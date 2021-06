Stand: 16.06.2021 12:11 Uhr Corona-News-Ticker: Hälfte der Norddeutschen ist ein Mal geimpft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 16. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschah, können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

52 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz bei 14,6

Nach Angaben der Sozialbehörde sind 52 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden (Vortag: 37; Vorwoche: 61). Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen ging auf 14,6 zurück (Vortag: 15,1; Vorwoche: 18,4). Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.581 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit wurde innerhalb eines Tages ein weiterer Todesfall registriert.

Hälfte der Norddeutschen ist jetzt ein Mal geimpft

In Norddeutschland haben jetzt 50,1 Prozent der Impfberechtigten eine Erstimpfung erhalten. Das sind mehr als 7,5 Millionen Personen. Im bundesweiten Ranking liegt Bremen schon seit Längerem ganz vorn - aktuell mit einer Quote von 54,7 Prozent. Schleswig-Holstein liegt bei den Erstimpfungen mit 52,1 Prozent auf Platz 3 bundesweit. Mecklenburg-Vorpommern hat mit 50,3 Prozent Platz 5 inne. Direkt dahinter auf Platz 6 folgt Niedersachsen mit einer Erstimpfungsquote von 49,9 Prozent. Hamburg rangiert weiterhin im unteren Drittel des Rankings, konnte sich aber von Platz 15 auf Platz 14 verbessern, den es sich mit Bayern teilt. In der Hansestadt beträgt die Quote jetzt 46,0 Prozent. Im Norddeutschland-Schnitt hat mehr als ein Viertel der Menschen bereits eine zweite Impfstoffdosis erhalten.

Biontech reduziert Impfstoff-Lieferungen für Deutschland

Der Impfstoffhersteller Biontech wird seine Impfstoff-Lieferungen für Deutschland im Juli deutlich reduzieren. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur aus Kreisen der Gesundheitsministerkonferenz bestätigt Eine Reduzierung der Biontech-Lieferungen war für das dritte Quartal bereits vor längerer Zeit angekündigt worden, allerdings nur ein leichter Rückgang. Das Bundesministerium prognostiziert nun für die erste volle Juliwoche 3,2 Millionen Biontech-Dosen - nach 5,7 Millionen für die letzte Juniwoche. Einem Bericht des Magazins "Business Insider" zufolge soll die Impfstoffmenge in der zweiten Juliwoche auf drei Millionen Dosen reduziert werden. Im Internet nennt das Bundesministerium für die zweite bis vierte Juliwoche diese Zahl auch offiziell, allerdings offenbar unter Vorbehalt.

Niedersachsen fördert Innenstädte mit Millionen-Programm

Experten sind sich sicher, dass die Corona-Pandemie Niedersachsens Innenstädte nachhaltig verändern wird. Mit 117 Millionen Euro will die Landesregierung betroffenen Kommunen helfen. Das Ziel ist, die Zentren wieder attraktiv für die Menschen zu machen und entsprechend zukunftsweisend zu entwickeln. Hannover zum Beispiel verzeichnet seit dem Beginn der Pandemie wie viele andere Innenstädte auch weniger Besucher. Monika Dürrer, Hauptgeschäftsführerin vom Handelsverband, ist sich jedoch sicher: "Eine Stadt wie Hannover wird das verkraften." Die Kunden hätten das Einkaufen in der City aber vermisst und so sei es wichtig, in die Innenstadt zu investieren und damit die Menschen zu halten und zurückzuholen. Mit den Lockerungen sei die Innenstadt wieder so voll wie vor der Pandemie, teilte indes die Industrie- und Handelskammer Hannover mit.

Hannover: Freier Eintritt ins Freibad für Kinder und Schüler

Die Stadt Hannover plant freien Eintritt für Kinder, Schülerinnen und Schüler ins Freibad während der ganzen Sommerferien. Die Beschlussvorlage sei bereits eingebracht, der Rat der Stadt müsse aber noch zustimmen, berichtete die "Neue Presse". Die Kinder und Jugendlichen müssten nach dem Lockdown aufgefangen werden - sowohl im schulischen Bereich als auch im Freizeitbereich, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). "Wir wollen ihnen Möglichkeiten bieten, verpasste Chancen aufzuholen." Der Vorlage zufolge solle die Stadt privat betriebenen Bädern den entgangenen Eintritt erstatten.

