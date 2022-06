Stand: 07.06.2022 09:43 Uhr Corona-News-Ticker: Gerichtsverhandlung um Impfpflicht für Soldaten

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Impfpflicht für Soldaten

Nach den Feiertagen: Heute keine Corona-Tageswerte

Wirtschaft: Corona hat für viele Unternehmer ein Nachspiel

Viele Solo-Selbstständige und mittelständische Unternehmen im Norden müssen bereits ausgezahlte Corona-Hilfen wieder erstatten. Ein Steuerberater aus Hamburg berichtet NDR Info von der Quote unter seinen Klienten von 90 Prozent. Hintergrund sei, dass bei der Beantragung im Frühjahr 2020 die Unternehmer ihren Bedarf schätzen mussten.

Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Corona-Impfpflicht für Soldaten

Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt heute über die Corona-Impfpflicht für Bundeswehrsoldaten. Es geht um die Beschwerde zweier Offiziere gegen die Aufnahme der Covid-19-Impfung in die Liste der Pflichtimpfungen für Soldaten. Sie sehen darin einen Verstoß gegen Grundrechte und fordern, die Impfung von der Liste zu streichen.

Seit Ende November besteht für Soldatinnen und Soldaten die Pflicht, die Corona-Schutzimpfung zu dulden, sofern dem keine medizinischen Gründe entgegen stehen. Zum sogenannten Basisimpfschema gehören auch Impfungen gegen Tetanus, Hepatitis, Grippe und andere Infektionskrankheiten. Das Gericht verhandelte schon Anfang Mai und setzt die Verhandlung nun fort. Für morgen ist ein weiterer Verhandlungstag geplant, falls der heutige nicht ausreicht.

Heute keine aktuellen Fallzahlen

Viele Bundesländer wie beispielsweise Niedersachsen meldeten die Corona-Fallzahlen am Wochenende und im Zuge des Feiertags gar nicht oder nicht vollständig an das Robert Koch-Institut (RKI). Die veröffentlichten Zahlen sind in ihrer Aussagekraft daher sehr begrenzt. Wir verzichten deshalb heute an dieser Stelle auf eine Fallzahlen-Berichterstattung.

