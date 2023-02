Stand: 21.02.2023 06:18 Uhr Corona-News-Ticker: Frühere Pflegeheim-Mitarbeiterin vor Gericht

Im Corona-News-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 21. Februar 2023 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse vom gestern können Sie im Corona-Blog von Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Corona-Ausbruch mit drei Toten: Frühere Pflegeheim-Mitarbeiterin vor Gericht

Prozess gegen Mediziner wegen falscher Bescheinigungen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 112,7 in Niedersachsen, 60,6 in Schleswig-Holstein, 58,0 in Mecklenburg-Vorpommern, 45,9 in Hamburg und 90,0 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Inzidenz bei 96,9 - 15.500 bestätigte neue Covid-19-Fälle

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit drei Toten muss sich eine frühere Mitarbeiterin der Einrichtung vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der 46-Jährigen wird fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung sowie Urkundenfälschung vorgeworfen. Sie soll mit der Vorlage eines gefälschten Impfausweises eine doppelte Impfung gegen Covid-19 vorgetäuscht haben. Im November 2021 soll sie unbemerkt selbst mit Corona infiziert gewesen sein und als sogenannte Alltagsbegleiterin in dem Hildesheimer Heim eine Infektionskette ausgelöst haben. Die Frau bestreitet laut ihrem Rechtsanwalt, für den Ausbruch verantwortlich zu sein.

Am Amtsgericht Stralsund soll sich heute ein Arzt wegen falscher Impf- und Maskenbefreiungen, auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 75-Jährigen die "Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse" in 32 Fällen vor. Er soll Patienten Bescheinigungen ausgestellt haben, damit sie keine Coronaimpfungen brauchten oder deren Kinder keine Masern-Impfungen benötigten. Dem Mann aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen war deshalb 2022 bereits die kassenärztliche Zulassung entzogen worden. Er soll als Hausarzt Patienten auch aus anderen Bundesländern Bescheinigungen ausgestellt haben, ohne sie gesehen zu haben. Die Anklagebehörde will zudem erreichen, dass der Mediziner in der Folge vor dem Amtsgericht auch mit einem Berufsverbot belegt wird. Wegen eines ähnlichen Falles ermittelt die Staatsanwaltschaft auch gegen eine Medizinerin im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.

RKI meldet eine bundesweit Sieben-Tage-Inzidenz von 96,9

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner werden vom RKI wie folgt angegeben:

Niedersachsen: 112,7 (Vortag: 108,5)

Schleswig-Holstein: 60,6 (Vortag: 59,7)

Mecklenburg-Vorpommern: 58,0 (Vortag: 56,7)

Hamburg: 45,9 (Vortag: 46,3)

Bremen: 90,9 (Vortag: 95,5)

Bundesweit: 96,9 (Vortag: 103,5)

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern vermutlich kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Dienstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch heute - am Dienstag, 21. Februar 2023 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren.

