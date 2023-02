Stand: 09.02.2023 06:48 Uhr Corona-News-Ticker: GEW fordert mehr schulpsychologische Hilfe

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 9. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 97,5 in Niedersachsen, 46,4 in Schleswig-Holstein, 73,7 in Mecklenburg-Vorpommern, 39,1 in Hamburg und 78,2 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 93,2 - 18.011 neue Fälle registriert

Lehrergewerkschaft hält Corona-Hilfe für junge Menschen für unzureichend

Hilfen der Bundesregierung für Kinder und Jugendliche im Zuge der Corona-Pandemie sind aus Sicht der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) unzureichend. "Mental Health Coaches für gut 100 Schulen bereitzustellen, ist ein richtiger Schritt - aber angesichts von über 40.000 Schulen in Deutschland nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein", sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielmehr müsse der schulpsychologische Dienst ausgebaut werden. "Von einer Stelle Schulpsychologie für 1.000 Schülerinnen und Schüler, die für eine gute Unterstützung der Kinder und Jugendlichen notwendig ist, sind jedoch alle Bundesländer meilenweit entfernt", so Finnern.

Zuvor hatte die Bundesregierung den Abschlussbericht einer Arbeitsgruppe zu den gesundheitlichen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche durch Corona vorgelegt. Demnach halten die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche bis heute an. Derzeit fühlten sich 73 Prozent psychisch belastet. Konkrete Hilfen sollen nach Angaben von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) unter anderem sogenannte Mental Health Coaches bieten, die ab dem Schuljahr 2023/24 an Schulen eingesetzt werden sollen. Sie sollen Kindern und Jugendlichen bei Sorgen und Problemen zur Seite stehen und in akuten Krisen eine "Erste Psychische Hilfe" bieten. Laut Paus stellt ihr Ministerium dafür zehn Millionen Euro für das Modellprojekt zur Verfügung, zunächst sollen damit 100 Schulen erreicht werden.

RKI registriert 212 Neuinfektionen in MV

Laut Robert Koch-Institut wurden in Mecklenburg-Vorpommern 212 Corona-Neuinfektionen registriert, gestern waren es 261. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell demnach bei 73,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner, gestern lag sie bei 74,2.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 39,1

In Hamburg sind 164 Corona-Neuinfektionen registriert worden - gestern waren es 277. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 39,1 angegeben - gestern lag sie dem RKI zufolge bei 39,7.

1.784 neue Corona-Fälle in Niedersachsen bestätigt

Für Niedersachsen weist das Robert Koch-Institut (RKI) heute eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner von 97,5 aus (gestern: 101,0). Und nach 1.826 Neuinfektionen gestern sind es heute 1.784.

Schleswig-Holstein hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 46,4

In Schleswig-Holstein sieht die Corona-Datenlage aktuell wie folgt aus: Das Robert Koch-Institut gibt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner mit 46,4 an (gestern: 52,0). Landesweit wurden demnach 149 neue

Infektionen erfasst (gestern: 380).

RKI meldet bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von 93,2

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat neue Corona-Zahlen veröffentlicht. Das Institut gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner mit 18.011 an (gestern: 91,0). Aus allen 16 Bundesländern zusammen werden 18.011 weitere laborbestätigte Corona-Fälle übermittelt - gestern waren es bundesweit 19.480.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Donnerstag von NDR.de startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Donnerstag, 9. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie in unserem Blog von Mittwoch nachlesen.

