Stand: 26.12.2020 07:41 Uhr Corona-News-Ticker: GEW fordert Perspektive für Unterricht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Corona-Nachrichten vom 1. Weihnachtstag können Sie im Blog von gestern nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



GEW drängt auf Perspektive und Wechselunterricht

Erster Impfstoff kommt in den Bundesländern an

Gestern 2.160 Neuinfektionen im Norden gemeldet: 1.332 in Niedersachsen, 306 in Schleswig-Holstein, 360 in Hamburg und 162 in Mecklenburg-Vorpommern

Bovenschulte: Corona hat soziale Ungleichheit verschärft

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hält nach einem Ende der Corona-Pandemie eine Debatte über einen gerechten Lastenausgleich für notwendig. Das Thema werde sicherlich auch im Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst eine Rolle spielen, sagte Bovenschulte. "Ich hoffe, dass sich im Sommer - durch die Kombination aus Jahreszeit, Impfen, verbesserter Kontaktnachfolge und Schutzmechanismen - das Thema Pandemie zumindest soweit relativiert hat, dass es nicht mehr unseren Alltag bestimmt." Dann müsse man über die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sprechen und darüber, wie die Lasten fair verteilt würden. Die Corona-Krise habe die soziale Ungleichheit in Deutschland weiter verschärft. "Es gibt Unternehmensbranchen, die sind glänzend durch die Krise gekommen, und es gibt andere, die sind hart getroffen." Da stelle sich schon die Frage, ob es Sinn mache, alle Branchen gleich zu behandeln.

GEW fordert Perspektive und Wechselunterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) pocht auf eine frühzeitige Entscheidung, wie es ab dem 10. Januar an den Schulen weitergeht. Sie dränge darauf, im weiteren Verlauf der Pandemie stärker auf Wechselunterricht zu setzen. Es sei abzusehen, dass die Lockdown-Maßnahmen über die Ferien hinaus verlängert werden müssten, sagte GEW-Chefin Marlis Tepe dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb bräuchten Lehrer, Schüler und Eltern frühzeitige Informationen über das, was kommt. Tepe betonte: "Das gesellschaftliche Gebot, Kontakte so weit möglich zu vermeiden, muss auch in den Schulen umgesetzt werden."

Erster Impfstoff kommt in den Bundesländern an

Einen Tag vor Beginn der Corona-Impfungen in Deutschland kommt heute der Impfstoff in den einzelnen Bundesländern an. Der Bund lässt mehrere zehntausend Dosen der Firma Biontech an insgesamt 27 Standorte liefern. Von dort werden sie dann an Impfzentren und mobile Teams verteilt, die dann am Sonntag die ersten Impfungen verabreichen sollen. Zuerst sollen Menschen über 80 sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird um 11 Uhr auf einer Pressekonferenz in Berlin über die Impfaktion informieren. Er hat die Bevölkerung bereits auf mögliche Anlaufschwierigkeiten eingestellt: "Es wird am Anfang ruckeln." Nach einer YouGov-Umfrage wollen sich etwa zwei Drittel der Deutschen impfen lassen.

Der NDR.de Ticker am 2. Weihnachtstag startet

Auch an den Festtagen hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie heute alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten!

Am Freitag wurden 1.332 in Niedersachsen, 306 in Schleswig-Holstein, 360 in Hamburg und 162 in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Das Bundesland Bremen meldet über die Feiertage keine Zahlen. Bundesweit wurden 25.533 neue Fälle bestätigt.