Niedersachsen-Inzidenz fällt auf 7,4 - Fünf Landkreise bei null

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 112 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 11; Vorwoche: 201). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt weiter - auf 7,4 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 8,5; Vorwoche: 13,9). In den fünf Landkreisen Helmstedt, Lüchow-Dannenberg, Ammerland, Friesland und Wesermarsch lag die Inzidenz den Angaben nach bei null. Den höchsten Sieben-Tages-Wert wies weiterhin die Stadt Delmenhorst auf mit 33,5. Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle.

Mehr Gewalt gegen Bahnbeschäftigte

Die Gewalt gegen Zugbegleiter hat im vergangenen Jahr zugenommen. So gab es 2.070 Gewaltdelikte gegen Zugbegleiter und andere Bahn-Mitarbeitenden - 421 mehr als im Vorjahr. Das geht aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann hatte die Anfrage gestellt. Sie kritisierte, dass den Zugbegleitern mit der Durchsetzung der Maskenpflicht faktisch polizeiliche Aufgaben aufgebürdet worden seien.

Kieler Landtag spricht über Urlaubsrückkehrer

Im Schleswig-Holsteinischen Landtag wird heute unter anderem über Gefahren durch Urlaubsrückkehrer debattiert. Denn im vergangenen Jahr war mit den Reiserückkehrern auch die Pandemie geballt zurückgekommen. CDU-Fraktionschef Tobias Koch sprach sich deshalb im Vorfeld für flächendeckende Grenzkontrollen und eine Testpflicht für Rückkehrer aus. Er hoffe, dass die Bundesregierung aus den Erfahrungen 2020 gelernt habe. Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sieht den Bund hier in der Pflicht. Marret Bohn von den Grünen hält vor dem Hintergrund des Impffortschritts die Situation für nicht vergleichbar. Auf neue Risikogebiete müsse aber schnell reagiert werden. Oppositionsführer Ralf Stegner von der SPD sieht die pauschale Forderung nach Grenzkontrollen für Reiserückkehrer kritisch. Diese müsste zuvor von Experten empfohlen werden.

Manche Bundesländer wollen Impfzentren weiterbetreiben

Laut einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur wollen beispielsweise Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern die Impfzentren länger betreiben als bis Ende September, also länger als bisher vorgesehen. In Hamburg hängen die Planungen von der weiteren Impfkampagne ab. Der Bund müsse die Finanzierung bis Ende des Jahres sicherstellen, forderte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte vergangene Woche gesagt, die Gesundheitsministerinnen und -minister sollten beraten, inwiefern die Impfzentren der Länder in gewissem Umfang erhalten bleiben sollen - auch mit Blick auf mögliche Auffrischungsimpfungen im Herbst. Der Deutsche Landkreistag kann sich einen Weiterbetrieb vorstellen. "Man solle die Zentren nicht schließen, bevor ein ordentliches Impfniveau erreicht ist", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der "Rheinischen Post". Das Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung wies dagegen darauf hin, dass ein Großteil der Impfungen bisher in den Praxen verabreicht wurde. Auch die Auffrischungsimpfungen könnten dort stattfinden.

Gesundheitsminister besprechen schärfere Einreiseregeln

Die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern kommen heute zusammen, um über verschiedene Corona-Themen zu beraten. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Probleme von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie, die Zukunft der Impfzentren und die Langzeitfolgen von Covid-19. Einem Pressebericht zufolge drängen die Länder außerdem auf strengere Einreisevorschriften. Hintergrund ist die Gefahr, die von der neuen Delta-Variante des Coronavirus ausgeht. Sie war zuerst in Indien aufgetaucht. Wie das Magazin "Business Insider" berichtet, wollen die Gesundheitsminister vor allem die Regeln verschärfen, die derzeit für die Einreise aus einfachen Risikogebieten gelten.

