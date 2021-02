Stand: 26.02.2021 06:27 Uhr Corona-News-Ticker: Günther stellt Lockerungsideen im Landtag vor

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 26. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

RKI registriert 9.997 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.997 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 394 weitere Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 9.113 Neuinfektionen und 508 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Freitagmorgen bundesweit bei 62,6 - und damit höher als am Vortag (61,7). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Donnerstagabend bei 1,05 (Vortag 0,98). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 105 weitere Menschen anstecken.

Hamburgs Bürgermeister stellt neue Corona-Verordnung vor

Hamburgerinnen und Hamburger können zum Teil aufatmen - die verschärfte Maskenpflicht kommt zwar an vielen Orten, aber man muss die Masken nicht ständig und überall tragen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellt die neue Corona-Verordnung um 15 Uhr vor. NDR.de überträgt die Pressekonferenz im Livestream.

Günther präsentiert Lockerungsideen im Kieler Landtag

Heute soll Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel Günther (CDU) dem Landtag seine Positionen für die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am 3. März erläutern. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner forderte eine Abstimmung mindestens im norddeutschen Raum. Im Hinblick auf eine bundesweite Verständigung sei er eher skeptisch, dass bei der Konferenz sehr viel mehr als ein Formelkompromiss herauskommt. Bei weiteren Maßnahmen müssten Kinder und Jugendliche stärker berücksichtigt werden. Nach seinem Eindruck schwinde die Akzeptanz in der Bevölkerung.

Ein Jahr NDR Info Podcast "Coronavirus-Update"

Am 26. Februar 2020 ging es los: NDR Info sendet die erste Folge des Podcasts "Das Coronavirus-Update" mit dem Virologen Christian Drosten und Wissenschaftsredakteurin Korinna Hennig. Der Titel lautet: "Wir können die Ausbreitung verlangsamen". "Es war eine Zeit von größter öffentlicher Aufregung und Ratlosigkeit", erinnert sich Christian Drosten. In einer Jubiläums-Sonderausgabe wirft das Team einen Blick zurück auf die Anfangszeit der Pandemie.

NDS: Impfungen jetzt zu Hause und in Hausarztpraxen

Heute beginnen vier Hausärzte im Landkreis Osnabrück mit Impfhausbesuchen bei nicht mehr mobile Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Fünf weitere Hausärzte erproben von kommenden Montag an die Corona-Impfung von unter 65-Jährigen in ihren Praxen - diese liegen in der Stadt und der Region Hannover sowie in den Landkreisen Wesermarsch, Uelzen und Leer.

242 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 242 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Am Vortag waren es 271, eine Woche zuvor 247 bestätigte Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 50,5. Die Zahl der Patienten, die in schleswig-holsteinischen Krankenhäusern behandelt wurden, lag bei 296. Intensivmedizinisch behandelt wurden 77 von ihnen, 58 mit invasiver Beatmung. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erhöhte sich den Angaben zufolge um 10 auf 1.273.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.080 in Niedersachsen, 271 in Schleswig-Holstein, 343 in Hamburg, 199 in Mecklenburg-Vorpommern und 84 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 11.869.