Corona-News-Ticker: Gesundheitsministerin Behrens gegen Impfpflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 26. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Behrens gegen Corona-Impfpflicht

Die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht ausgesprochen. Vorerst sollten Getestete die gleichen Rechte haben wie Geimpfte oder Genesene, sagte sie am Morgen auf NDR Info. "Wir sind ja noch mitten in der Impfkampagne." Niedersachsen versuche jetzt noch einmal, gezielt die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen anzusprechen und diese von einer freiwilligen Impfung zu überzeugen. "Die jüngere Generation kann sich ja noch gar nicht so lange impfen lassen", ergänzte Behrens. "Bis Ende Juni haben wir ja noch nach Prioritätsgruppen geimpft. Jetzt muss man erst mal allen die Chance geben zu verstehen, dass man sich überall impfen lassen kann." Allerdings seien Tests immer nur eine Krücke und eine Momentaufnahme über die aktuelle Viruslast. Im Herbst sei deshalb darüber nachzudenken, ob die, die sich dann immer noch nicht impfen haben lassen, für ihre Tests bezahlen sollten.

AUDIO: Gesundheitsministerin Behrens gegen Corona-Impfpflicht (6 Min) Gesundheitsministerin Behrens gegen Corona-Impfpflicht (6 Min)

Lambrecht bekräftigt Absage an Corona-Impfpflicht

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat ihre Ablehnung einer Corona-Impfpflicht bekräftigt. "Es wird keine allgemeine Impfpflicht geben, sondern wir müssen dafür werben, dass ich mich mit dieser Impfung selbst und vor allen Dingen auch andere schütze", sagte Lambrecht heute im "Morgenmagazin" von ARD und ZDF. Ihre Absage gelte auch für eine Impfpflicht bei einzelnen Berufsgruppen. "Ich glaube, wir sollten bei dem Verfahren bleiben, dass Geimpfte, Genesene und auch negativ Getestete Zugänge haben", sagte Lambrecht. "Wenn alle, die sich Impfen lassen können, dass dann trotzdem nicht machen, dann muss man auch vielleicht darüber nachdenken, ob die Testmöglichkeiten dann eben auf deren Kosten gehen und nicht mehr auf Kosten der Allgemeinheit."

Viel los auf Hamburgs Alster

Die Hamburger Alster wird immer voller: Tret- oder Schlauchboote, Stehpaddler, Segler oder Ruderer - an schönen Sommertagen herrscht Hochbetrieb auf dem Nebenfluss der Elbe, denn viele haben im Zuge der Corona-Pandemie neue Hobbys auf dem Wasser entdeckt. "Der Nutzungsdruck auf die Alster hat zugenommen", sagte der Sprecher der Umweltbehörde, Björn Marzahn. Da dies zu Unmut zwischen den auf der Alster fahrenden Beteiligten führt, trafen sich im Mai bereits Vertreter der Interessengruppen zu einem Runden Tisch. Man habe keine Einigung gefunden, aber Vorschläge entgegengenommen, die die Behörde nun prüfe, berichtete Marzahn. Im Frühherbst wolle man sich erneut treffen.

Vorsitzender des Weltärztebundes: Mehr Freiheitsräume für Geimpfte richtig

Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält es für richtig, wenn gegen das Coronavirus Geimpfte in Deutschland mehr Freiheiten bekommen als Nicht-Geimpfte. "Es gibt keinen Grund, Geimpften und Immunen ihre Grundrechte weiter vorzuenthalten, nur weil ein paar ewige Skeptiker sich der Impfung entziehen", sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Damit stellte er sich hinter Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU), der am Wochenende Einschränkungen für Nicht-Geimpfte ins Spiel gebracht hatte. "Helge Braun hat völlig recht. Es geht ja nicht um Privilegien für Geimpfte, sondern um Grundrechtseinschränkungen", sagte Montgomery. Politiker mehrerer Parteien hatte sich zuvor skeptisch zu der Idee von Braun geäußert.

