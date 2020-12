Stand: 11.12.2020 10:10 Uhr Corona-News-Ticker: Günther erklärt Pläne für Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie hier im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Höchstwert in Schleswig-Holstein: 529 Neuinfektionen gemeldet

RKI meldet erneut Höchstwerte: 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle bundesweit

Schleswig-Holstein: Landtagsdebatte über Lockdown

"Hand in Hand für Norddeutschand": Heute großer Spendentag

Kieler Landtag debattiert über Corona-Lockdown

Heute findet die nächste Corona-Debatte im Landtag in Kiel statt: Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird dem Parlament die Position der Landesregierung für die weiteren Beratungen von Bund und Ländern darlegen. NDR.de überträgt ab 10.30 Uhr im Livestream. Günther hatte sich gestern für einen harten Lockdown in ganz Deutschland noch vor Weihnachten eingesetzt. Die Landesregierung wolle so schnell und so konsequent wie möglich handeln.

Livestream hier ab 11.12.2020 10:30 Uhr

Landkreis Ludwigslust-Parchim sucht noch freiwillige Helfer

Für den Betrieb seiner geplanten zwei Impfzentren und der mobilen Impfteams ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern mangels eigenen Personals auf freiwillige Helfer angewiesen. Gesucht werden den Angaben des Kreises zufolge Ärzte, medizinisch ausgebildetes Personal und Hilfspersonal für Verwaltungstätigkeiten - "gern auch erfahrene Personen im Ruhestand oder Studierende". Der Einsatz erfolge in Ludwigslust und Parchim oder in mobilen Teams, die zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen impfen sollen. Für die Vorbereitung der Helfer sind Online-Schulungen vorgesehen. Gearbeitet werde dann im Mehrschichtsystem, bezahlt werde die Tätigkeit stundenweise.

FFP2-Masken-Anspruch stellt Apotheken vor Probleme

FFP2-Masken für alle Menschen in Deutschland über 60 - das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) versprochen. Für die Apotheken bedeutet das gerade einen Stresstest - auch in Hamburg.

Schwesig gegen komplette Schulschließungen

Trotz hoher Infektionszahlen ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gegen eine Schließung aller Schulen vor Weihnachten. Vor allem Grundschulen, aber auch Kitas, müssten bis zum Ferienbeginn offen bleiben, sagte Schwesig heute früh im Deutschlandfunk. Das sei vor allem für Eltern, die in der Pflege oder in Krankenhäusern arbeiteten, eine große Entlastung. "Wenn man jetzt dort in die Notfallbetreuung geht, mischt man die Gruppen wieder neu", sagte Schwesig. Außerdem sprach sich Schwesig, die bereits gestern eine bundesweite Verschärfung der Maßnahmen gefordert hatte, in dem Interview erneut dafür aus, die Kontakte maximal einzuschränken - an Weihnachten sollten daher nur Besuche der Kernfamilie erlaubt sein. "Die Eltern, die Großeltern und Kinder, aber eben nicht die Cousins und Cousinen. Da können wir nicht bundesweit zu Weihnachten umherreisen", sagte sie. Auch eine Schließung des Einzelhandels - Lebensmittelgeschäfte ausgenommen - müsse her.

Kritik am freiwilligen Homeschooling vor Weihnachten

Der Verband Niedersächsischer Lehrkräfte bemängelt, dass geordneter Unterricht mit dem freiwilligen Homeschooling nicht gewährleistet werden kann. Auf Antrag dürfen Schülerinnen und Schüler ab kommenden Montag zu Hause lernen und müssen vor den Weihnachtsferien nicht mehr zur Schule gehen. Die Schulen hatten jedoch keine Zeit, sich darauf vorzubereiten. Vielerorts seien vor den Ferien noch Klassenarbeiten oder Klausuren geplant gewesen.

Vor Impfbeginn: Ärzte fordern klare Kriterien

Noch ist in der EU kein Corona-Impfstoff zugelassen, aber gerechnet wird damit rund um oder sehr bald nach dem Jahreswechsel. Bis dahin wird auch feststehen, wer zuerst geimpft wird und wer erst später. Ärztinnen und Ärzte müssen aber jetzt schon viele Fragen von Patientinnen und Patienten dazu beantworten. So ist die Situation in Schleswig-Holstein:

Lehrerverband: Politik hat die Schulen vernachlässigt

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, sieht im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus auch die Schulen in der Pflicht. Im Hörfunk-Interview auf NDR Info hat er sich für mehr Wechsel- und Distanzunterricht ausgesprochen. Meidinger sieht die Schulen zwar besser vorbereitet als beim ersten Lockdown im Frühjahr. Es gebe aber immer noch nicht überall schnelles Internet. Seiner Ansicht nach hat die Politik nur auf die Interessen der Wirtschaft geschaut. Das müssten Schüler und Lehrkräfte jetzt ausbaden.

