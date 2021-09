Stand: 20.09.2021 07:04 Uhr Corona-Ticker: "Geöffnete 3G-Welt" ab heute in Schleswig-Holstein

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 20. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschehen ist, können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



In Schleswig-Holstein tritt neue Corona-Verordnung in Kraft

Hamburg lehnt "Freedom Day" ab

Spahn erwartet Impfungen für die Jüngsten Anfang 2022

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 28 in Schleswig-Holstein

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht auf 71

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg lehnt "Freedom Day" ab

Wie soll es mit den Corona-Beschränkungen weitergehen? Für den Kassenärzte-Chef Andreas Gassen sollen sie alle zum 30. Oktober aufgehoben werden. Für die Hamburger Gesundheitsbehörde hingegen ist so ein "Freedom Day" kein Thema. Man orientiere sich bei der Bewertung der Corona-Auflagen an der aktuellen Corona-Lage und nicht an einem Datum. "Es ist ganz einfach: Alles, was nicht mehr nötig ist, wird abgeschafft", sagt Martin Helfrich, Sprecher der Gesundheitsbehörde.

Weitere Informationen Gesundheitsbehörde: "Freedom Day" für Hamburg kein Thema In Hamburg wolle man sich bei Corona-Lockerungen nicht an einem Datum orientieren. Die Behörde ruft jetzt Vereine zu Impfaktionen auf. mehr

Spahn erwartet Impfungen für die Jüngsten Anfang 2022

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet Anfang kommenden Jahres die Zulassung für einen Corona-Impfstoff für die Jüngsten. "Ich gehe davon aus, dass die Zulassung für einen Impfstoff für Kinder unter zwölf Jahren im ersten Quartal 2022 kommt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Spahn erklärte, zwischen der Zulassung und einer Impfempfehlung durch die STIKO könne dann noch einmal Zeit vergehen. "Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird auch in diesem Fall zeitlich etwas später kommen."

Bundesweite Inzidenz liegt nun bei 71

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist zuletzt leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt den aktuellen Wert mit 71 an. Zum Vergleich: Am Vortag lag der Wert bei 70,5. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 3.736 neue positive Tests. Das sind 1.775 weniger als am Montag vor einer Woche. 13 Menschen starben zuletzt binnen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 92.971.

Neue Corona-Verordnung: "Geöffnete 3G-Welt" ab heute in Schleswig-Holstein

Ab heute gilt in Schleswig-Holstein eine aktualisierte Corona-Verordnung. Das Land geht ab sofort einen neuen Weg: Auf Veranstaltungen und in allen Einrichtungen, wo nur Menschen zusammenkommen, die getestet, geimpft oder genesen sind (3G-Regel), gelten keinerlei weitere verpflichtende Corona-Schutzauflagen mehr - dazu zählt unter anderem die Maskenpflicht. Auch Aktivitäten im Außenbereich sind ab sofort weitgehend unreguliert. Es gebe lediglich die Empfehlung, dort Masken zu tragen, wo Abstände nicht eingehalten werden können, hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in der vergangenen Woche bei der Ankündigung gesagt. Er sprach von einer "geöffneten 3G-Welt". Im Einzelhandel oder in Bussen und Bahnen - also dort, wo keine 3G-Regel greift - gelten die Corona-Beschränkungen landesweit aber bis auf Weiteres weiter. Auch in den Schulen wird an der Maskenpflicht bis mindestens nach den Herbstferien festgehalten. Veränderungen an den Regelungen wird es laut Regierung erst geben, wenn sich die Lage im Land weiter verbessert oder entscheidend verschlechtert.

Weitere Informationen Neue Corona-Regeln in SH: Das ist erlaubt, das ist verboten Ab heute geht Schleswig-Holstein in der Corona-Pandemie einen neuen Weg: Was wir jetzt noch beachten müssen, lesen Sie hier. mehr

Baerbock, Laschet und Scholz werben für Corona-Impfung

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzt die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, auf eine Ausweitung niedrigschwelliger Impfangebote. Diese sollten länger als eine Woche verfügbar sein, etwa in Supermärkten oder Sporteinrichtungen, sagte Baerbock am Abend im dritten TV-Triell der Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen mit Blick auf die zu Ende gegangene Impfaktionswoche. Der Schlagabtausch wurde dieses Mal von den Sendern ProSieben, Sat.1 und Kabeleins ausgestrahlt. Der Kanzlerkandidat der Union, Armin Laschet (CDU), sagte, er sei überrascht gewesen, wie viele Menschen sich im Rahmen der Impfaktionswoche "plötzlich" impfen ließen. "Es gibt noch viele, die wollen, wenn man sie erreicht. Und das muss die Kraftanstrengung sein." SPD-Bewerber Olaf Scholz mahnte, Ungeimpfte seien dem höchsten Risiko ausgesetzt, im Krankenhaus zu landen. "Und ich hoffe, dass wir bald regelmäßig Zahlen haben, die die Unterschiede ausmachen von den Infektionen bei den Geimpften und bei den Ungeimpften, damit man das vergleichen kann", sagte der SPD-Politiker.

12.000 Menschen bei Elbfest in Hamburg

Nach der Corona-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr konnten am Wochenende auf der Elbe wieder zahlreiche historische und besondere Schiffe auf der Hamburger Elbe bewundert werden. Mit dabei waren den Angaben der Veranstalter zufolge mehr als 30 Traditionsschiffe. Insgesamt besuchten rund 12.000 Menschen das Fest. Dabei waren Corona-bedingt zeitgleich bis zu 940 Menschen über das Gelände flaniert.

VIDEO: Elbfest: Schiffsparade auf der Elbe (1 Min)

Gut informiert auch mit dem NDR Newsletter

Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auch in diesen unruhigen Zeiten auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages, erklären neue Erkenntnisse der Wissenschaft. Der NDR Newsletter wird jeden Nachmittag von montags bis freitags verschickt - Sie können ihn kostenlos abonnieren.

Weitere Informationen Corona-Infos: Abonnieren Sie den NDR Newsletter Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Der NDR Newsletter hält Sie täglich über die Ereignisse aus Nordsicht auf Stand. mehr

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Inzidenz in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

In die neue Woche mit dem NDR.de Live-Ticker

Eine schönen guten Morgen aus der Redaktion von NDR.de! Wir halten Sie auch heute, am Montag, 20. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.