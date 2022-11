Stand: 23.11.2022 09:07 Uhr Corona-News-Ticker: Geldstrafe nach Morddrohung gegen Schwesig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 23. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schwesig mit dem Tod bedroht: Geldstrafe für "Querdenker"

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 213,2 in Niedersachsen; 183,2 in Schleswig-Holstein ; 188 in Hamburg

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 177,9 - 33.290 Neuinfektionen registriert

Nach einer Todesdrohung gegen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat das Amtsgericht Rostock Strafbefehl gegen einen 57-Jährigen erlassen. Er muss eine Geldstrafe zahlen. Die Bedrohung war Anfang des Jahres im Messengerdienst Telegram veröffentlicht worden. Schwesig werde abgeholt, entweder von der Polizei oder von einem Leichenwagen, soll der Mann sinngemäß in einer Telegram-Gruppe geschrieben haben. Er wird der "Querdenker"-Szene zugerechnet, die Corona-Maßnahmen kritisiert hatte.

Verliert Chinas Null-Covid-Kurs seine Wirkung?

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in China steigt seit Wochen wieder. Millionen Chinesinnen und Chinesen sind im Lockdown. Auch in der Hauptstadt Peking sollen die Einwohner zu Hause bleiben, Geschäfte und Schulen sind geschlossen. Es ist der größte Ausbruch seit dem Frühjahr - und das trotz der rigorosen Null-Covid-Politik der Regierung. Bislang hat es China immer wieder geschafft, die Zahlen zu drücken. Diesmal aber zweifeln Epidemiologen ernsthaft daran, ob dies noch einmal möglich sein wird.

AUDIO: China in der Corona-Falle - wie raus aus Null-Covid? (6 Min) China in der Corona-Falle - wie raus aus Null-Covid? (6 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 183,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 183,2, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorgeht. Gestern hatte die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 190,8 gelegen, vor einer Woche betrug sie 237,2. Es wurden 1.152 Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden drei weitere Todesfälle verzeichnet.

Sieben-Tage-Inzidenz Niedersachsen sinkt auf 213,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in Niedersachsen liegt nun bei 213,2, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorgeht. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 279,2 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 299,8. Es wurden 586 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden ein weiterer Todesfall gemeldet.

Sieben-Tage-Inzidenz Hamburg liegt bei 188

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche in Hamburg liegt nun bei 188, wie aus Daten des Robert Koch-Instituts hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 178,9 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 192,7. Es wurden 920 Neuinfektionen und fünf weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 177,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 177,9 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 183,2 gelegen (Vorwoche: 203,4; Vormonat: 528,0). Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI seit gestern 33.290 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 38.610). Es wurden 139 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen registriert (Vorwoche: 223).

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Mittwoch, 23. November 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

