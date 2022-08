Stand: 17.08.2022 13:57 Uhr Corona-News-Ticker: Gastro-Fachkräftemangel in MV am größten

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 17. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Fachkräfte in Gastronomie und Tourismus fehlen vor allem in MV und Bayern

Bevölkerungsforscher: Lebenserwartung während Pandemie in Deutschland teils deutlich gesunken

Hamburger Hafen steigert Containerumschlag trotz Turbulenzen

Aktuell bestätige Neuinfektionen im Norden: 7.472 in Niedersachsen , 2.935 in Schleswig-Holstein , 732 in Hamburg

RKI registriert bundesweit 67.390 Neuinfektionen - Inzidenz bei 311,8

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Bildungsmonitor 2022: Schulqualität verschlechtert sich

Viertklässler lesen und rechnen zunehmend schlechter. Das geht aus dem am Mittwoch in Berlin vorgestellten aktuellen Bildungsmonitor der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und des Instituts für Wirtschaft (IW) hervor. Die Schulqualität habe sich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert, sagte der IW-Studienleiter Axel Plünnecke. Für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit forderte INSM mehr Förderangebote wie Plätze in Kindertagesstätten für die Jüngsten und Ganztagsangebote für Grundschulkinder. In Bezug auf die Digitalisierung kommt der Bildungsmonitor zu einem gemischten Urteil. Während der Corona-Pandemie habe es Fortschritte in der technischen Ausstattung der Schulen gegeben, dennoch gebe es weiterhin Verbesserungsbedarf. Außerdem müssten Lehrkräfte besser mit Blick auf die Digitalisierung ausgebildet werden. Die Initiative forderte 20.000 zusätzliche IT-Stellen an den Schulen, um die Administration sicherzustellen und die Lehrkräfte unterstützen zu können.

Zum Bildungsmonitor gehört auch ein Ranking der Bundesländer auf Basis verschiedener Studien: Demnach verfügen Sachsen und Bayern weiterhin über die leistungsfähigsten Bildungssysteme. Auf Platz drei landet Thüringen. Schlusslicht ist erneut Bremen. Der aktuelle Bildungsmonitor nutzt Daten aus den Jahren 2020 und 2021.

Fachkräfte in Gastronomie und Tourismus fehlen vor allem in MV und Bayern

Der Personalmangel in der Gastronomie und im Tourismus ist groß: Die Zahl der offenen Stellen, die nicht mit passend qualifizierten Arbeitslosen besetzt werden könnten, lag im Juni bei rund 7600. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben Betriebe in Nordrhein-Westfalen und in Großstädten am wenigsten Probleme - am schwierigsten ist die Suche nach geeignetem Personal mancherorts in Bayern und in Mecklenburg-Vorpommern.

In Würzburg etwa können laut IW momentan 83,6 Prozent der offenen Stellen nicht besetzt werden. Die Stadt ist damit "trauriger Spitzenreiter". Schwierig ist die Suche auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Stellenüberhangquote bei knapp 60 Prozent und damit im Vergleich der Bundesländer am höchsten liegt. Auch in Sachsen, im Saarland und in Sachsen-Anhalt ist die Lage laut IW "angespannt". Die IW-Berechnungen basieren auf Daten der Bundesarbeitsagentur und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Ein Grund für den Personalmangel ist die Abwanderung vieler Beschäftigter während der Corona-Lockdowns in andere Berufe.

MV sucht 120 Alltagshelfer für Schulen

Für 120 ausgewählte Schulen in Mecklenburg-Vorpommern werden ab sofort 120 Alltagshelferinnen und Alltagshelfer gesucht. Sie sollen die Lehrer entlasten und zum Beispiel lüften, mit darauf achten, dass die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, bei Corona-Tests unterstützen, Material für den Unterricht bereitlegen und aufräumen, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Wenn sie Lust haben, können sie auch die Klasse bei Schulausflügen begleiten. Die Alltagshelfer sollen in den Klassen 1 bis 6 eingesetzt werden.

Die Beschäftigung ist den Angaben zufolge auf dieses Schuljahr begrenzt. Eine formale Qualifikation sei nicht nötig. Der Beschäftigungsumfang betrage maximal 25 Stunden pro Woche. Bezahlt werden die Alltagshelfer den Angaben zufolge gemäß Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes. Der Bund stelle dafür 3,6 Millionen Euro bereit. "Damit reagieren wir auf die besonderen Herausforderungen durch Corona an den Schulen", erklärte Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke).

