Stand: 29.01.2021 08:57 Uhr Corona-News-Ticker: GEW kritisiert Schulpolitik in Niedersachsen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, den 29. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Der Vorstandschef des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hat angesichts der Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen davor gewarnt, in einen Impf-Nationalismus zu verfallen. Man müsse jetzt nach vorne schauen und die Dinge so gut wie möglich machen, sagte Montgomery im Hörfunk-Interview auf NDR Info. Man könne ohnehin nicht erwarten, dass die Impfung von 450 Millionen EU-Bürgern reibungslos verlaufe. Die aktuellen Probleme seien das "normale Anfangschaos", so der Chef des Weltärztebundes. Wegen der Lieferprobleme bei mehreren Pharmaunternehmen ist auch die Impfkampagne in Deutschland ins Stocken geraten. Bund und Länder kommen deshalb am Montag zu einer Videokonferenz zusammen.

Größte Klinik an der Seenplatte verschärft Maskenpflicht

Das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg verschärft seine Regeln für Patienten und Besucher. Die Gebäude dürfen entsprechend den Vorgaben des Bund-Länder-Beschlusses zum Corona-Lockdown nur noch mit medizinischen Masken betreten werden, wie eine Kliniksprecherin heute sagte. Dazu zählten OP-Masken und Mund-Nasen-Schutz, der einen FFP2- oder vergleichbaren Standard habe. Das Krankenhaus ist mit rund 1.000 Betten in mehreren Häusern und rund 2.600 Mitarbeitern die größte Klinik an der Mecklenburgischen Seenplatte und eine der größten Kliniken im gesamten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern.

Kieler Unternehmer Wiethaup fordert mehr Unterstützung

Viele von der Corona-Krise und den geltenden Schutzmaßnahmen betroffenen Unternehmen in Schleswig-Holstein stecken weiter in der Warteschleife fest. Die Wirtschaftshilfen des Bundes fließen nur langsam - oder reichen nicht aus. Hier berichtet ein Feinkost-Imbiss-Besitzer aus Kiel, wie er die aktuelle Situation erlebt:

Wie sehr belastet Corona-Krise den Arbeitsmarkt?

Die Bundesagentur für Arbeit gibt heute ihre Statistik für den Monat Januar bekannt. Erstmals fließen damit die Auswirkungen der im Dezember verschärften härteren Corona-Schutzmaßnahmen in die Zahlen zum Arbeitsmarkt ein. Volkswirte rechnen mit einer deutlich höheren Zahl an Arbeitslosen als im Dezember. Die Agentur gab die Zahl zum Jahresende bundesweit mit 2,707 Millionen an, was einer Quote von 5,9 Prozent entspricht. Im Januar ist ein Anstieg der Arbeitslosenzahl saisonüblich. Im ersten Monat des vergangenen Jahres waren fast 200.000 Menschen mehr auf Jobsuche als im Dezember 2019, in dem die Arbeitslosenquote 4,9 Prozent betragen hatte.

EMA entscheidet heute über AstraZeneca-Impfstoff

Die Europäische Arzneimittel-Agentur gibt heute ihre Entscheidung über den Corona-Impfstoff des Herstellers AstraZeneca bekannt. Sollte sie das Mittel empfehlen, wäre eine Zulassung durch die EU-Kommission reine Formsache. In der Europäischen Union dürfen bislang nur die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna verimpft werden. Das Vakzin von AstraZeneca wäre das dritte Mittel, das in der EU eine Zulassung erhält. Es hat den Vorteil, dass es deutlich billiger und leichter zu lagern ist als die anderen Präparate. Allerdings gibt es Streit mit der EU über die vereinbarten Liefermengen. Das Unternehmen will deshalb jetzt Teile seines Liefervertrages offenlegen.

