Stand: 28.07.2022 07:58 Uhr Corona-News-Ticker: Garg befürwortet Ende der Isolationspflicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 28. Juli 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Schleswig-Holsteins Ex-Gesundheitsminister für Ende der Isolationspflicht

Aktuelle Fallzahlen im Norden: 2.748 in Schleswig-Holstein, 12.510 in Niedersachsen, 1.235 in Hamburg

Bundesweite Inzidenz liegt bei 630,4

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Sollten Corona-Positive ohne Symptome zur Arbeit gehen?

Viele Betriebe beklagen, dass sie wegen Krankmeldungen zu wenig Personal haben. Die Mitarbeitenden müssen derzeit noch wegen der bestehenden Isolationspflicht bei einer Corona-Infektion zu Hause bleiben - auch wenn sie keine oder kaum Krankheitssymptome haben. Das findet beispielsweise der Hamburger Transportunternehmer Ernst Pfaff schwierig für seinen Betrieb. Der stellvertretende Vorsitzende des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, Jens Lassen, berichtet allerdings, dass sich die meisten seiner Patientinnen und Patienten tatsächlich etwa eine Woche lang krank fühlen würden und würden daher wohl auch ohne Isolationspflicht nicht zur Arbeit gehen.

AUDIO: Ende der Isolationspflicht, um Personalmangel zu lindern? (4 Min) Ende der Isolationspflicht, um Personalmangel zu lindern? (4 Min)

Schleswig-Holsteins Ex-Gesundheitsminister für Ende der Isolationspflicht

Schleswig-Holsteins ehemaliger Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hat sich für ein Ende der Isolationspflicht nach Corona-Infektionen ausgesprochen. "In nur noch wenigen Ländern müssen Corona-infizierte Menschen in Isolation. Wir sollten daher ernsthaft über eine Abschaffung der Isolationspflicht nachdenken, um einen deutschen Sonderweg zu vermeiden", sagte der FDP-Landtagsabgeordnete. Unabhängig von Corona gelte für alle Krankheiten, wer krank sei, müsse zu Hause bleiben. Für das Pandemiegeschehen hätte eine Insellösung Deutschlands keinerlei positiven Effekt, sagte Garg. Die Politik solle die Appelle von Experten ernst nehmen, die sich teils für eine Lockerung der Regelungen ausgesprochen hatten. "Eine Abschaffung der Isolationspflicht bedeutet aber nicht, dass alle Corona-Maßnahmen aufgehoben werden sollten." Insbesondere gefährdete Menschen und Einrichtungen müssten weiterhin geschützt werden. "Mit Blick auf den Herbst ist es richtig und notwendig, das Tragen von Masken in Innenräumen als Instrumentarium zu ermöglichen und schließlich warte ich immer noch auf die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) angekündigte neue nationale Impfkampagne", sagte Garg.

RKI: 1.235 neue Corona-Fälle in Hamburg

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Hamburg binnen eines Tages 1.235 Corona-Neuinfektionen registriert (gestern: 597; Vorwoche: 1.969). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 359,2 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner (gestern 399,8; Vorwoche: 491,8). Den RKI-Zahlen zufolge gab es sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion (gestern: zwölf).

12.510 Neuinfektionen in Niedersachsen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 12.510 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet (gestern: 12.488; Vorwoche: 16.674). Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche, liegt bei 710,0 und ist damit erneute gesunken - gestern betrug der Inzidenz-Wert 723,9 (Vorwoche: 919,2). Das RKI registrierte 21 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona (gestern: 19). Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt landesweit bei 9.966.

Bundesweit 104.126 Neuinfektionen - Inzidenz bei 630,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit mit 630,4 an. Gestern hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 652,0 gelegen (Vorwoche: 740,1; Vormonat: 635,8). Die Gesundheitsämter meldeten binnen eines Tages 104.126 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 136.624) und 157 Todesfälle (Vorwoche: 177) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

SH: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 499,1

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt laut Landesmeldestelle bei 499,1. Eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch 609,4 betragen. Demnach wurden 2.748 neue Corona-Fälle gemeldet (Vorwoche: 3.539). In den Krankenhäusern wurden 483 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus behandelt (Vorwoche: 477). Auf Intensivstationen liegen 36 Corona-Patienten. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 8,24. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Schönen guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 28. Juli 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten vom Mittwoch können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus