Stand: 20.01.2023 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Grüne Woche startet wieder als Live-Event

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 20. Januar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Grüne Woche in Berlin erstmals seit zwei Jahren wieder als "Live"-Event

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 112 in Niedersachsen , 52,2 in Schleswig-Holstein und 45,2 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 72,6 - 9.710 neue Corona-Fälle

Grüne Woche erstmals seit zwei Jahren wieder als Live-Event

Heute beginnt nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause die Internationale Grüne Woche wieder als Live-Event in den Berliner Messehallen. Rund 1.400 Aussteller aus 60 Ländern präsentieren bei er Agrarmesse zehn Tage lang ihre Produkte, erwartet werden gut 300.000 Besucher. Die Messe ist über die reine Leistungsschau hinaus ein wichtiger Treffpunkt für Branche und Politik - angesichts der zahlreichen Krisen und vor allem des Klimawandels kommt der Landwirtschaft und ihrer Transformation eine immense globale Bedeutung zu. Mit dabei sind auch Aussteller aus Mecklenburg-Vorpommern, die ihre Produkte und Dienstleistungen dort erstmals in einer eigenen Halle präsentieren. Mit 60 Firmen und Institutionen aus allen sechs Landkreisen verzeichne der Nordosten zwar keinen Teilnehmerrekord. Dennoch erwarte er einen "anständigen Start zurück in eine neue Normalität", erklärte Agrarminister Till Backhaus (SPD). Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Land an die Erfolge früherer Jahre anknüpfen werde. Traditionell hätten die Stände Mecklenburg-Vorpommerns zu den meistbesuchten auf der Grünen Woche gehört.

Niedersachsen: Aktuelle Inzidenz bei 112

Auch die Corona-Daten für Niedersachsen sind heute früh vom RKI aktualisiert worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner beträgt demnach jetzt 112 (Vortag: 116,0 / Vorwoche: 183,9). Landesweit wurden den Angaben zufolge 1.541 neue Corona-Fälle und 28 Todesfälle gemeldet.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz geht auf 45,2 zurück

In der Hansestadt Hamburg sind binnen 24 Stunden 151 neue laborbestätigte Corona-Fälle registriert worden. Das geht aus den am Morgen vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Daten hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt demnach derzeit bei 45,2 (Vortag: 49,4 / Vorwoche: 83,1). Zwölf Todesfälle in den vergangenen 24 Stunden sind dem RKI bekannt.

Schleswig-Holstein: Landesweit 236 neue Corona-Fälle bestätigt

Für Schleswig-Holstein hat die Landesmeldestelle in Kiel folgende Corona-Zahlen bekannt gegeben: Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen beträgt landesweit aktuell 52,2 - der jetzige Wert liegt damit leicht über dem des Vortags (52,0) aber weit unter dem der Vorwoche (92,5). Insgesamt wurden 236 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle vier neue Todesfälle registriert.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bundesweit jetzt bei 72,6

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz geht nach den jüngsten Daten-Meldungen des Robert Koch-Instituts leicht zurück. Das RKI gab den Wert heute früh mit 72,6 an - gestern lag er bei 74,8, am vergangenen Freitag war die Zahl der registrierten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern und Woche mit 106,8 angegeben worden. Insgesamt wurden in Deutschland in den vergangenen 24 Stunden 9.710 neue Corona-Fälle aus den 16 Bundesländern gemeldet (Vorwoche: 12.956). Zudem wurden 194 Todesfälle mit einer Infektion gemeldet (Vorwoche: 200).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Der Corona-Liveticker startet

Einen guten Morgen wünscht die NDR.de-Redaktion! Auch heute - am Freitag, 20. Januar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

