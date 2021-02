Stand: 26.02.2021 09:20 Uhr Corona-News-Ticker: Günther stellt Lockerungsideen im Landtag vor

Hamburg: Ferienbeginn wird sich am Flughafen kaum bemerkbar machen

Die aktuell niedrigen Passagierzahlen am Hamburger Flughafen werden sich zum Beginn der Ferien an diesem Wochenende nur leicht erhöhen. Das sagte eine Sprecherin des Airports der Deutschen Presse-Agentur. "Aktuell haben wir pro Tag nach wie vor nur 2.000 bis 4.000 an- und abreisende Passagiere, das sind fünf bis acht Prozent des Vorjahres." Durchschnittlich seien es 20 Starts und 20 Landungen pro Tag. Wegen der weiter bestehenden Reisebeschränkungen werde sich das auch zum Ferienbeginn nicht stark ändern. Laut Airport können in der derzeitigen Lage die Fluggesellschaften nur sehr vorsichtig planen. Trotzdem werde ab Hamburg ein Angebot mit rund 55 Direktzielen sichergestellt. Die von den Airlines ursprünglich für den März geplante deutlichere Aufstockung des Angebots verschiebe sich aber.

NDR Info Interview: Liese begrüßt EU-Beschluss zu Impfpass

Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament, Peter Liese, hat die Einigung auf einen europaweiten Corona-Impfpass begrüßt. Im Hörfunk-Interview auf NDR Info sagte er, seine Fraktion habe diesen Ausweis schon lange gefordert. Der Umgang mit dem Impfpass sei aber eine sensible Frage. Man könne auf keinen Fall den Menschen, die nicht geimpft sind, alles verbieten, so der CDU-Politiker. Vielmehr könnten auch negative Tests eine Rolle spielen. Letzten Endes liege die Entscheidung aber bei den Mitgliedsstaaten.

Ex-St.-Pauli-Keeper Pliquett hilft nicht nur in der Corona-Krise

Vor zehn Jahren war der damalige Torhüter Benedikt Pliquett der gefeierte Held beim 1:0-Sieg des FC St. Pauli im Stadtderby beim Hamburger SV. Mittlerweile hat der 36-Jährige seine Fußball-Karriere beendet. Nun setzt er seine Fähigkeiten und Kontakte auch dafür ein, bedürftigen Menschen auf dem Kiez und hier besonders den Obdachlosen zu helfen. In seiner zum Corona-Testzentrum umfunktionierten Kneipe etwa bekommen Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen die Tests gratis.

Verkehrsminister der Länder fordern weitere ÖPNV-Hilfen

Die Länder-Verkehrsminister wollen den Bund zur Aufstockung der Hilfsmittel für den Corona-bedingt hochdefizitären Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bewegen. Um die finanziellen Lasten der Pandemie-Folgen zwischen Bund und Ländern fair zu verteilen, seien die sogenannten Regionalisierungsmittel in diesem Jahr um mindestens eine Milliarde Euro zu erhöhen, steht in einer Beschlussvorlage für die heutige Sondersitzung der Minister. Grundsätzlich seien die Mittel außerdem im kommenden Jahr um 2,5 Milliarden Euro und 2023 um 3,5 Milliarden Euro zu erhöhen. Unions-Haushaltsexperten halten diesen Forderungen entgegen, dass die Länder die bereitstehenden Mittel bisher gar nicht oder nur völlig unzureichend abriefen. Dabei sei der ÖPNV eine Kernaufgabe der Länder.

EU will gemeinsamen Corona-Impfpass

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben sich darauf geeinigt, die Arbeit an einem europaweiten Corona-Impfpass voranzutreiben. Nach gemeinsamen Beratungen hieß es, die technischen Voraussetzungen dafür sollten innerhalb von drei Monaten geschaffen werden. Inwiefern an das Dokument besondere Rechte geknüpft sind, soll jedes Land für sich entscheiden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, der Besitz eines Impfpasses müsse nicht zwingend eine Voraussetzung dafür sein, dass die Menschen auch reisen dürfen. Negative Tests könnten ausreichen.

Bundestag stimmt über weitere Corona-Hilfen ab

Der Bundestag wird heute voraussichtlich weitere Corona-Hilfen beschließen. Sie sollen Familien, Geringverdienern und Unternehmern zugutekommen. Geplant ist unter anderem, dass Familien - wie im vergangenen Jahr - einen Bonus als Zuschuss zum Kindergeld bekommen. Im Mai sollen einmalig 150 Euro pro Kind ausgezahlt werden. Auch für Geringverdiener, Langzeitarbeitslose und Sozialhilfeempfänger ist ein einmaliger Zuschuss von 150 Euro zur Grundsicherung vorgesehen. Für Unternehmen plant die Große Koalition Steuererleichterungen. So soll zum Beispiel der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf Speisen in Gaststätten bis Ende kommenden Jahres verlängert werden. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich Anfang des Monats auf die Corona-Hilfen geeinigt.