GEW stellt Niedersachsen schlechtes Bildungszeugnis aus

Zum Ende des ersten Schulhalbjahres in Niedersachsen hat die Bildungsgewerkschaft GEW der Landesregierung in Hannover ein schlechtes Corona-Zeugnis ausgestellt. Die Corona-Krise habe die "Bildungsmisere sichtbarer denn je" gemacht, kritisierte GEW-Landeschefin Laura Pooth. "Die politisch Verantwortlichen in Niedersachsen waren in der Krise teilweise bemüht." Das reiche aber nicht. Gemeinsam müssten Bund, Land und Kommunen einen milliardenschweren Rettungsschirm für die Bildung schaffen, so die GEW-Forderung. In einem Halbjahreszeugnis zur Bewältigung der Corona-Krise im Bildungssektor stünde "Versetzung gefährdet", mahnte sie. Es müsste endlich Geld aus dem Sondervermögen "Corona" des Landes für die Bildungseinrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Die Beschäftigten an den Schulen seien wegen Personalnot überlastet, außerdem sei deren Gesundheitsschutz vielerorts immer noch nicht gewährleistet.

Zwölf Verdachtsfälle auf mutierte Coronaviren in MV

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es erstmals Hinweise auf die britische Corona-Mutation B.1.1.7. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums handelt es sich um landesweit zwölf positive Laborergebnisse. "Damit ist klar, dass unser Bundesland voraussichtlich nicht von den Mutationen verschont bleiben wird", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Sieben der Hinweise auf die Mutation kommen aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg, drei betreffen Ludwigslust-Parchim sowie zwei den Landkreis Rostock. Um die Mutationen zu bestätigen, werden die Laborproben außerhalb von Mecklenburg-Vorpommern noch einmal durch eine sogenannte Vollsequenzierung genauer untersucht. Wann die Ergebnisse vorliegen, ist offen.

Über 14.000 Neuinfektionen bundesweit

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 14.022 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. 839 weitere Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. Vergangenen Freitag hatte das RKI 17.862 Neuinfektionen und 859 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 94,4, nachdem sie gestern erstmals seit Ende Oktober unter 100 gesunken war.

MV: Gegen Kontaktregeln verstoßen - Prozess

Am Amtsgericht Neubrandenburg müssen sich heute Vormittag mehrere Menschen wegen Verstößen gegen Corona-Kontaktverbote verantworten. Es geht um drei Vorfälle aus dem Frühjahr 2020. Da die Beschuldigten gegen die vom Ordnungsamt verhängten Bußgelder Widerspruch einlegten, kommt es nun zu den ersten gehäuften Zivilprozessen am Amtsgericht. Im ersten Fall sollen sich junge Leute in größerer Zahl an einer Tankstelle getroffen haben, was zu der Zeit wegen der Pandemie nicht erlaubt war. Im zweiten Fall sollen drei Beschuldigte aus unterschiedlichen Haushalten miteinander gegrillt haben. Im dritten Fall habe die Polizei im April vier Leute aus mehreren Haushalten in einer Wohnung angetroffen, wo sie offenbar einen Geburtstag feierten. Die Betroffenen sollten dafür in der Regel etwa 150 Euro Bußgeld zahlen. Vom Ausgang dieser Verfahren erhoffen sich Ordnungsämter auch Hinweise darauf, wie mit Verstößen und Bußgeldern bei den derzeitigen Einschränkungen umgegangen wird.

Nicht alle Kliniken geben FFP2-Masken ans Personal aus

FFP2-Masken können das Corona-Ansteckungsrisiko deutlich verringern. Im klinischen Bereich sind sie dennoch nicht selbstverständlich. Das städtische Krankenhaus Kiel gibt monatlich rund 80.000 Euro mehr aus, um seine Mitarbeitenden täglich mit einer solchen Maske zu versorgen. Ausgerechnet am Universitätsklinikum gibt es hingegen für viele nur einfache OP-Masken.

388 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind binnen 24 Stunden 388 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Vortag waren es 509. Eine Woche zuvor hatte es 523 bestätigte Neuinfektionen gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 89,7. Die Zahl der Menschen, die im Verlauf der Pandemie mit oder an Corona gestorben sind, stieg um 19 auf 834.

NDR.de-Ticker am Freitag startet

Auch am heutigen Freitag, 29. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 246 in Hamburg, 509 in Schleswig-Holstein, 1.388 in Niedersachsen, 242 in Mecklenburg-Vorpommern und 106 im Bundesland Bremen; bundesweit 17.553 neue Fälle.