AUDIO: Einschränkungen für Nicht-Geimpfte? (6 Min) Einschränkungen für Nicht-Geimpfte? (6 Min)

57 Neuinfektionen in Niedersachsen

In Niedersachsen sind laut Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) 57 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt steigt leicht. Sie liegt jetzt bei 15,9 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 15,8 Fälle). Die mit Abstand höchste Inzidenz im Vergleich der niedersächsischen Landkreise und kreisfreien Städte hatte der Kreis Lüneburg mit 63,0. Einen Wert von 0 hatten die Kreise Lüchow-Dannenberg und Wesermarsch. Landesweit gab es laut RKI keinen weiteren Todesfall. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.808. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 263.839 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

958 Neuinfektionen bundesweit

Bei den Corona-Neuinfektionen setzt sich der Trend der vergangenen Wochen auch heute fort. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte, haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 958 neue Fälle registriert. Das sind gut 400 mehr als am Montag vergangener Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 14,3 (Vortag 13,8). Laut RKI sind weitere drei Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

In SH treten weitere Lockerungen in Kraft

Trotz steigenden Inzidenzwerte fallen in Schleswig-Holstein von heute an Corona-bedingte Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens. So dürfen sich privat wieder bis zu 25 Personen treffen, Kinder unter 14 Jahren sowie Genesene und Geimpfte werden hierbei weiterhin nicht mitgezählt. Bei Veranstaltungen gibt es weniger Teilnehmerbegrenzungen. Bei Demonstrationen im Freien und Gottesdiensten gibt es gar keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Und im Sport, der Kinder- und Jugendhilfe und in der Gastronomie fällt auch im Innenbereich die Testpflicht weg. Urlauber, die im Hotel übernachten wollen benötigen zudem nur noch einen negativen Corona-Test. Ein Folgetest ist nicht mehr nötig.

34 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein bestätigt

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 34 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 72, in der Vorwoche 33. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz von 13,9 auf 14,4 (Vorwoche: 9,4). Derzeit ist Kiel mit einem Inzidenzwert von 23,1 am stärksten betroffen. Der Landkreis Rendsburg-Eckernförde hat weiterhin den geringsten Wert mit 1,1. Elf Covid-19-Patientinnen und -Patienten werden im Krankenhaus behandelt, fünf auf Intensivstationen, davon müssen drei beatmet werden.

Hamburg: Von heute an Impfungen ohne Termin für alle

Corona-Schutzimpfungen sind in Hamburg von heute an ohne Termin möglich. Interessenten über 16 Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung in das Impfzentrum in den Messehallen kommen, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag ankündigte. Weil das Impfzentrum nur bis Ende August betrieben werde, könnten Erstimpfungen noch bis zum 10. August angeboten werden. Für ihre Zweitimpfung erhalten Spontanbesucher beim Verlassen des Impfzentrums einen Termin. Die Kapazität des Impfzentrums reicht nach Angaben der Gesundheitsbehörde aus, um in den verbleibenden Tagen mehrere Zehntausend Menschen zu impfen. Verwendet werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Modellprojekt in drei schleswig-holsteinischen Discos

Im Rahmen des Modellprojekts dürfen drei Diskotheken in Schleswig-Holstein Partys veranstalten, zu denen nur Geimpfte, Genesene und Getestete zugelassen sind. Letztere müssen sich nach der Party noch weitere vier Mal auf das Coronavirus testen lassen. Es gelten weder Abstandsgebot noch Maskenpflicht, nicht an der Bar, nicht auf der Tanzfläche. Die Veranstaltungen am ersten Projekt-Wochenende waren in allen drei Discos nach eigenen Angaben ausverkauft. Unter wissenschaftlicher Beobachtung können die Discos jeweils drei Partys veranstalten, das Projekt ist auf insgesamt vier Wochen ausgelegt.

VIDEO: Diskotheken öffnen für Modellprojekt - ohne Maskenpflicht (3 Min)