Brauchen wir die Corona-Warn-App nach einem Jahr noch?

Die Einführung der offiziellen Corona-Warn-App des Bundes vor genau einem Jahr sollte wohl an die erste Mondlandung erinnern: "Die App herunterzuladen und zu nutzen, das ist ein kleiner Schritt für jeden von uns, aber ein großer Schritt für die Pandemiebekämpfung", sagte damals Kanzleramtsminister Helge Braun. Doch wie steht es mittlerweile um die Corona-Warn-App? Wie viel hat sie tatsächlich gebracht? Und brauchen wir sie noch?

RKI registriert 1.455 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 13,2

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.455 Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3.254 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden nun den Angaben nach binnen 24 Stunden 137 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 107 Tote gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI mit bundesweit 13,2 an (Vortag: 15,5; Vorwoche: 20,8). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 0,72 (Vortag: 0,77).

Ciesek: Einschleppen von Virusvarianten kaum zu verhindern

Mutationen werden voraussichtlich eine große Rolle bei der weiteren Entwicklung der Pandemie spielen. In Deutschland dominiert derzeit noch die zuerst in Südostengland entdeckte Alpha-Variante. Die Rate der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts derzeit bei etwa drei Prozent. Die Virologin Sandra Ciesek rechnet aber damit, dass sich auch bei uns die Delta-Virusvariante durchsetzen wird. "Natürlich sind Reisen eine Gefahr", sagt die Wissenschaftlerin. Man verhalte sich anders im Urlaub, bei Fernreisen herrschten oft andere hygienische Bedingungen. Die Wiedereinreise per Auto, Bahn oder Schiff sei nicht so gut zu kontrollieren wie per Flugzeug. Ein Einschleppen von Virusvarianten in Niedriginzidenz-Gebiete, wie es Deutschland derzeit ist, sei kaum zu verhindern. Das habe man im vergangenen Sommer gesehen. "Wichtig ist, dass man das so weit wie möglich hinauszögert, um noch so viele Menschen wie möglich zu impfen", so Ciesek im NDR Info Podcast.

Bundesweite Proteste zur Gesundheitsministerkonferenz geplant

Anlässlich der heutigen Gesundheitsministerkonferenz (GMK) in Berlin sind bundesweit zahlreiche Protestveranstaltungen angemeldet worden. Beschäftigte aus dem Gesundheitswesen und Vertreter des Pflegebündnisses Niedersachsen demonstrieren zum Beispiel vor dem Gesundheitsministerium in Hannover und übergeben Forderungen an die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). In Hamburg hat die Gewerkschaft Ver.di Beschäftigte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu einer Fahrraddemo aufgerufen. Auf der GMK wollen die Gesundheitsminister und -ministerinnen Medienberichten zufolge unter anderem strengere Einreise-Vorschriften aus Risikogebieten besprechen.

Neue Impftermine mit AstraZeneca heute in Hamburg

Die 8.000 zusätzlichen Dosen kommen ursprünglich aus Dänemark und wurden weitergereicht nach Schleswig-Holstein. Dort hätten sie aber nicht schnell genug verimpft werden können, erklärte die Hamburger Sozialbehörde. Die neuen Termine werden um 12 Uhr freigeschaltet - allerdings nur und ausschließlich für alle über 60 - denn im Impfzentrum werden jüngere nicht mit AstraZeneca geimpft. Impftermine kann man online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 verainbaren.

Schleswig-Holstein: So funktioniert ein Auslands-Semester in der Pandemie

Antje Volland berät Studierende an der Uni Kiel, die ins Ausland wollen. Täglich erreichen sie wegen Corona zahlreiche Fragen.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 7,0

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 23 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es vier, am Dienstag vor einer Woche ebenfalls 23 gemeldete Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 7,0 (Vortag: 8,1/Vorwoche: 11,0). Die Regionen mit der höchsten Inzidenz im Land sind weiterhin die Kreise Pinneberg (14,6) und Stormarn (13,5). Am besten bleibt die Lage in Flensburg: Dort liegt die Inzidenz seit Tagen bei null.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Mittwoch, 16. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.