SH will Corona-Notkredit um 2,1 Milliarden Euro senken

Schleswig-Holstein will den vom Landtag beschlossenen Corona-Notkredit in Höhe von 5,5 Milliarden Euro um 2,1 Milliarden reduzieren. "Angesichts der aktuellen Entwicklung der Steuereinnahmen halte ich eine Anpassung des Corona-Notkredits für notwendig", sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Mittwoch. Hintergrund sind die hohen Steuereinnahmen des Landes. Nach Heinolds Willen soll der Landtag dies bereits im August beschließen. Das Parlament hatte den Notkredit für die nächsten Jahre 2020 bewilligt. Im April hatte der Landtag davon 400 Millionen Euro in einen Notkredit für die Bewältigung der Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine umgewandelt. Weil das Land die Summe zuvor bereits um 355 Millionen Euro senkte, soll der Notkredit künftig nur noch 3,045 Milliarden Euro umfassen.

Hamburger Hafen steigert Containerumschlag trotz Turbulenzen

Der Hamburger Hafen hat trotz des Ukraine-Kriegs, den Corona-Lockdowns in China und den damit gestörten Lieferketten, langen Schiffstaus sowie Streiks mehr Container umgeschlagen. Im ersten Halbjahr wurden 4,4 Millionen Standardcontainer (TEU) an den Kaimauern bewegt, knapp ein Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie der Verein Hafen Hamburg Marketing am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zur Konkurrenz in Rotterdam, Antwerpen und Bremen/Bremerhaven, die allesamt Rückgänge zu verzeichnen hätten, habe Hamburg als einziger unter den großen Häfen an der Nordsee einen Zuwachs verbucht und seinen Marktanteil leicht ausgebaut. Bis zum Jahresende rechnet die Marketingorganisation des Hamburger Hafens wegen steigender Energiepreise und dem mauen Konsum eher mit einer Abschwächung des Seegüterumschlags.

Mecklenburg-Vorpommern gegen schärfere Corona-Regeln für Gastronomie

Mecklenburg-Vorpommern hat sich gegen schärfere Corona-Regeln für Gastronomiebetriebe ausgesprochen. "Am Tisch ist eine Maskenpflicht nicht erklärbar", sagte der Schweriner Staatskanzleichef Patrick Dahlemann im Anschluss an Beratungen zwischen Bund und Ländern auf Ebene der Staatskanzleien am Dienstagabend. Grundsätzlich seien Masken im Innenraum zwar der effizienteste Schutz, für die Akzeptanz von Corona-Regeln sei es aber wichtig, dass die Maßnahmen nachvollziehbar und umsetzbar seien. Darüber hinaus wünscht sich die Landesregierung im Nordosten vom Bund erneut die Möglichkeit, Rehakliniken im Notfall als Ersatzkrankenhäuser zu nutzen, um für Entlastung zu sorgen. Auch müsse es weiter bezahlbare Bürgertests geben.

Schwimm-EM in Rom: Wellbrock sagt Freiwasserstarts ab

Olympiasieger Florian Wellbrock verzichtet nach seiner Corona-Infektion wegen leichter gesundheitlicher Probleme auf die Freiwasserrennen bei der Schwimm-EM in Italien. Das teilte der Deutsche Schwimm-Verband am Mittwoch mit. "Mental wäre Florian durchaus bereit, aber er ist leicht erkältet und sein Körper benötigt daher diese Pause", sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn. Wellbrock ist nach seiner Covid-19-Erkrankung im Juli noch nicht wieder in Topform. Am Dienstag hatte der 24-Jährige im Beckenrennen über 1.500 Meter Freistil im Kampf um die Medaillen keine Chance gehabt und war Fünfter geworden. Bei den Weltmeisterschaften im Juni und bei den Olympischen Spielen in Tokio hatte er auf dieser Distanz jeweils Bronze geholt.

Bevölkerungsforscher: Lebenserwartung während Pandemie in Deutschland teils deutlich gesunken

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist während der Corona-Pandemie in einigen Bundesländern deutlich stärker gesunken als in anderen Teilen der Republik. Das teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung am Mittwoch in Wiesbaden mit. In den besonders von Coronawellen betroffenen Bundesländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen lag nach den Berechnungen der Experten die durchschnittliche Lebenserwartung von neugeborenen Jungen 2021 im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie rund eineinhalb Jahre niedriger, bei neugeborenen Mädchen etwas mehr als ein Jahr. Am anderen Ende der Skala stehe Schleswig-Holstein. Dort kletterte die Lebenserwartung den Angaben zufolge zwischen 2019 und 2021 bei den neugeborenen Jungen sogar um 0,2 Jahre, während es bei den Prognosen für die neugeborenen Mädchen mit einem Minus von 0,2 einen vergleichsweise geringen Rückgang gab. Die ermittelte Lebenserwartung bezieht sich jeweils auf die im entsprechenden Jahr geborenen Menschen.

