 515 in Hamburg, 199 in Mecklenburg-Vorpommern und 165 im Land Bremen.