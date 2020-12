Stand: 29.12.2020 10:09 Uhr Corona-News-Ticker: Garg gegen Sonderrechte für Geimpfte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zum gestrigen Montag finden Sie im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



Sonderrechte für Geimpfte für SH-Gesundheitsminister Garg "nicht vorstellbar"

260 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert - bundesweit 12.892 und 852 neue Todesfälle

Neue Coronavirus-Variante auch in Niedersachsen nachgewiesen

Gestern 202 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, 366 in Niedersachsen, 153 in Hamburg, 118 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 55.

Überblick: Tabellen, Karten und Grafiken zu Corona im Norden

Hintergrund: So kommen unterschiedliche Fallzahlen zustande

Sonderrechte für Geimpfte für Garg "nicht vorstellbar"

Für Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg sind Sonderrechte für Menschen, die gegen das Coronavirus geimpft wurden "nicht vorstellbar". Im NDR Info Interview sprach sich der FDP-Politiker zudem gegen eine Impf-Pflicht aus. "Davon zu reden, finde ich problematisch bei einem Impfstoff, der sehr neu ist." Er setze darauf, dass sich die Mehrzahl der Menschen davon überzeugen lasse, sich mit einer SARS-CoV-2-Impfung zu schützen, sagte Garg.

AUDIO: Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Garg im Interview (5 Min)

Niedersachsen: Opposition gegen Landeshilfen für TUI

Sollen zur Stabilisierung des durch die Corona-Krise angeschlagenen Reisekonzerns TUI auch noch Hilfen des Landes Niedersachsen kommen? Stefan Wenzel, Finanzexperte der Grünen, sprach sich gegen entsprechende Bürgschaften aus. Diese könnten nach Informationen aus dem Umfeld der Landesregierung eine Größenordnung von 400 Millionen Euro haben. "Es ist nicht Aufgabe des Staates, die TUI-Investoren zu retten, die bislang herzlich wenig zur Lösung beigetragen haben", sagte Wenzel.

Weitere Informationen Opposition spricht sich gegen Landeshilfen für TUI aus Der durch die Corona-Krise angeschlagene Reisekonzern aus Hannover erhält bereits Unterstützung vom Bund. mehr

Weitere Pflegekraft nach Impf-Panne im Krankenhaus

Nach der Impf-Panne in einem Stralsunder Pflegeheim ist noch einer der Mitarbeiter im Krankenhaus. Acht Beschäftigte des Pflegeheims hatten versehentlich die fünffache Dosis des Corona-Impfstoffs bekommen.

Weitere Informationen Impf-Panne in MV: Eine Pflegekraft noch im Krankenhaus Nach der Impfpanne in einem Stralsunder Pflegeheim ist aktuell noch einer der Mitarbeiter im Krankenhaus. mehr

260 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 260 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden. Gestern waren es 202. Am Dienstag vor einer Woche waren 211 Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche sank nach Angaben des Gesundheitsministeriums leicht auf 85,2. Vor einigen Tagen hatte der Wert noch deutlich über 100 gelegen. Allerdings wurde über die Weihnachtsfeiertage offenbar weniger getestet - möglicherweise sanken die Zahlen der gemeldeten Neuinfektionen deswegen über mehrere Tage.

Weitere Informationen Corona in SH: 260 neue Infektionen bestätigt Laut Landesregierung werden aktuell 309 Menschen im Krankenhaus behandelt - 31 werden beatmet. mehr

Bundesweit 12.892 Neuinfektionen und 852 Todesfälle

Die deutschen Gesundheitsämter haben binnen 24 Stunden 12.892 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Außerdem wurden 852 weitere Todesfälle verzeichnet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag bekannt gab. Diese Zahlen sind aber nur bedingt mit den Werten der Vorwoche vergleichbar, da das RKI zum Jahreswechsel hin mit einer geringeren Zahl an Tests und auch weniger Meldungen von den Gesundheitsämtern rechnete. Dennoch war die Zahl der Todesfälle vor einer Woche mit 731 Fällen geringer. Die Zahl der Neuinfektionen betrug vor einer Woche 19.528

Wo und wann wird geimpft?

In Norddeutschland werden seit Sonntag die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Hier geben wir einen Überblick über die Reihenfolge der Impfungen und darüber wie die Länder das Anmeldeverfahren organisieren.

Weitere Informationen Corona-Impfzentren: Wo und wann wird jetzt geimpft? Die Einrichtung von Impfzentren ist abgeschlossen. Doch wer ist wann an der Reihe und wie kann man sich anmelden? Ein Überblick. mehr

Neue Coronavirus-Variante auch in Niedersachsen nachgewiesen

Die neue Coronavirus-Variante aus Großbritannien ist auch in Niedersachsen nachgewiesen worden. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) habe die Virus-Variante B1.1.7 im Nachhinein bei einem Infektionsfall aus dem November festgestellt, teilte das Gesundheitsministerium in Hannover mit. Demnach hatte eine Frau, die zuvor in England war, damals vermutlich ihren Vater und ihre Mutter angesteckt. NDR Info berichtete gestern Abend im NDR Fernsehen über den Fall:

VIDEO: Neue Coronavirus-Variante seit November in Niedersachsen (2 Min)

NDR.de Ticker am Dienstag startet

Auch heute hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Montag wurden 202 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, 366 in Niedersachsen, 153 in Hamburg, 118 in Mecklenburg-Vorpommern und im Bundesland Bremen 55.