Niedersachsen: Minister Tonne will schnelle Schüler-Rückkehr

Kultusminister Grant Hendrik Tonne ist entschlossen, nach den für kommenden Mittwoch geplanten nächsten Bund-Länder-Beratungen weitere Schulen in Niedersachsen zu öffnen. "Mein Ziel ist unverändert, so schnell wie möglich alle Schüler in den Wechselunterricht zurückzuholen. Ich erinnere an unsere Erfahrungen mit den Grundschulen, die wir ja im Wechselmodell gelassen haben - und die sind wirklich gut", sagte der SPD-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Eigentlich hatte Tonne schon für kommenden Montag weitere Schulöffnungen in Aussicht gestellt. Die derzeitige Stagnation bei den Corona-Zahlen und Unsicherheiten bei den Mutationen hätten ihn aber dazu bewogen, die Lage noch eine weitere Woche zu beobachten. Der Minister äußerte die Hoffnung, dass es beim Bund-Länder-Gipfel zu "gemeinsamen Perspektiven für die Kitas und Schulen kommt".

Landkreis Rostock: Britische Virusvariante breitet sich aus

In den vergangenen Tagen hat es im Landkreis Rostock wieder etliche Corona-Neuinfektionen gegeben - sehr viele sind mittlerweile auf die britische Virusvariante zurückzuführen. Die Inzidenz steigt - das könnte schon nach dem Wochenende Folgen für die Präsenzpflicht an Schulen haben.

RKI registriert 9.997 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.997 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 394 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI heute früh bundesweit bei 62,6 - und damit höher als am Vortag (61,7). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut aktuellem RKI-Lagebericht bei 1,05 (Vortag 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 105 weitere Menschen anstecken.

Hamburgs Bürgermeister stellt neue Corona-Verordnung vor

Hamburgerinnen und Hamburger können zum Teil aufatmen - die verschärfte Maskenpflicht kommt zwar an vielen Orten, aber man muss die Masken nicht ständig und überall tragen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt die neue Corona-Verordnung um 15 Uhr vor. Auch die Regelungen für die geplanten Schulöffnungen am 15. März sollen dann öffentlich werden. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Günther präsentiert Lockerungsideen im Kieler Landtag

Heute soll Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) dem Landtag seine Positionen für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März erläutern. NDR.de überträgt live ab 11 Uhr. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner forderte eine Abstimmung mindestens im norddeutschen Raum. Im Hinblick auf eine bundesweite Verständigung sei er eher skeptisch, dass bei der Konferenz sehr viel mehr als ein Formelkompromiss herauskommt. Bei weiteren Maßnahmen müssten Kinder und Jugendliche stärker berücksichtigt werden. Nach seinem Eindruck schwinde die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Ein Jahr NDR Info Podcast "Coronavirus-Update"

Am 26. Februar 2020 ging es los: NDR Info sendet die erste Folge des Podcasts "Das Coronavirus-Update" mit dem Virologen Christian Drosten und Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig. Der Titel lautet: "Wir können die Ausbreitung verlangsamen". "Es war eine Zeit von größter öffentlicher Aufregung und Ratlosigkeit", erinnert sich Christian Drosten. In einer Jubiläums-Sonderausgabe wirft das Team einen Blick zurück auf die Anfangszeit der Pandemie.

NDS: Impfungen jetzt zu Hause und in Hausarztpraxen

Heute beginnen vier Hausärzte im Landkreis Osnabrück mit Impf-Hausbesuchen bei nicht mehr mobilen Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Fünf weitere Hausärzte erproben von kommendem Montag an die Corona-Impfung von unter 65-Jährigen in ihren Praxen - diese liegen in der Stadt und der Region Hannover sowie in den Landkreisen Wesermarsch, Uelzen und Leer.

242 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 242 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 271, eine Woche zuvor 247 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,5. Die Zahl der Patienten, die in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt wurden, lag bei 296. Intensivmedizinisch behandelt wurden 77 von ihnen, 58 mit invasiver Beatmung. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich den Angaben zufolge um zehn auf 1.273.

Der neue NDR.de-Ticker zur Corona-Krise startet

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.080 in Niedersachsen, 271 in Schleswig-Holstein, 343 in Hamburg, 199 in Mecklenburg-Vorpommern und 84 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 11.869.