Stand: 08.12.2020 09:34 Uhr Corona-News-Ticker: Großbritannien beginnt mit Impfungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Viele Corona-Infektionen in MV - Debatte über mögliche Verschärfungen

Großbritannien beginnt mit Corona-Impfprogramm

Schleswig-Holstein meldet 183 Neuinfektionen, Niedersachsen 841; bundesweit etwas mehr als 14.000 neue Fälle

841 neue Corona-Fälle in Niedersachsen

In Niedersachsen haben die Behörden innerhalb eines Tages 841 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Gestern waren es 558 neue Fälle, am Dienstag vergangener Woche 523. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 81 am Montag auf nun 84,6. 25 weitere Menschen (gesamt: 1.296) starben im Zusammenhang mit der von dem Virus hervorgerufenen Krankheit Covid-19. Seit Beginn der Pandemie haben sich in dem Bundesland 78.972 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Ändern sich Corona-Regeln in Schleswig-Holstein?

Nachdem Schleswig-Holstein wieder Corona-Risikogebiet ist, will sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute zur Strategie seines Bundeslandes im Kampf gegen die Pandemie äußern. NDR.de überträgt das Statement ab 11.45 Uhr live.

Corona-Impfprogramm in Großbritannien gestartet

In Deutschland dauert es noch ein bisschen, aber in Großbritannien ist es soweit: Die Massenimpfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech-Pfizer haben begonnen. Die erste Dosis erhielt eine 90 Jahre alte Frau. Beim britischen Impfprogramm sollen zunächst Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie Menschen über 80 und medizinisches Personal geimpft werden.

AUDIO: Großbritannien startet landesweites Corona-Impfprogramm (4 Min)

Geringverdiener von Pandemie stark betroffen

Die Corona-Pandemie verschärft die soziale Ungleichheit. So sind zum Beispiel Geringverdiener besonders häufig von Kurzarbeit betroffen. NDR Info stellt im Rahmen von "Hand in Hand für Norddeutschland" zwei Projekte vor, die Betroffenen helfen.

AUDIO: Corona verschärft soziale Ungleichheit - Projekte wollen helfen (4 Min)

320 Millionen Schüler weltweit müssen zu Hause bleiben

Wegen im Zuge der Corona-Pandemie geschlossener Schulen müssen seit dem 1. Dezember rund 320 Millionen Kinder und Jugendliche weltweit zu Hause bleiben. Das berichtet das Kinderhilfswerk Unicef unter Berufung auf Daten der Unesco. Damit sei fast jedes fünfte Schulkind weltweit betroffen. Die Kinder litten unter den verheerenden Auswirkungen auf ihr Lernen, ihr geistiges und körperliches Wohlbefinden und ihre Sicherheit, kritisiert Unicef. Für viele Kinder in ärmeren Ländern falle zudem die Schulspeisung weg. Das Hilfswerk rief die Regierungen auf, wenn möglich Schulen offen zu lassen oder wieder zu öffnen. Kindern müsse ein sicheres und gesundes Lernumfeld geboten werden.

Niedersächsischer Landtag berät über Landes-Etat

Der Niedersächsische Landtag kommt heute zu seiner letzten Sitzungswoche in diesem Jahr zusammen. Im Mittelpunkt steht die abschließende Beratung des Landes-Haushalts für das kommende Jahr, der am Donnerstag verabschiedet werden soll. Der Etat 2021 hat ein Volumen von rund 35,9 Milliarden Euro. Vorgesehen ist angesichts der Belastungen durch die Corona-Pandemie eine Neuverschuldung von bis zu 853 Millionen Euro.

Debatte über schärfere Maßnahmen

Wie reagiert die Politik auf die weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen? Kanzlerin Angela Merkel sprach sich bereits für schärfere Maßnahmen aus. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) hält härtere Kontaktbeschränkungen für notwendig, sollte die Zahl der Neuinfektionen nicht zeitnah zurückgehen. Eine erneute Schließung des Einzelhandels könne dann erforderlich sein, sagte er. NDR Info fasst die politische Debatte zusammen.

AUDIO: Merkel will schärfere Maßnahmen gegen Corona (5 Min)

RKI registriert etwas mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen bundesweit

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) bundesweit 14.054 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Am Dienstag vor einer Woche waren es rund 13.600 neue Fälle. Der bisherige Höchststand war am 20. November mit rund 23.600 gemeldeten Fällen erreicht worden. Binnen eines Tages wurden heute außerdem 423 neue Todesfälle gemeldet, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen. Am Dienstag vor einer Woche lag dieser Wert bei 388.

Viele Corona-Infektionen in MV - Debatte über mögliche Verschärfungen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) haben angekündigt, dass sich das Kabinett am Dienstag mit einer sogenannten Hotspot-Strategie befassen wird. Dabei geht es um die Frage, was passiert, wenn Kreise oder auch einzelne Städte 100 oder 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche erreichen. Für diesen Fall hatte Glawe lokale Ausgangsbeschränkungen nicht ausgeschlossen. Es gilt außerdem als unwahrscheinlich, dass angesichts des zunehmenden Infektionsgeschehens Massagepraxen und Kosmetikstudios vorzeitig öffnen dürfen, wie es von der Regierung noch vor Kurzem im Aussicht gestellt worden war.

183 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

Schleswig-Holstein hat binnen 24 Stunden 183 neue Corona-Fälle registriert, vier weitere Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Gestern hatte das Bundesland 154 Neuinfektionen gemeldet, am Dienstag vergangener Woche waren es 81. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt nun bei 54,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche. Seit Montag (Inzidenz-Wert von 51,6) ist Schleswig-Holstein ein Corona-Risikogebiet.

Moin! Neuer Live-Ticker von NDR.de startet

Auch heute hält NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Die Infektionszahlen im Norden vom Montag: Niedersachsen meldete 558 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 154, Mecklenburg-Vorpommern 58, Hamburg 231 und das Bundesland Bremen 34.