Starke Resonanz auf Weihnachtspost-Aktion für Senioren

Lüneburg wird vor Weihnachten mit Briefen, Karten und Päckchen für Senioren überschwemmt. Das Anfang November gestartete Projekt "Briefe für Senioren" übertrifft alle Erwartungen. Bis zum Einsendeschluss am Sonntag rechnen die Initiatoren mit 1.000 Schreiben. "Es macht sehr viel Spaß und ist inzwischen Vorbild für andere geworden", sagte Sabine Wölk von der Stadtteilorientierten Seniorenarbeit der Hansestadt. Die Verbreitung in den sozialen Medien habe sogar Interesse in Liechtenstein und der Schweiz geweckt. Die Post, viele mit Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern, wird an Menschen weiterleitet, die sich in dieser Pandemie-bedingt schwierigen Adventszeit besonders einsam fühlen. Etliche Menschen haben nicht anonym geschrieben, sondern mit Absender, sodass die Senioren sogar antworten können.

Bundesärztepräsident warnt vor überzogenen Erwartungen an Lockdown

Der Chef der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, warnt vor überzogenen Erwartungen an einen harten Lockdown. Er sei dafür, das öffentliche Leben zwischen Weihnachten und dem 10. Januar herunterzufahren, sagte Reinhardt dem RedaktionsNetzwerkDeutschland (RND). "Es ist aber eine Illusion zu glauben, mit einem harten Lockdown von 14 Tagen ab Weihnachten bekommen wir die Pandemie in den Griff." Nach dem Ende eines Lockdowns würden die Infektionszahlen mit den Lockerungen auch wieder steigen. Bund und Länder müssten einheitlich vorgehen. Angesichts des Flickenteppichs an Regelungen bestehe die Gefahr, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zu den notwendigen Beschränkungen verloren ginge.

Höchstwerte: 29.875 Corona-Neuinfektionen und 598 Todesfälle gemeldet

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Todesfälle haben einen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter übermittelten binnen 24 Stunden 29.875 Neuinfektionen. Das sind über 6.000 mehr als am Vortag, als mit 23.679 Fällen ebenfalls ein Rekord erreicht worden war. Außerdem meldete das RKI heute mit 598 neuen Todesfällen den zweiten Höchstwert binnen kurzer Zeit. Der bisher höchste Tagesstand von 590 Toten war am vergangenen Mittwoch erreicht worden. In der Tendenz war die Zahl der täglichen Todesfälle zuletzt nach oben gegangen, was nach dem steilen Anstieg bei den Neuinfektionen erwartet wurde. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 20.970. Insgesamt zählt das RKI seit Beginn der Pandemie 1.272.078 Infizierte.

Höchstwert: Schleswig-Holstein meldet 529 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein hat die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages mit 529 Fällen einen neuen Höchstwert erreicht. Der bisherige war am vergangenen Sonntag mit 318 gemeldet worden. Und noch ein Vergleich: Vor einer Woche waren 245 Neuinfektionen registriert worden. In den am späten Abend aktuell von den Behörden in SH übermittelten Daten sind allerdings auch knapp 100 Fälle aus den vergangenen Tagen enthalten, die erst mit Verspätung von den Gesundheitsämtern übermittelt worden sind. Die meisten neuen Fälle verzeichnen die Kreise Stormarn (+138) und Pinneberg (+99) sowie die Hansestadt Lübeck (+72). Der landesweite Siebe-Tage-Inzidenzwert (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) stieg von 58,5 auf 67,8.

"Hand in Hand für Norddeutschland": Heute großer Spendentag

Die NDR Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" widmet sich Menschen, die durch die Corona-Pandemie besonders in Not geraten sind. Prominente und NDR Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen heute am großen Spendentag Ihre Anrufe und Spendenzusagen entgegen. Die kostenlose Hotline ist von 6 Uhr bis Mitternacht zu erreichen: (08000) 63 70 00. Hier finden Sie weitere Infos zu den Aktionspartnern Diakonie und Caritas und zum Spenden.

Ist Corona-Krise verlorene Zeit oder Chance für die Zukunft?

Ein Forschungsteam der Uni im niedersächsischen Hildesheim hat für eine Studie bundesweit mehr als 7.000 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren gefragt: Wie kommt ihr durch die Corona-Krise? Eine erste Auswertung zeigt, dass sich viele von ihnen alleine gelassen und einsam fühlen. Andere wiederum sehen die Erfahrungen, die sie während der Pandemie machen, auch als Chance für ihr weiteres Leben.

Gesundheitsministerin besucht eines von 50 Impfzentren

Nachdem nun fast alle niedersächsischen Standorte für Impfungen gegen das Coronavirus feststehen, informiert sich Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) heute früh in Wolfsburg über den Stand der Vorbereitungen. Geplant ist ein Rundgang im Congress-Park unter anderem mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD). Sobald ein Impfstoff zur Verfügung stehe, werden 50 Zentren in Städten und Landkreisen den Betrieb aufnehmen, hatte das Innenministerium gestern mitgeteilt. Da mit einer Zulassung eines Impfstoffes erst kurz vor dem Jahreswechsel zu rechnen sei, bleibe noch ausreichend Zeit für den Aufbau. Die Kosten für die Impfzentren trage das Land, hieß es.

Der News-Ticker am Freitag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die bestätigten Infektionszahlen im Norden vom Donnerstag: In Niedersachsen gab es 1.467 neue Corona-Fälle, 297 in Schleswig-Holstein, 506 in Hamburg, 242 in Mecklenburg-Vorpommern und 185 im Bundesland Bremen.