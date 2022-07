Stand: 19.07.2022 09:55 Uhr Corona-News-Ticker: Gastgewerbe verzeichnet mehr Umsätze

Statistisches Bundesamt: Weiteres Umsatzplus für Gastgewerbe

Diskussion über mögliche Maskenpflicht im Herbst

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 5.221 in Schleswig-Holstein , 17.975 in Niedersachsen , 3.000 in Hamburg

Bundesweit 160.691 neue Fälle - Inzidenz bei 744,2

Statistisches Bundesamt: Weiteres Umsatzplus für Gastgewerbe

Das Gastgewerbe in Deutschland hat dank steigender Umsätze im Mai das Corona-Tief ein weiteres Stück hinter sich gelassen. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag nach ersten Berechnungen mitteilte, setzte das deutsche Gastgewerbe im Mai preisbereinigt (real) 8,5 Prozent mehr um als im Vormonat. Im Vergleich zum Mai 2021, als noch weitreichende Einschränkungen für Hotellerie und Gastronomie galten, hat sich der Umsatz sogar mehr als verdoppelt (+126,8 Prozent). Trotz der Steigerungen ist das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht: Vergleicht man die Werte mit dem Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie in Deutschland, lagen die Erlöse im Mai 2022 real noch um 14,9 Prozent unter dem damaligen Niveau.

Hotels und sonstige Beherbergungsbetriebe verzeichneten im Mai ein Umsatzplus von gut acht Prozent zum Vormonat. Gemessen am Vorjahresmonat, als in den meisten Bundesländern aufgrund der Corona-Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste galt, stieg der Umsatz um mehr als das Dreifache (+243 Prozent). In der Gastronomie kletterten die Einnahmen inflationsbereinigt um 8,6 Prozent zum Vormonat. Im Vergleich zum Mai 2021, als die Außengastronomie in Teilen Deutschlands wieder öffnen durfte, stieg der Umsatz um 88,3 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hatte jüngst nach einer Umfrage erklärt, die Erholung setze sich fort. Dennoch habe das Umsatzminus in den ersten sechs Monaten nominal - also nicht inflationsbereinigt - immer noch 13,4 Prozent unter den Erlösen von 2019 gelegen.

Wie Corona die Pharmabranche verändert

Die Corona-Pandemie hat vielen Branchen nachhaltig geschadet. Aber nicht allen. Es gibt auch Corona-Gewinner - vor allem in der Pharmaindustrie.

Diskussion über mögliche Maskenpflicht im Herbst

Signale von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) für eine Maskenpflicht in Innenräumen im Herbst sind auf ein geteiltes Echo gestoßen. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Andrew Ullmann, zeigte sich skeptisch. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, eine Maskenpflicht halte er nur in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für angemessen. Unions-Fraktionsvize Andrea Lindholz ist für eine Differenzierung. "Eine Maskenpflicht muss mindestens überall dort gelten, wo sich auch besonders gefährdete Personen aufhalten müssen, wie zum Beispiel im Supermarkt oder in Apotheken und natürlich weiterhin in Bus oder Bahn", sagte sie der "Welt" (Dienstagsausgabe). Die Linke im Bundestag befürwortet eine Maskenpflicht in vielen Bereichen, etwa im Einzelhandel, bei körpernahen Dienstleistungen oder bei Veranstaltungen in Innenräumen. Anja Piel, Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds forderte in der "Welt", die "Sars-CoV-2-Arbeitsschutzregel wieder in Kraft zu setzen". Dazu gehöre auch das Maskentragen als "persönliche Schutzmaßnahme". Lehrerverbandschef Heinz-Peter Meidinger forderte von der Regierung, eine Maskenpflicht in Klassenzimmern bereits ab Anfang August zu ermöglichen. Die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Ingrid Hartges, pochte auf eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen: "Wir erleben aktuell zwar einen Anstieg der Infektionen, aber vor allem milde Verläufe. Und da sind drastische Einschnitte definitiv nicht gerechtfertigt."

Bei den Vorbereitungen für einen wieder ausgeweiteten Corona-Schutz im Herbst zeichnen sich derzeit Regelungen zur Maskenpflicht ab. Justizminister Buschmann hatte die Wirksamkeit von Masken gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe als "unstreitig" bezeichnet. "Deswegen wird eine Form der Maskenpflicht in Innenräumen in unserem Konzept sicher eine Rolle spielen." Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist grundsätzlich für Vorgaben zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Ein neues Konzept für den Herbst ist geplant, weil die im Frühjahr deutlich zurückgefahrenen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz am 23. September auslaufen.

Corona verschärft Probleme der Traditionsschifffahrt

Die Corona-Pandemie hat die Probleme der Traditionsschifffahrt weiter verschärft. Die zum Unterhalt der Schiffe dringend benötigten Ausfahrten mit Gästen seien in den vergangenen zwei Jahren entweder ganz ausgefallen oder nur mit geringerer Passagierzahlen möglich gewesen, sagte der Vorsitzende des Deutschen Dachverbands für Traditionsschiffe (GSHW), Jan-Matthias Westermann, der Deutschen Presse-Agentur. Westermann geht davon aus, dass allein in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren die Zahl der Traditionsschiffe um etwa 20 auf nunmehr 85 zurückgegangen ist. Es sei zu befürchten, dass weitere Schiffe verloren gehen. Um die Probleme zu lösen, favorisiert Westermann auf deutscher und europäischer Ebene Stiftungen zum Erhalt der Traditionsschiffe. So könne als gemeinsame Anstrengung der norddeutschen Länder und dem Bund zudem mithilfe privater Sponsoren die Grundinstandsetzung finanziert werden, sagte Westermann.

3.000 neue Corona-Fälle laut RKI in Hamburg

Das Robert Koch-Institut hat für Hamburg 3.000 neue Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Die Inzidenz liegt demnach bei 533,4. Zudem wurden sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Für heute werden zudem noch die wöchentlichen Corona-Zahlen der Hamburger Sozialbehörde erwartet.

RKI verzeichnet 17.975 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag für Niedersachsen 17.975 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, beträgt 913,8. Am Montag lag der Wert bei 875,9. Zudem meldet das RKI insgesamt acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

160.691 Corona-Neuinfektionen bundesweit gemeldet

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute Morgen mit 744,2 angegeben. Das zeigt das RKI-Dashboard. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 708,6 gelegen (Vorwoche: 702,4; Vormonat: 421,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 160.691 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 154.729) und 102 Todesfälle (Vorwoche: 165). Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht an das RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 643,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 643,6. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 737,3 gelegen. Gestern betrug sie Den Angaben zufolge wurden 5.221 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 5.763). In den Krankenhäusern wurden 482 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 489). Auf den Intensivstationen liegen 42 Corona-Patienten; 16 von ihnen werden beatmet.

