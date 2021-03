Stand: 09.03.2021 05:57 Uhr Corona-News-Ticker: Gericht entscheidet über Parlaments-Einbindung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, den 9. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern finden Sie im Blog zum Nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Niedersächsischer Staatsgerichtshof urteilt über Einbindung des Parlaments in Corona-Krise

MV: Geschäfte an der Seenplatte dürfen öffnen

Coronavirus-Update : Heute neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

97 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 4.252 neue Corona-Fälle registriert

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlicht. Demnach sind bundesweit binnen eines Tages 4.252 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind etwas 200 mehr als am Dienstag der vergangenen Woche (3.943). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut RKI in Deutschland aktuell bei 67,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (68,0). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg um 358 auf jetzt 72.189. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt aktuell über 1 (1,03, Vortag: 1,06). Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab - liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab

Coronavirus-Update: Heute neue Podcast-Folge mit Virologin Ciesek

Immer dienstags berichten der Virologe Christian Drosten oder die Virologin Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neue Erkenntnisse der Wissenschaft in der Corona-Pandemie. Heute Nachmittag erscheint die neue Folge. Dieses Mal spricht NDR Info mit der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek.

Kostenlose Schnelltests stellen Apotheker vor Probleme

Die Nachfrage nach Schnelltests ist auch in Mecklenburg-Vorpommern groß. Der Apothekenverband und das Gesundheitsministerium müssen aber noch die Bezahlung klären.

VIDEO: Kostenlose Schnelltests: Apotheken stehen vor Problemen (3 Min)

97 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Behörden in Schleswig-Holstein haben innerhalb von 24 Stunden 97 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Das sind etwas mehr als am Vortag (83) und etwa so viele wie vor einer Woche (98). Die Zahl der im Zusammenhang mit Covid-19 Gestorbenen beträgt jetzt 1.340. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 45,3 Ansteckungen je 100.000 Einwohner, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. In Schleswig-Holsteins Krankenhäusern wurden nach Angaben von gestern Abend 223 Patienten behandelt. Intensivmedizinische Behandlung brauchten 64 Menschen, davon 43 mit Beatmung.

Geschäfte an der Mecklenburgischen Seenplatte dürfen öffnen

Wegen anhaltend niedriger Corona-Inzidenzwerte sollen von heute an auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Einkäufe in allen Geschäften ohne Termin möglich sein. Das teilte der Landkreis mit. Somit sollen Bürgerinnen und Bürger von heute an auch wieder Ausstellungen, Museen, Gedenkstätten und ähnliche Einrichtungen sowie Bibliotheken und Archive ohne Terminvereinbarung besuchen können. Zudem sollen maximal zehn Menschen im Freien kontaktlos Sport treiben dürfen. Wegen der dauerhaft niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz ist bereits im Landkreis Vorpommern-Rügen wie auch in der Hansestadt Rostock das Einkaufen ohne vorherige Terminvergabe möglich. Laut der Landesverordnung sind jeweils ein Kunde pro zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und ein weiterer für die jeweils nächsten 20 Quadratmeter erlaubt. Zudem gilt Maskenpflicht.

Gerichtshof urteilt über Einbindung des Parlaments in Corona-Krise

Der niedersächsische Staatsgerichtshof urteilt heute darüber, ob die Landesregierung die Opposition zu Beginn der Corona-Krise über Verordnungen genügend informiert hat. Geklagt hat die Opposition, weil sie ihren Wunsch nach Kontrolle des Regierungshandelns und Mitsprache durch das Parlament zum Start der Pandemie leichtfertig beiseite geschoben fand. Zwar lenkte die Regierung schon im Frühsommer ein: Als die Opposition einen Eilentscheid des Gerichts verlangte, änderte sie ihre Praxis und informiert seitdem den Landtag über den Inhalt von Änderungen der Corona-Verordnungen vorab. Regelmäßig gibt es auch Sondersitzungen des Landtags zur Corona-Politik. Eine Verpflichtung dazu sieht sie aber weiterhin ausdrücklich nicht - und genau deshalb hielten Grüne und FDP an ihrer Klage fest. Sie verlangen eine Klarstellung des Gerichts in Bückeburg, dass es eine Informationspflicht gibt.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Auch am heutigen Dienstag, 9. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem auch Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 83 in Schleswig-Holstein, 314 in Niedersachsen, 196 in Hamburg, 60 in Mecklenburg-Vorpommern und 21 in Bremen - 5.011 bundesweit.