Deutschlandweit sank die Lebenserwartung im Verlauf des ersten Corona-Jahres 2020 bei Jungen um 0,2 Jahre auf 78,49 Jahre und bei Mädchen um 0,1 Jahr auf 83,36 Jahre, wie aus den Berechnungen hervorgeht. Als 2021 die Alpha- und Deltavarianten dominierten, sei sie bei Jungen um weitere 0,4 und bei Mädchen um 0,3 Jahre gesunken. Vor dem Beginn der Pandemie war die Lebenserwartung in Deutschland jährlich um etwa 0,1 Jahr gestiegen. Eine sinkende Lebenserwartung von mehr als einem Jahr ist nach Einschätzung der Experten außerhalb von Kriegszeiten sehr ungewöhnlich, erklärte der Forschungsdirektor am Bundesinstitut, Sebastian Klüsener. Die starken regionalen Unterschiede seien unter anderem mit der Infektionslage, den ergriffenen Corona-Maßnahmen und dem Verhalten der Bevölkerung zu erklären. Auch die Nähe zu stark betroffenen Nachbarländern wie etwa Tschechien und Polen spiele eine Rolle.

Auftragsstau in deutscher Industrie so groß wie noch nie

Bei der deutschen Industrie wächst der Berg unerledigter Aufträge weiter. Im Juni stieg der preisbereinigte Wert der vorliegenden Aufträge um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vormonat Mai. Innerhalb eines Jahres ist der Bestand preisbereinigt sogar um 14,1 Prozent gewachsen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete. Damit wurde ein Höchststand seit Beginn der Erfassung im Jahr 2015 erreicht. Als Gründe für die stockende Erledigung wurden gestörte Lieferketten infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs genannt. Theoretisch würden die Firmen acht Monate benötigen, um bei gleichbleibendem Umsatz die Aufträge vollständig abzuarbeiten.

Zeitungsbericht: Bis zu drei Prozent der in Pflege Beschäftigten nicht gegen Corona geimpft

In Niedersachsen sind bis zu drei Prozent der Beschäftigten in medizinischen oder pflegerischen Einrichtungen nicht gegen Corona geimpft. Das hat das Sozial- und Gesundheitsministerium in Hannover auf Nachfrage der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) mitgeteilt. Krankenhäuser und Pflegeheime müssen den Gesundheitsämtern seit Mitte März ungeimpfte Mitarbeiter melden. Nach Ministeriumsangaben hat es in Niedersachsen bislang 15.585 solcher Meldungen gegeben, von denen 54 Prozent bereits abschließend bearbeitet worden seien. Größtenteils seien die erforderlichen Nachweise erbracht worden, oder es habe sich um Falschmeldungen gehandelt. Rund 7.100 offene Fälle, bei denen es sich um ungeimpfte Personen handeln könne, befänden sich noch in der Prüfung.

Insgesamt arbeiten in den von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffenen Einrichtungen und Unternehmen in Niedersachsen laut Ministerium mehr als 240.000 Personen. Rechnerisch ergibt sich demnach aktuell eine Quote von knapp drei Prozent potenziell Ungeimpfter beziehungsweise noch nicht abschließend geklärter Fälle. Gleichzeitig sind in Niedersachsen laut Ministerium im Zusammenhang mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bislang nur zwei Betretungsverbote verhängt worden.

RKI: Inzidenz in Hamburg liegt bei 231,5

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg 732 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, vor einer Woche waren es 534. Die Inzidenz liegt nun bei 231,5 (Vorwoche: 230,8). Es wurden fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter leicht auf 350,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 7.472 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet (Vorwoche: 8.282). Zudem gibt es den Angaben zufolge 26 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, beträgt 350,8 und ist weiter leicht gestiegen - gestern betrug der Inzidenz-Wert 350,4, vor einer Woche 384,6.

RKI registriert bundesweit 67.390 Corona-Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen heute früh mit 311,8 angegeben. Gestern hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 313,6 gelegen (Vorwoche: 366,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 67.390 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 72.737). Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

SH: Inzidenz steigt auf über 400

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hat zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Wochen wieder einen Wert über 400 erreicht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 403,1. Eine Woche zuvor hatte der Wert 365,1 betragen. Zuletzt hatte die Inzidenz am 29. Juli über 400 gelegen (438,5). Aktuell wurden 2.935 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 2.741. Auf Intensivstationen in Schleswig-Holstein werden 27 Menschen mit einer Corona-Infektion behandelt - unklar ist dabei jedoch ob die Infektion der Grund für die Einweisung ist.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Mittwoch, 17. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich am Vortag ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus