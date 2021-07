Stand: 29.07.2021 05:46 Uhr Corona-News-Ticker: Große Test-Aktion in Hamburger Bar beginnt

Nach Corona-Fall: Reihentestung in Hamburger "Sands Bar" beginnt

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 116 in Schleswig-Holstein - 3.520 bundesweit

RKI registriert 3.520 Neuinfektionen - Inzidenz bei 16

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in gut drei Wochen auf mehr als das Dreifache gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt sie nun bei 16 - am Vortag betrug der Wert 15 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt binnen eines Tages 3.520 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.890 Ansteckungen gelegen, wahrscheinlich fehlten damals jedoch 19 Neuinfektionen aus Brandenburg.



Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden zehn weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet. Vor einer Woche waren es 42 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.702.

Reihentest nach Corona-Fall in Hamburger Bar

Wegen eines möglichen Corona-Ausbruchs in einer Hamburger Cocktailbar führt die Gesundheitsbehörde dort heute einen Reihentest durch. Besucher der "Sands Bar" am Dammtor, die sich dort am vergangenem Sonnabend nach 19.30 Uhr aufgehalten hatten, sind aufgerufen, sich auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Ein Gast war im Nachhinein positiv getestet worden und hatte laut Behörde bereits am Folgetag schwere Symptome entwickelt. Inzwischen hätten weitere Besucher Symptome einer Infektion gezeigt. Bis gestern hatten sich den Angaben zufolge 165 Menschen zum Reihentest angemeldet. Die Behörde hatte unter Berufung auf Besucher der Bar sowie die Auswertung von Bild- und Videoaufnahmen von mangelnden Abständen, Verstößen gegen die Maskenpflicht und "zahlreichen Kontakten unter den tanzenden, feiernden und singenden Gästen" berichtet. Sie ging von bis zu 500 Anwesenden aus. Der Inhaber der Bar hatte die Darstellung zurückgewiesen.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt über den Wert von 20

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf einen Wert über 20 geklettert: Sie liegt nun bei 20,3 - nach 18,1 gestern und 10,5 vor einer Woche. Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden landesweit 116 Fälle neu übermittelt. Genau eine Woche zuvor waren es noch 56 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit dem Erreger Sars-CoV-2 Gestorbenen erhöhte sich nicht. Sie liegt weiter bei 1.634. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hatte weiterhin Kiel (37,7) gefolgt von Pinneberg (33,2) und Nordfriesland (30,1). Den niedrigsten Wert wies der Kreis Plön mit 3,9 auf.

