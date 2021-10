Stand: 15.10.2021 06:10 Uhr Corona-News-Ticker: Großübung für Seuchenausbruch auf Schiffen in Hamburg

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 15. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern finden Sie in unserem Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Großübung für Seuchenausbruch in Hamburger Hafen

Erster Freimarkt in Bremen nach Corona-Pause

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 695 in Niedersachsen , 150 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 11.518 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 68,7

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

"Ischa Freimaak": 985. Bremer Freimarkt wird eröffnet

Nach einem Jahr Pause wird heute in Bremen wieder der Freimarkt eröffnet. Unter dem Motto "Ischa Freimaak" laden Schausteller, Imbissstände und Festzelte 17 Tage lang auf der Bürgerweide neben dem Hauptbahnhof zu einem der ältesten Volksfeste Deutschlands ein. Corona-bedingt gilt die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Maximal 20.000 Besucher dürfen zeitgleich auf das Gelände. "Vor-eröffnet" wird die 985. Auflage des Freimarktes um 16 Uhr auf dem Marktplatz, wenn dem historischen Roland das große Freimarktherz umgehängt wird. Anstich des erstens Bierfasses ist dann um 18 Uhr durch Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke). Auf ein Eröffnungsfeuerwerk und den Freimarktumzug wird in diesem Jahr verzichtet.

RKI registriert 11.518 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 68,7

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist vom Robert Koch-Institut (RKI) heute früh mit 68,7 angegeben worden. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 67,0 gelegen, vor einer Woche bei 63,8 (Vormonat: 77,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.518 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 12.382 gewesen, vor einer Woche 10.429. Deutschlandweit wurden den aktuellen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 65 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Corona-Infektion gestorben sind, stieg auf 94.526.

Großübung für Seuchenausbruch in Hamburger Hafen

Corona-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen mit Tausenden Fahrgästen waren zu Beginn der Pandemie eine Herausforderung. Was in solchen Fällen zu tun ist, wollen die Behörden heute ab 9 Uhr bei einer Übung im Hamburger Hafen durchspielen. Die Übung ist Teil eines Forschungsprojektes, das vom Hafen- und Flughafenärztlichen Dienst der Hansestadt koordiniert wird. Das Projekt wurde bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie gestartet. Die Ergebnisse sollen auch von anderen Häfen genutzt werden können. Schauplatz der Übung ist das Cruise Center Steinwerder.

Frust über Online-Vorlesungen bei Studenten in Schleswig-Holstein

Das Wintersemester sollte eigentlich die große Rückkehr zur Lehre in Präsenz für die Universitäten in Schleswig-Holstein bedeuten - eigentlich. Denn einige Fakultäten setzen immer noch vorwiegend auf Online-Vorlesungen und -Seminare. Im Gespräch mit dem NDR zeigten sich Studenten enttäuscht. Für die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel betonte Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer: "Der weit überwiegende Teil der Lehrveranstaltungen wird vollständig in Präsenz angeboten."

VIDEO: Uni Kiel setzt zum Teil weiter auf Online statt Präsenz (3 Min)

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein wieder leicht gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist wieder leicht gestiegen - bleibt aber weiter im deutschlandweiten Vergleich am niedrigsten. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt aktuell bei 27,8 - am Vortag war der Wert mit 27,1 angegeben worden. Vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 27,2 gelegen. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden 150 neue Corona-Ansteckungen gemeldet, 30 weniger als am Tag zuvor. Die Zahl der im Krankenhaus behandelten Covid-19-Patienten stieg um zwei auf 56. Von ihnen lagen 18 auf Intensivstationen, fünf mehr als am Vortag. Acht mussten beatmet werden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - stieg von 1,10 auf 1,37.

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus Nordsicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Live-Ticker von NDR.de startet in den Freitag

Guten Morgen! Die Redaktion von NDR.de hält Sie auch heute - am Freitag, 15. Oktober - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.